يحدث انفتاق القرص عندما تتآكل الأغلفة الصلبة لقرصٍ في العمود الفقري أو تتمزَّق.وقد تبرز (تنفتق) المنطقة الدَّاخلية الرَّخوة من القرص التي تُشبه الهلام من خلال الغلاف.
يمكن للشيخوخة والإصابات والوزن الزائد أن تُسبِّبَ انفتاق القرص.
عندما تتسبَّب الأقراصُ المُنفَتِقة في الألم فإنَّه قد يكون خفيفًا أو مُنهكًا.
تُجرى اختبارات التصوير لوضع التشخيص.
يمكن للأشخاص تقليل خطر الإصابة بانفتاق القرص من خلال ممارسة الرياضة وتقوية عضلاتهم والحفاظ على وزنٍ صِحِّي.
تنطوي المعالجة على تدابير لتخفيف شدَّة الألم والجراحة في بعض الأحيان.
تتكون السِّيسَاء (العمود الفقري) من عظام الظهر (الفقرات).توجد أقراص لامتصاص الصدمات والرضوض بين كلِّ فقرتين.تحتوي الأقراصُ على طبقة خارجيَّة صلبة من الغضروف الليفي وطبقة داخليَّة ناعمة تشبه الهلام تسمَّى النواة اللبية.
إذا انضغط القرص فجأة بواسطة الفقرات الموجودة فوقه وأسفله (كما يحدث عند رفع جسم ثقيل)، فقد تتمزق الطبقة الخارجية، ممَّا يُسبِّبُ الألم.يمكن للجزء الداخلي من القرص أن ينحشرَ من خلال موضع التمزّق في الغطاء أو الغلاف، بحيث يبرز جزء من الداخل إلى الخارج (انفتاق).ويمكن لهذا البروز أن يضغطَ ويُهيِّجَ وحتى يُلحق الضَّرر بجذر العصب الشوكي أو أحيانًا الحبل الشوكي (انظر أيضًا انضغاط الحبل الشوكي).يؤدي تمزق القرص أو انفتاقه في أسفل الظهر عادةً إلى الشعور بألمٍ في أسفل الظهر والتهاب العصب الوركي.ويُمكن أن يُسبب ذلك ألم الرقبة ما إذا كان التمزق أو الفتق أصاب أحد أقراص الرقبة (يُسمى قرص رقبي منفتق).
تحدث أكثر من 80٪ من حالات انفتاق الأقراص في الجزء السفلي من الظهر.وهي أكثر شُيُوعًا بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عامًا؛حيثُ يَضعُف الغلاف عند الأشخاص في هذه المرحلة العُمريَّة.ويمكن أن تنحشر الأجزاء الداخلية الشبيهة بالهلام، والتي تتعرَّض لضغط شديدٍ، من خلال الفتق أو من بقعة ضعيفة في الغلاف وتبرز نحو الخارج.وبعد سنّ الخمسين، يبدأ الجزء الداخلي من القرص في التصلُّب، ممَّا يجعل حدوث الانفتاق أقلَّ احتمالًا.
قد ينفتق القرص بسبب إصابة رَضيَّةٍ مفاجئة أو إصابات طفيفة متكررة.تؤدي زيادة الوزن أو رفع الأشياء الثقيلة، ولاسيَّما رفعها بشكلٍ غير صحيحٍ، إلى زيادة المخاطر.
انفتاق القرص
يمكن لغطاء أو غلاف القرص الصلب الموجود في العمود الفقري أن يتمزَّق، ممَّا يُسبِّبُ الألم.وقد تبرز (تنفتق) المنطقة الدَّاخلية الرَّخوة التي تُشبه الهلام من خلال الغلاف مُسبِّبةً المزيدَ من الألم.يحدث الألم نتيجة ضغط البروز على جذر العصب الشوكي المجاور له.ويُصبح جذر العصب ملتهبًا أو متضرِّرًا في بعض الأحيان.
أعراض انفتاق القرص
لا تُسبب الأقراصُ المنفتقة أيَّ أعراضٍ في كثير من الأحيان، حتى التي يبدو فيها البروز أو الانفتاق واضحًا في اختبارات التصوير مثل التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المُحوسب.تُعَدّ الأقراصُ المنفتقة التي لا تُسبِّبُ ظهور أعراضٍ هي الأكثر شيوعًا مع تقدُّم الأشخاص في السن.ولكنَّ الأقراص المُنفَتِقة يمكن أن تُسبِّبُ ألمًا خفيفًا أو مُنهكًا.تزيد الحركة من شدة الألم غالبًا، ويتفاقم الألم بسبب السعال أو العطاس أو الإجهاد أو الميل إلى الأمام.
يختلف موضعُ الشعور بالألم باختلاف القرص المُنفتق وجذر العصب النُخاعي المُصاب.يُمكن الشعور بالألم على طول مسار العصب المضغوط بالقرص المُنفتق؛فمثلًا، يُسبِّبُ القرص المُنفتق في أسفل الظهر التهابًا في العصب الوركي عادةً - ألم على طول العصب الوركي وحتّى الجزء الخلفي من الساق.يُسبِّبُ القرص المنفتق في الرقبة ألمًا في الرقبة يمتدُّ غالبًا إلى الذراع، وإلى اليد في بعض الأحيان.يُسمَّى الألم الذي يبدأ في أحد المواضع ثمَّ ينتقل إلى موضعٍ آخر على طول مسار العصب عادةً الألم المُشِع أو المنتشر.
كما يمكن للقرص المنفتق أن يُسبب اخدرارًا وضَعفًا في العضلات.وإذا كان الضغط على جذر الأعصاب كبيرًا، فقد تُصاب إحدى الساقين بالشَّلل.يمكن للقرص أن يضغط على الحبل الشوكي في حالاتٍ نادرة، ممَّا قد يتسبب في ضُعف أو شلل كِلا الساقين.يمكن أن تؤدّي إصابة ذيل لفَرَس (حزمة الأعصاب الممتدة من أسفل الحبل النخاعي في أسفل الظهر) إلى فقد السيطرة على المثانة والأمعاء.يجب طلبُ الرعاية الطبية فورَ ظهور هذه الأعراض الخطيرة.
تشخيصُ انفتاق القرص
اختبارات التصوير
الاختبارات الكَهرَبِيّة التَّشخيصِية في بعض الأحيان
التصوير بالرنين المغناطيسي أو التَّصوير المقطعي المُحوسب هي فحوصات تصويرية تُجرى لتحديد السبب وتحديد موضع القرص المنفتق.يُستَعملُ التصوير المقطعي المُحوسَب للنخاع في حالاتٍ نادرة عند حاجة الأطباء إلى المزيد من التفاصيل عن الحبل الشوكي والعظام المحيطة به أكثر من التفاصيل التي يُوفِّرها التصوير بالرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب العادي أو في الحالات التي لا يمكن فيها استعمال التصوير بالرنين المغناطيسي.
قد تُساعد اختبارات الأعصاب والعضلات (الاختبارات الكَهرَبِيّة التَّشخيصِية )، مثل دراسات التوصيل العصبي وتَخطيط كَهرَبِيَّةِ العَضَل، على تحديد جذر العصب الشوكي المصاب.
الوقاية من انفتاق القرص
ليس من الممكن دائمًا منع حدوث انفتاقٍ في القرص، ولكن توجد طرائق للحدِّ من خطر الإصابة به:
ممارسة التمارين الرياضية
ممارسة تمارين تقوية وتمطيط العضلات
الحفاظ على وزن صحّي
الحفاظ على وضعيَّة جيّدة.
استعمال طرائق الرَّفع المناسبة
تُعدُّ الممارسة المنتظمة للتمارين الرياضية طريقةً فعَّالةً للحدِّ من خطر الإصابة بالقرص المنفتق.يمكن للتمارين الهوائية وتمارين تقوية وتمطيط العضلات أن تكونَ مفيدة.
تعمل التمارين الهوائية، مثل السباحة والمشي، على تحسين اللياقة العامة وتقوية العضلات.
يمكن للتمارين النَّوعيَّة المتعلقة بتمطيط وتقوية عضلات البطن والأرداف والظهر (العضلات الأساسية) أن تُساعد على توازن العمود الفقري، وتقليل الضغط عن الأقراص التي تُوسِّدُ العمود الفقري والأربطة التي تُثبته في مكانه.
تنطوي تمارينُ تقوية العضلات على إمالة الحوض وشدِّ البطن.وتشتمل تمارينُ التَّمطيط على تمرين تمطيط الركبة نحو الصدر.ولكن، قد تزيدُ تمارين التمطيط من شدَّة آلام الظهر عندَ بعض الأشخاص، لذلك ينبغي تأديتها برفق.وكقاعدة عامة، ينبغي إيقاف أيَّة تمارين تُسبب أو تزيد من شدَّة آلام الظهر.ويجب تكرارُ التمارين حتى الشعور بتعبٍ بسيط، وليس شديدًا، في العضلات.ومن الضروري التَّنفُّس في أثناء أداء كلِّ تمرين.ينبغي على الذين يعانون من آلام الظهر استشارة الطبيب قبل البَدء في ممارسة الرياضة.
تمارين رياضيَّة للوقاية من ألم أسفل الظهر
تمرين إمالة الحوض
الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين، ووضع الكعبين على الأرض بحيث يكون الوزن على الكعبين.المحافظة على جزء صغير من الظهر على الأرض، وتقليص الأرداف (رفعها حوالى نصف إنش [1 سم] عن الأرض) وتقليص عضلات البطن.ينبغي الثبات على هذه الوضعية والعد إلى 10،يُكرَّر هذا 20 مرّة.
تمرين لوي البطن
الاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين وجعل القدمين على الأرض.وضع اليدين أمام الصدر.تقليص عضلات البطن ورفع الكتفين ببطء حَوالى 10 إنش [25 سم] عن الأرض، مع إبقاء الرأس على الأرض (يجب ألَّا تلمس الذقن الصدر).ثمَّ إرخاء عضلات البطن مع خفض الكتفين ببطء.ينبغي القيام بثلاث مجموعات، وكل مجموعة 10 عدّات.
تمارين تمطيط الركبة إلى الصدر
الاستلقاء بشكلٍ مستقيم على الظهر.تُوضّع اليدان خلف إحدى الركبتين، وتُسحَبُ أو تُشدّ الركبة نحوَ الصدر.تثبيت هذه الوضعيَّة والعدّ إلى 10.خفض تلك الساق ببطء، وتكرار الإجراء مع الساق الأخرى.ينبغي القيام بهذا التمرين 10 مرّات.
كما يمكن للتمارين أن تُساعد الأشخاص على الحفاظ على الوزن المرغوب به، لأنَّ زيادة الوزن تزيد من الضَّغط الواقع على القرص.
تؤدي المحافظة على وضعيَّةٍ جيدة خلال الوقوف والجلوس والنوم إلى الحدِّ من الضَّغط المًطبَّق على الظهر.وينبغي تجنّب التراخي.يمكن تعديل ارتفاع مقاعد الكرسي إلى ارتفاعٍ يسمح للأقدام بأن تكون مُنبسطةً على الأرض، مع ثني الركبتين قليلًا وجزء الظهر السفلي مُستندًا إلى ظهر الكرسي.وإذا كان الكرسي لا يدعم أسفل الظهر، يمكن استعمال وسادة ووضعها خلف أسفل الظهر.يُنصح بالجلوس مع وضع القدمين على الأرض بدلًا من جعل الساقين متصالبتين.ينبغي أن يتجنَّب الأشخاص الوقوفَ أو الجلوس لفترات طويلة.وإذا كان تجنُّب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة مُتعذِّرًا، فقد يؤدي تغيير الوضعيَّة بشكلٍ متكرِّر إلى تقليل الضغط على الظهر.
يُساعد تعلُم رفع الأوزان بشكلٍ صحيح على الوقاية من إصابة الظهر.يجب أن يكونَ الوركان متراصفين مع الكتفين (أي لا يكونا منحرفين نحو أحد الجانبين دون الآخر).ينبغي أن يتجنب الأشخاص الذين يعانون من ألم أسفل الظهر الانحناء مع جعل ساقيهم مستقيمتين تقريبًا أو التقاط شيءٍ بمدِّ أذرعهم.وبدلًا من ذلك، ينبغي أن يقوموا بثني الوركين والركبتين.يحافظ الانحناء بهذه الطريقة على استقامة الظهر، ويجعل الذراعين أقرب إلى الشيء والمرفقين على الجانب.بعد ذلك، ينبغي تقريبُ الشيء من الجسم والقيام بحمله باستقامة الساقين.وبهذه الطريقة، تقوم الساقان وليس الظهر برفع الشيء.يؤدي رفعُ الشيء فوق الرأس أو الالتفاف في أثناء الرفع إلى زيادة خطر إصابة الظهر.
علاج انفتاق القرص
تدابير لتخفيف شدَّة الألم
إجراء الجراحة في بعض الأحيان
ونظرًا إلى انكماش القرص المنفتق مع مرور الوقت، تميل الأعراض إلى التراجع بغضِّ النَّظر عن العلاج.يتعافى معظمُ الأشخاص من تلقاء أنفسهم في غضون ثلاثة أشهر عادةً، ويحدث الشفاء أسرعَ من ذلك بكثير غالبًا.
تدابير لتخفيف الألم
ويمكن أن يُساعدَ تطبيق البرودة (مثل كمَّادات الثلج) أو الحرارة (مثل كمادة التدفئة) أو استخدام المسكنات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية (مثل أسيتامينوفين ومضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة) على تخفيف شدَّة الألم.إذا لم تتراجع شدَّة الأعراض بالمسكنات، قد يقوم الأطباء باستعمال الستيرويدات القشريَّة عن طريق الفم أو حقنها في الحيِّز فوق الجَّافية (بين العمود الفقري والطبقة الخارجية من الأنسجة التي تغطي الحبل الشوكي).ولكن، يدور جدل حول ما إذا كانت حقن الستيرويدات القشرية مفيدة أم لا.
يُنصَح بالنَّوم في وضعٍٍيَّةٍ مريحٍة على فراشٍ متوسط القساوة.ويمكن للأشخاص الذين ينامون على ظهرهم وضع وسادة تحت ركبهم.ويجب على الذين ينامون على جانبهم استعمال وسادة لدعم رأسهم في وضعيَّة معتدلة (لا بحيث يميلون نحو السرير أو نحو السقف).كما يجب أن يضعوا وسادة أخرى بين ركبهم مع جعل الوركين والركبتين مثنيتين قليلاً إذا كان ذلك يخفف من شدَّة آلام الظهر.
ومع تراجع شدَّة الألم، يمكن للعلاج الفيزيائي والتمارين المنزليَّة تحسين الوضعيَّة وتقوية عضلات الظهر وبالتالي تقليل حركات العمود الفقري التي تزيد من تهيج أو ضغط جذر العصب.(انظر أيضًا الوقاية).
الجراحة
إذا كانت الإصابة بالقرص المنفتق تُسبِّبُ ألمًا شديدًا أو مزمنًا في العصب الوركي أو تُسبِّبُ الضُّعف أو نقصًا في الإحساس أو ضبط المثانة والأمعاء (متلازمة ذيل الفرس)؛ فقد يكون من الضروري استئصال الجزء البارز من القرص (استئصال القرص) جراحيُّا مع جزء من الفقرة (استئصال الصفيحة الفِقريَّة القطنيَّة lumbar laminectomy) في بعض الأحيان.ومن الضروري استعمالُ التخدير العام عادةً.وتتراوح مدّة الإقامة في المستشفى بين يومٍ ويومين عادةً.يمكن استخدام تقنيات الجراحة المجهرية في كثيرٍ من الأحيان، وذلك بإجراء شِقٍٍّ صغير واستخدام التخدير الشوكي الموضعي (الذي يقتصر تخديره على جزءٍ مُحدَّدٍ من الجسم) لاستئصال الجزء المنفتق من القرص.ولا تحتاج هذه الطريقة إلى المبيت في المستشفى عادةً.وبعدَ القيام بأحد الإجراءين، يمكن لمعظم الأشخاص استئناف جميع أنشطتهم في غضون 6 أسابيع الى 3 أشهر .تميل الجراحة إلى أن تؤدي إلى الشفاء بشكل أسرع من المعالجة غير الجراحيَّة.ولكن، بعد حوالى عام أو عامين، يكون لدى الأشخاص الذين عُولِجوا بالجراحة أو من دونها نفس درجة التعافي تقريبًا.
يُعاني ما بين 10-20٪ من الأشخاص الذين خضعوا لجراحة العصب الوركي بسبب قرصٍ مُنفتق من حدوث انفتاقٍ في قرصٍ آخر.