التَّضيُّق الشوكي الرقبي (cervical spinal stenosis) هو تضيُّق القناة الشوكية في أسفل الظهر.يضغط التضيُّق على الأعصاب، وفي بعض الأحيان على الحبل الشوكي، ممَّا يُسبِّبُ ألمًا في الرقبة ويسبب أحيانًا ضعفًا وأحاسيس غير طبيعية في الذراعين أو الساقين.

يمكن أن تؤدي خشونة المفاصل، وتبارز القرص وتمزقه، وانزلاق الفَقار إلى تضيُّق القناة الشوكيَّة.

يمكن أن تشتمل الأَعرَاض، إذا كانت موجودة، على ألم الرقبة؛ والإحساس بوخز في الذراع أو اليد أو الساق أو القدم؛ والضعف وفقدان التوازن.

يعتمد وضعُ التشخيص على تقييم الطبيب وأحيانًًا على نتائج التصوير أو اختبارات التشخيص الكهربائي.

تنطوي المعالجة على تدابير لتخفيف شدَّة الألم والجراحة في بعض الأحيان.

تمرُّ القناة الشوكية عبر مركز العمود الفقري، وتحتوي على الحبل الشوكي وحزمة الأعصاب التي تمتدّ إلى الأسفل من أسفل الحبل الشوكي في الجزء السفلي من الظهر.

توجد الأعصاب الشَّوكيَّة على طول الحبل الشَّوكي.تخرج الأعصاب الشوكية أو النخاعيّة من الجانبين من خلال المسافات الفاصلة بين الفقرات لتتصل بالأعصاب في جميع أنحاء الجسم.يُسمَّى جزء العصب الشوكي الأقرب إلى الحبل الشوكي بجذر العصب الشوكي.وبسبب موضعها، يمكن أن تنحشرَ جذور الأعصاب الشوكيَّة عندما تتضيَّق القناة الفقريَّة، ممَّا يؤدي إلى حدوث الألم.

تشتمل الأَسبَابُ الأكثر شُيُوعًا للتَّضيُّق الشوكي الرقبي على خشونة المَفاصِل، وتنكس القرص، وانزلاق الفقار.وتنطوي الأَسبَاب الأخرى على تعظم الرباط الطولاني الخلفي، والتهاب الفقار المُقسِّط ، وداء باجيت العظمي.

العمود الفقري

العمود الفقري والحبل الشوكي نموذج ثلاثيّ الأبعاد

أعراض التضيق الشوكي الرقبي لا يُعاني معظمُ الأشخاص المصابين بالتضيق الشوكي الرقبي من أعراض. يعاني أشخاص آخرون من ألم في الرقبة وتحدد نطاق حركة الرقبة.تنطوي أعراض انضغاط الحبل الشوكي على الإحساس بالخدر أو الوخز في الذارع أو اليد أو الساق أو القدم، أو الضعف، أو فقدان التوازن.

تشخيص التضيق الشوكي الرقبي تقييم الطبيب

تُجرى في بعض الأحيان اختبارات التصوير أو دراسات التشخيص الكهربائي أو كليهما يقوم الأطباء بوضع تشخيص التَّضيُّق الشوكي الرقبي بناءً على أعراض الشخص والفحص الجسدي.وخلال الفَحص السَّريري، يتحققون من قوَّة الشخص ومنعكساته. قد يقوم الأطباءُ بإجراء اختباراتٍ أخرى إذا كان الأشخاص يعانون من ضَعفٍ أو اخدرار أو إذا استمرَّت أعراضهم لأكثر من 6 أسابيع.يُعدُّ التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب الفحوصات التصويرية التي يمكن أن تساعد الأطباء على تحديد شذوذات العمود الفقري التي تُسبِّبُ التضيق الشوكي الرقبي.يمكن لاختبارات الأعصاب والعضلات (الاختبارات الكهربائيّة التشخيصية)، مثل دراسات التوصيل العصبي وتَخطيط كَهرَبِيَّةِ العَضَل، أن تساعد الأطباءَ على تحديد منطقة التضيق المُصاب وشدة الضرر.