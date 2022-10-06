انفتاق القرص

ليس من الممكن دائمًا منع حدوث انفتاقٍ في القرص، ولكن توجد طرائق للحدِّ من خطر الإصابة به:

ممارسة التمارين الرياضية

ممارسة تمارين تقوية وتمطيط العضلات

الحفاظ على وزن صحّي

الحفاظ على وضعيَّة جيّدة.

استعمال طرائق الرَّفع المناسبة

تُعدُّ الممارسة المنتظمة للتمارين الرياضية طريقةً فعَّالةً للحدِّ من خطر الإصابة بالقرص المنفتق.يمكن للتمارين الهوائية وتمارين تقوية وتمطيط العضلات أن تكونَ مفيدة.

تعمل التمارين الهوائية، مثل السباحة والمشي، على تحسين اللياقة العامة وتقوية العضلات.

يمكن للتمارين النَّوعيَّة المتعلقة بتمطيط وتقوية عضلات البطن والأرداف والظهر (العضلات الأساسية) أن تُساعد على توازن العمود الفقري، وتقليل الضغط عن الأقراص التي تُوسِّدُ العمود الفقري والأربطة التي تُثبته في مكانه.

تنطوي تمارينُ تقوية العضلات على إمالة الحوض وشدِّ البطن.وتشتمل تمارينُ التَّمطيط على تمرين تمطيط الركبة نحو الصدر.ولكن، قد تزيدُ تمارين التمطيط من شدَّة آلام الظهر عندَ بعض الأشخاص، لذلك ينبغي تأديتها برفق.وكقاعدة عامة، ينبغي إيقاف أيَّة تمارين تُسبب أو تزيد من شدَّة آلام الظهر.ويجب تكرارُ التمارين حتى الشعور بتعبٍ بسيط، وليس شديدًا، في العضلات.ومن الضروري التَّنفُّس في أثناء أداء كلِّ تمرين.ينبغي على الذين يعانون من آلام الظهر استشارة الطبيب قبل البَدء في ممارسة الرياضة.

تمارين رياضيَّة للوقاية من ألم أسفل الظهر

كما يمكن للتمارين أن تُساعد الأشخاص على الحفاظ على الوزن المرغوب به، لأنَّ زيادة الوزن تزيد من الضَّغط الواقع على القرص.

تؤدي المحافظة على وضعيَّةٍ جيدة خلال الوقوف والجلوس والنوم إلى الحدِّ من الضَّغط المًطبَّق على الظهر.وينبغي تجنّب التراخي.يمكن تعديل ارتفاع مقاعد الكرسي إلى ارتفاعٍ يسمح للأقدام بأن تكون مُنبسطةً على الأرض، مع ثني الركبتين قليلًا وجزء الظهر السفلي مُستندًا إلى ظهر الكرسي.وإذا كان الكرسي لا يدعم أسفل الظهر، يمكن استعمال وسادة ووضعها خلف أسفل الظهر.يُنصح بالجلوس مع وضع القدمين على الأرض بدلًا من جعل الساقين متصالبتين.ينبغي أن يتجنَّب الأشخاص الوقوفَ أو الجلوس لفترات طويلة.وإذا كان تجنُّب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة مُتعذِّرًا، فقد يؤدي تغيير الوضعيَّة بشكلٍ متكرِّر إلى تقليل الضغط على الظهر.

يُساعد تعلُم رفع الأوزان بشكلٍ صحيح على الوقاية من إصابة الظهر.يجب أن يكونَ الوركان متراصفين مع الكتفين (أي لا يكونا منحرفين نحو أحد الجانبين دون الآخر).ينبغي أن يتجنب الأشخاص الذين يعانون من ألم أسفل الظهر الانحناء مع جعل ساقيهم مستقيمتين تقريبًا أو التقاط شيءٍ بمدِّ أذرعهم.وبدلًا من ذلك، ينبغي أن يقوموا بثني الوركين والركبتين.يحافظ الانحناء بهذه الطريقة على استقامة الظهر، ويجعل الذراعين أقرب إلى الشيء والمرفقين على الجانب.بعد ذلك، ينبغي تقريبُ الشيء من الجسم والقيام بحمله باستقامة الساقين.وبهذه الطريقة، تقوم الساقان وليس الظهر برفع الشيء.يؤدي رفعُ الشيء فوق الرأس أو الالتفاف في أثناء الرفع إلى زيادة خطر إصابة الظهر.