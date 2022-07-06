لمحة عامّة عن أورام العظام

أورام العظام Bone tumors هي حالات نموُّ لخلايا غير طبيعية في العظام.

يمكن أن تكونَ أورام العظام سرطانية (خبيثة malignant) أو غير سرطانية (حميدة benign).

قد تبدأ الأورامُ السرطانية في العظام (السرطان الأوّلي primary cancer) أو تبدأ في أعضاء أخرى (مثل الثدي أو البروستات)، وتنتشر إلى العظام (سرطان نقيلي metastatic cancer).

يمكن أن تُسبِّبَ الأورام آلامًا مجهولة السَّبب متفاقمة تدريجيًّا في العظام، أو تورُّمًا أو ميلًا إلى الكسر بسهولة.

يعتمد التَّشخيصُ في بعض الأحيان على نتائج اختبار التصوير (مثل الأشعَّة السِّينية أو التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي)، ولكنه يحتاج غالبًا إلى استئصال عَيِّنَة نسيجيَّةٍ من الورم أو من العظم للفحص تحت المجهر (خزعة biopsy).

قد تكون الأورامُ العظمية غير سرطانية noncancerous أو سرطانية cancerous، وأوَّلية primary أو نقيليَّة metastatic.

أورام العظام الأوَّليَّةتبدأ في العظم أوَّلًا.ويمكن أن تكونَ أورام العظام الأوَّليَّة غيرُ سرطانيَّة أو سرطانيَّة.

أمَّا أورام العظام النقيليَّة فهي السَّرطانات التي تنتشر إلى (أو تنتقل إلى) العظام من مناطق أخرى من الجسم (من الثدي أو من غدة البروستات مثلًا) ـــ انظر أيضًا حدوث وانتشار السَّرطان).وتكون أورامُ العظام النقيليَّة سرطانية دائمًا.

تعدُّ معظم أورام العظام عندَ الأطفال أوَّلية وغيرَ سرطانية.تكون بعضُ أورام العظام (مثل السَّاركومَة العظمية osteosarcoma وساركومة يوينغ Ewing sarcoma) أوَّلية وسرطانية.ويكون القليلُ جدًا منها من النوع النقيلي (مثل الورم الأرومي العصبي neuroblastoma و ورم ويلمز Wilms tumor).

وأمَّا عندَ البالغين، فتَكون معظم أورام العظم السرطانيَّة نقيليَّة.وبشكلٍ عام، تُعدُّ أورام العظام غير السرطانية شائعة نسبيًّا، ولكنَّ أورام العظام السرطانيَّة الأوَّلية نادرة، حيث تُصيبُ حَوالى 3,900 شخص سنويًّا في الولايات المتحدة.لا يشتملُ هذا العدد على المصابين بالورم النِّقوي المتعدِّد، وهو السرطانُ الذي يحدث في نقيِّ العظام، وليس في الأنسجة العظمية الصلبة التي تُشكِّل العظام.

على الرغم من أنَّ أورام العظام الحميدة غير نقيليّة، إلا أنَّ بعض الأنواع تنمو بسرعة وتخرِّب الأنسجة المجاورة.

الوَرمُ النِّقوي المتعدِّد يحدث الورم النقوي المتعدد بشكل رئيسي عند البالغين الأكبر سنًا (انظر أيضًا اضطرابات الخلايا البلازمية: الورم النِّقوي المتعدِّد)وينطوي على إصابة نقِي العِظام (الأنسجة المُشكِّلة للدَّم داخل تجويف العظام) بدلًا من الأنسجة الصلبة التي تُشكِّل العظام.وبذلك، فإنَّه يُعدُّ سرطانًا في نقِي العِظام بدلًا من سرطان العظام نفسها عادةً (خلافًا لأورام العظام السرطانية الأولية).وهو أكثر شُيُوعًا من سرطانات الأنسجة الصلبة التي تُشكِّلُ العظام.

أعراض أورام العظام قد يكون لدى الشخص كتلةً غير مؤلمة في بعض الأحيان، ويمكن أن تصبح مؤلمة في النهاية، ولكنَّ العَرَضَ الأوَّل لورم العظم هو الألم العظمي غالبًا.وقد يكون الألمُ شديدًا.يمكن أن يحدثَ الألمُ عند حمل شيء ثقيل أو عند الراحة (وخاصة في الليل) ويميل إلى التفاقم تدريجيًّا.يؤدي الورمُ في بعض الأحيان إلى إضعاف العظم تدريجيًّا، وخصوصًا عندما يكون سرطانيًّا.يزيد الضَّعفُ من سهولة كسر العظم خلال ممارسة النشاطات اليوميَّة (يُسمَّى هذا النوع من الكسور الكسر المَرَضي pathologic fracture).