التَّضيُّق الشوكي القطني هو تضيُّق القناة الشوكية في أسفل الظهر.يضغط التضيُّق على الأعصاب التي تمتدُّ من خلال أسفل الظهر إلى الساقين.

يمكن أن تؤدي خشونة المفاصل والإصابات وانزلاق الفَقار وانحلال الفقار إلى تضيُّق القناة الشوكيَّة.

يشعر المريضُ بالألم في أسفل الظهر، وقد ينتقل إلى إحدى الساقين أو كلتيهما.

يعتمد وضعُ التشخيص على تقييم الطبيب وأحيانًًا على نتائج التصوير أو اختبارات التشخيص الكهربائي.

تنطوي المعالجة على تدابير لتخفيف شدَّة الألم والجراحة في بعض الأحيان.

تمرُّ القناة الشوكية عبر مركز العمود الفقري، وتحتوي على الحبل الشوكي وحزمة الأعصاب التي تمتدّ إلى الأسفل من أسفل الحبل الشوكي في الجزء السفلي من الظهر.كلمة قطني تعني أسفل، وكلمة تضيُّق تعني نقص الحيّز.

توجد الأعصاب الشَّوكيَّة على طول الحبل الشَّوكي.تخرج الأعصاب الشوكية أو النخاعيّة من الجانبين من خلال المسافات الفاصلة بين الفقرات لتتصل بالأعصاب في جميع أنحاء الجسم.يُسمَّى جزء العصب الشوكي الأقرب إلى الحبل الشوكي بجذر العصب الشوكي.وبسبب موضعها، يمكن أن تنحشرَ جذور الأعصاب الشوكيَّة عندما تتضيَّق القناة الفقريَّة، ممَّا يؤدي إلى حدوث الألم.

يُعد التَّضيُّق الشوكي القطني سببًا شائعًا لألم أسفل الظهر عند كبار السن، وقد يتسبَّب أيضًا في حدوث التهاب العصب الوركي.كما يحدُث التَضَيُّقُ الشَّوكي عندَ الأشخاص متوسطي العمر الذين وُلِدوا بقناة شوكية ضيقة.

تشتمل الأَسبَابُ الأكثر شُيُوعًا للتَّضيُّق الشوكي القطني على خشونة المَفاصِل والانزلاق الفقاري وانحلال الفقار.وتنطوي الأَسبَاب الأخرى على التهاب الفقار المُقسِّط ankylosing spondylitis وداء باجيت العظمي.

العمود الفقري

العمود الفقري والحبل الشوكي نموذج ثلاثيّ الأبعاد

أعراض التَّضيُّق الشوكي القَطَني تختلف أعراض التَّضيُّق الشوكي القطني بحسب جزء الحبل الشوكي المتأثر والأعصاب المتاثرة.قد يعاني المرضى من ألم وإحساسٍ يشبه وخز الدبابيس والإبر وضَعف وتتراجع المنعكسات في القدم أو الساق. يمكن أن يشعر المريض بالألم في أسفل الظهر ويتفاقم عند استقامة الظهر (كما هي الحال عند المشي أو الميل إلى الخلف)، ويزول الألم عند الميل إلى الأمام أو الجلوس، وقد ينتقل نحو الأسفل إلى إحدى الساقين أو كلتيهما. كما يحدث الألم في الأرداف أو الفخذين أو في الساقين خلال المشي أو الجري أو صعود السلالم أو حتى الوقوف.لا تنخفض شدَّة الألم عند الوقوف، ولكن عند ثني الظهر أو الجلوس (على الرغم من أنَّ الأشخاص قد يستمرُّون في الإحساس الذي يشبه وخز الدبابيس والإبر).ويكون المشي على التلال أقلَّ إيلامًا من المشي إلى أسفل، لأنَّ ثني الظهر يكون قليلًا. وفي حالاتٍ نادرة، يمكن أن يحدث انضغاط مفاجئ لجذيرات العصب (nerve rootlets) فيُسبِّبَ مُتَلاَزِمَة ذيل الفرس.يمكن أن تؤدِّي الإصابة بمتلازمة ذيل الفرس (حزمة الأعصاب الممتدة من أسفل الحبل النخاعي في أسفل الظهر)، إلى فقد السيطرة على المثانة والأمعاء.قد يحدث شلل في الجزء السفلي من الساق، وقد ينقص الإحساس في أعلى الفخذ وفي محيطه.يجب طلبُ الرعاية الطبية فورَ ظهور هذه الأعراض الخطيرة.

تشخيص التَّضيُّق الشوكي القَطَني تقييم الطبيب

تُجرى في بعض الأحيان اختبارات التصوير أو دراسات التشخيص الكهربائي أو كليهما يقوم الأطباء بوضع تشخيص التَّضيُّق الشوكي القطني بناءً على الألم المُميَّز.وخلال الفَحص السَّريري، يتحققون من قوَّة الشخص ومنعكساته. قد يقوم الأطباء بإجراء فحوصٍ أخرى عند معاناة الأشخاص من ضَعفٍ أو اخدرار أو إذا استمرَّت أعراضهم لأكثر من 6 أسابيع.يُعدُّ التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب الفحوصات التصويرية التي يمكن أن تساعد الأطباء على تحديد شذوذات العمود الفقري التي تُسبِّب التضيُّق الشوكي القطني.يمكن لاختبارات الأعصاب والعضلات (الاختبارات الكهربائيّة التشخيصية)، مثل دراسات التوصيل العصبي وتَخطيط كَهرَبِيَّةِ العَضَل، أن تساعد الأطباءَ على تحديد منطقة التضيق وانضغاط جذر العصب الشوكي وشدَّة الضرر.