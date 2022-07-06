لمحة عامّة عن أورام العظام

أورام العظام Bone tumors هي حالات نموُّ لخلايا غير طبيعية في العظام.
يمكن أن تكونَ أورام العظام سرطانية (خبيثة malignant) أو غير سرطانية (حميدة benign).
قد تبدأ الأورامُ السرطانية في العظام (السرطان الأوّلي primary cancer) أو تبدأ في أعضاء أخرى (مثل الثدي أو البروستات)، وتنتشر إلى العظام (سرطان نقيلي metastatic cancer).
يمكن أن تُسبِّبَ الأورام آلامًا مجهولة السَّبب متفاقمة تدريجيًّا في العظام، أو تورُّمًا أو ميلًا إلى الكسر بسهولة.
يعتمد التَّشخيصُ في بعض الأحيان على نتائج اختبار التصوير (مثل الأشعَّة السِّينية أو التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي)، ولكنه يحتاج غالبًا إلى استئصال عَيِّنَة نسيجيَّةٍ من الورم أو من العظم للفحص تحت المجهر (خزعة biopsy).
قد تكون الأورامُ العظمية غير سرطانية noncancerous أو سرطانية cancerous، وأوَّلية primary أو نقيليَّة metastatic.
أورام العظام الأوَّليَّةتبدأ في العظم أوَّلًا.ويمكن أن تكونَ أورام العظام الأوَّليَّة غيرُ سرطانيَّة أو سرطانيَّة.
أمَّا أورام العظام النقيليَّة فهي السَّرطانات التي تنتشر إلى (أو تنتقل إلى) العظام من مناطق أخرى من الجسم (من الثدي أو من غدة البروستات مثلًا) ـــ انظر أيضًا حدوث وانتشار السَّرطان).وتكون أورامُ العظام النقيليَّة سرطانية دائمًا.
تعدُّ معظم أورام العظام عندَ الأطفال أوَّلية وغيرَ سرطانية.تكون بعضُ أورام العظام (مثل السَّاركومَة العظمية osteosarcoma وساركومة يوينغ Ewing sarcoma) أوَّلية وسرطانية.ويكون القليلُ جدًا منها من النوع النقيلي (مثل الورم الأرومي العصبي neuroblastoma و ورم ويلمز Wilms tumor).
وأمَّا عندَ البالغين، فتَكون معظم أورام العظم السرطانيَّة نقيليَّة.وبشكلٍ عام، تُعدُّ أورام العظام غير السرطانية شائعة نسبيًّا، ولكنَّ أورام العظام السرطانيَّة الأوَّلية نادرة، حيث تُصيبُ حَوالى 3,900 شخص سنويًّا في الولايات المتحدة.لا يشتملُ هذا العدد على المصابين بالورم النِّقوي المتعدِّد، وهو السرطانُ الذي يحدث في نقيِّ العظام، وليس في الأنسجة العظمية الصلبة التي تُشكِّل العظام.
على الرغم من أنَّ أورام العظام الحميدة غير نقيليّة، إلا أنَّ بعض الأنواع تنمو بسرعة وتخرِّب الأنسجة المجاورة.
الوَرمُ النِّقوي المتعدِّد
يحدث الورم النقوي المتعدد بشكل رئيسي عند البالغين الأكبر سنًا (انظر أيضًا اضطرابات الخلايا البلازمية: الورم النِّقوي المتعدِّد)وينطوي على إصابة نقِي العِظام (الأنسجة المُشكِّلة للدَّم داخل تجويف العظام) بدلًا من الأنسجة الصلبة التي تُشكِّل العظام.وبذلك، فإنَّه يُعدُّ سرطانًا في نقِي العِظام بدلًا من سرطان العظام نفسها عادةً (خلافًا لأورام العظام السرطانية الأولية).وهو أكثر شُيُوعًا من سرطانات الأنسجة الصلبة التي تُشكِّلُ العظام.
أعراض أورام العظام
قد يكون لدى الشخص كتلةً غير مؤلمة في بعض الأحيان، ويمكن أن تصبح مؤلمة في النهاية، ولكنَّ العَرَضَ الأوَّل لورم العظم هو الألم العظمي غالبًا.وقد يكون الألمُ شديدًا.يمكن أن يحدثَ الألمُ عند حمل شيء ثقيل أو عند الراحة (وخاصة في الليل) ويميل إلى التفاقم تدريجيًّا.يؤدي الورمُ في بعض الأحيان إلى إضعاف العظم تدريجيًّا، وخصوصًا عندما يكون سرطانيًّا.يزيد الضَّعفُ من سهولة كسر العظم خلال ممارسة النشاطات اليوميَّة (يُسمَّى هذا النوع من الكسور الكسر المَرَضي pathologic fracture).
تشخيص أورام العظام
التصوير بالأشعة السينية
التصوير بالرنين المغناطيسي غالبًا، والتصويرالمقطعي المحوسب أحيانًا أو التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني مع التصوير المقطعي المحوسب (PET-CT)
مسح أو تفرُّس العظم في بعض الأحيان
الخزعة
يوصي الأطبَّاء بإجراء صورةٍ بالأشعَّة السينيَّة للذين يعانون من ألمٍ مستمرٍّ في المَفصِل أو في الطرف، حتى دون تحريك المَفصِل أو الطرف.يمكن أن يظهرَ في صورة الأشعَّة السينيَّة وجود شيءٍ غير طبيعي في مظهر العظام، كما يمكنها كشف وجود نموٍّ أو ثقبٍ فيها؛رغم إمكانيَّة مشاهدة الأطباء لمثل هذه الشذوذات في صورة الأشعَّة السِّينية، إلَّا أنَّهم يعجزون عن الجزم في كون الورم سرطانيًا أو غير سرطاني.ولكن، يمكن تحديدُ بعض الأورام على أنها غير سرطانية بالأشعَّة السِّينية؛فمثلًا، يكون هذا التحديدُ ممكنًا غالبًا عند الإصابة بداء باجيت في العظام Paget disease of bone والأورام الغضروفية داخل العظم enchondromas والكيسات العظميَّة bone cysts والأورام الليفية غير المتعظِّمة nonossifying fibromas وخلل التنسُّج الليفي العظمي fibrous dysplasia.
وإذا فشلت صورة الأشعَّة السينيَّة في تزويد الأطباء بالمعلومات الكافية، يمكن عندها اللجوء إلى التصوير المقطعي المحوسب و التصوير بالرنين المغناطيسي اللذين يُفيدان غالبًا في تحديد موضع وحجم الورم بدقَّة وإعطاء معلومات إضافية عن طبيعة الورم؛إلَّا أنَّ هذه الاختبارات لا تُعطي التشخيصَ الدقيق عادةً.
قد يقوم الأطباءُ بإجراء مسحٍٍٍ أو تفرّس للعظام لتحديد مواضع عددٍ من الأورام في وقتٍ واحدٍ لأنَّ مسح العظام يُظهِرُ كاملَ الهيكل العظمي.
كما قد يلجأ الأطباء إلى التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني PET scan، ويكون التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني PET متزامنًا عادةً مع التصوير المقطعي المحوسب PET-CT.يعدّ التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني PET والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني المتزامن مع التصوير المقطعي المُحوسَب PET-CT من الأنواع الأخرى لاختبارات التَّصوير التي يمكنها إظهار موضع السَّرطان ومدى انتشاره ومدى استجابته للمعالجة.
ومن الضروري الحصولُ على خزعةٍ لتحديد التشخيص عادةً عندما يكون احتمال وجود إصابة سرطانيَّة واردًا.ويمكن إجراءُ ثلاثة أنواع من الخزعات وفقًا لنوع الورم:
الخزعة الشفطيَّة Aspiration biopsy
الخزعة اللبية Core biopsy
الخزعة المفتوحة Open biopsy
يمكن الحصولُ على الخزعة من الكثير من الأورام.
يُدخِلُ الأطبَّاء إبرةً في الورم لسحب بعض الخلايا عند إجراء الخزعة الشفطيَّةAspiration biopsy ؛لا حاجة إلى إجراء شقّ جراحي.إلَّا أنَّه ونتيجةً لكون الإبرة المستخدمة في الخزعات شديدة الصغر، فإنَّه يمكن سحب عيِّنة من الخلايا الطبيعيَّة في بعض الأحيان وعدم سحب خلايا سرطانيَّة، حتى عندما تكون الخلايا السرطانيَّة موجودة إلى جانب الخلايا الطبيعيَّة.
تُجرى الخزعة اللبية باستعمال إبرة أكبر، حيث يُمكن سحبُ عددٍ أكبر من الخلايا وفحصها.وبما أن الحصول على الخزعة الشَّفطيَّة والمخروطيَّة يكون بواسطة الإبر، فإنَّهما تُعدّان خزعات بالإبرة.غالبًا ما تُجرى الخزعات بالإبرة بالاستعانة بتوجيه بالتصوير بالأمواج فوق الصوتية أو التصوير الشعاعي (التنظير التألقي أو التصوير المقطعي المحوسب) لزيادة الدقة.
الخزعة المفتوحة هي إجراء جراحي.تُجرى خزعة في بعض الأحيان عند حاجة الطبيب للمزيد من النسج لوضع التشخيص المناسب.وللقيام بهذا الإجراء يقوم الجرَّاح بشقِّ الجلد للوصول إلى الأنسجة العميقة للحصول على عَيِّنَة كافية للتشخيص.ويمكن القيامُ بهذا الإجراء في بعض الأحيان في أثناء الجراحة لعلاج الورم.إذا جَرَى استئصال جزء من الورم، يُسمَّى هذا الإجراء بالخزعة الاقتطاعية؛ وإذا جَرَى استئصال الورم بأكمله، يُسمَّى الإجراء بالخزعة الاستئصالية.
للمزيد من المعلومات
الجمعية الأمريكية للسرطان: حقائق وأرقام عن السرطان 2022