التضيق الشوكي الرقبي

التَّضيُّق الشوكي الرقبي (cervical spinal stenosis) هو تضيُّق القناة الشوكية في أسفل الظهر.يضغط التضيُّق على الأعصاب، وفي بعض الأحيان على الحبل الشوكي، ممَّا يُسبِّبُ ألمًا في الرقبة ويسبب أحيانًا ضعفًا وأحاسيس غير طبيعية في الذراعين أو الساقين.
يمكن أن تؤدي خشونة المفاصل، وتبارز القرص وتمزقه، وانزلاق الفَقار إلى تضيُّق القناة الشوكيَّة.
يمكن أن تشتمل الأَعرَاض، إذا كانت موجودة، على ألم الرقبة؛ والإحساس بوخز في الذراع أو اليد أو الساق أو القدم؛ والضعف وفقدان التوازن.
يعتمد وضعُ التشخيص على تقييم الطبيب وأحيانًًا على نتائج التصوير أو اختبارات التشخيص الكهربائي.
تنطوي المعالجة على تدابير لتخفيف شدَّة الألم والجراحة في بعض الأحيان.
تمرُّ القناة الشوكية عبر مركز العمود الفقري، وتحتوي على الحبل الشوكي وحزمة الأعصاب التي تمتدّ إلى الأسفل من أسفل الحبل الشوكي في الجزء السفلي من الظهر.
توجد الأعصاب الشَّوكيَّة على طول الحبل الشَّوكي.تخرج الأعصاب الشوكية أو النخاعيّة من الجانبين من خلال المسافات الفاصلة بين الفقرات لتتصل بالأعصاب في جميع أنحاء الجسم.يُسمَّى جزء العصب الشوكي الأقرب إلى الحبل الشوكي بجذر العصب الشوكي.وبسبب موضعها، يمكن أن تنحشرَ جذور الأعصاب الشوكيَّة عندما تتضيَّق القناة الفقريَّة، ممَّا يؤدي إلى حدوث الألم.
تشتمل الأَسبَابُ الأكثر شُيُوعًا للتَّضيُّق الشوكي الرقبي على خشونة المَفاصِل، وتنكس القرص، وانزلاق الفقار.وتنطوي الأَسبَاب الأخرى على تعظم الرباط الطولاني الخلفي، والتهاب الفقار المُقسِّط ، وداء باجيت العظمي.
العمود الفقري
يشكِّل عمودُ العظام، الذي يُسمَّى الفقرات، العمودَ الفقري.تحمي الفقراتُ الحبلَ الشوكي (بنية طويلة وهشَّة محتواة في القناة الفقريَّة)، الذي يمتد عبر مركز العمود الفقري.وتوجَد بين الفقرات أقراصٌ تتألَّف من غضروف، وهي تساعد على توسيد العمود الفقري وإعطائه بعضَ المرونة.
الأعصاب الشوكية: تنشأ من الحبل الشوكي بين الفقرات، ويبلغ عَددُها 31 زوجًا من الأعصاب الشوكيَّة.ينشأ من كل عصبٍ فرعين قصيرين (جَذرين) - حسي وحركي - يندمجا ليُشكلا عصبًا شوكيًا.
تحمل الجُذُور الحركيَّة الأوامرَ من الدماغ والحبل الشوكي إلى أجزاء أخرى من الجسم، لاسيَّما العضلات الهيكليَّة.
بينما تحمل الجذورُ الحسِّية المعلوماتِ إلى الدماغ من الأجزاء الأخرى في الجسم.
ذيل الفرس: ينتهي الحبلُ الشوكي عندَ نَحو ثلاثة أرباع المسافة حتَّى أسفل العمود الفقري، ولكنَّ حزمةً من الأعصاب تمتدّ خارج الحبل؛وتُسمَّى هذه الحزمةُ ذيل أو ذنب الفرس لأنَّها تشبه ذيلَ الحصان.ويحمل ذيل الفرس النبضاتِ العصبية من وإلى الطرفين السفليين، والأمعاء السفلى، والمثانة.
أعراض التضيق الشوكي الرقبي
لا يُعاني معظمُ الأشخاص المصابين بالتضيق الشوكي الرقبي من أعراض.
يعاني أشخاص آخرون من ألم في الرقبة وتحدد نطاق حركة الرقبة.تنطوي أعراض انضغاط الحبل الشوكي على الإحساس بالخدر أو الوخز في الذارع أو اليد أو الساق أو القدم، أو الضعف، أو فقدان التوازن.
تشخيص التضيق الشوكي الرقبي
تقييم الطبيب
تُجرى في بعض الأحيان اختبارات التصوير أو دراسات التشخيص الكهربائي أو كليهما
يقوم الأطباء بوضع تشخيص التَّضيُّق الشوكي الرقبي بناءً على أعراض الشخص والفحص الجسدي.وخلال الفَحص السَّريري، يتحققون من قوَّة الشخص ومنعكساته.
قد يقوم الأطباءُ بإجراء اختباراتٍ أخرى إذا كان الأشخاص يعانون من ضَعفٍ أو اخدرار أو إذا استمرَّت أعراضهم لأكثر من 6 أسابيع.يُعدُّ التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب الفحوصات التصويرية التي يمكن أن تساعد الأطباء على تحديد شذوذات العمود الفقري التي تُسبِّبُ التضيق الشوكي الرقبي.يمكن لاختبارات الأعصاب والعضلات (الاختبارات الكهربائيّة التشخيصية)، مثل دراسات التوصيل العصبي وتَخطيط كَهرَبِيَّةِ العَضَل، أن تساعد الأطباءَ على تحديد منطقة التضيق المُصاب وشدة الضرر.
علاج التضيق الشوكي الرقبي
تدابير لتخفيف شدَّة الألم
الجراحة لتدبير الألم الشديد في بعض الأحيان
تدابير لتخفيف شدَّة الألم
ويمكن أن يُساعدَ تطبيق البرودة (مثل كمَّادات الثلج) أو الحرارة (مثل كمادة التدفئة) أو استخدام المسكنات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية (مثل أسيتامينوفين ومضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة) على تخفيف شدَّة الألم.قد يكون استعمال الستيرويدات القشرية عن طريق الفم مفيدًا.
ينبغي على الأشخاص النوم على ظهورهم مع استخدام وسادة رقيقة تحت الرقبة للحفاظ على استقامة العمود الفقري.
قد يُساعد العلاج الفيزيائي على تخفيف الأَعرَاض.يركز العلاج الفيزيائي على الوضعية، والحركة، وقوة العضلات حول الرقبة لتخفيف الأَعرَاض.
الجراحة
عندما تكون تدابير تخفيف الألم غير فعَّالة عند الذين يعانون من تضيُّق رقبي، قد تكون هناك حاجةٌ إلى الجِّراحة لتخفيف الضغط عن الحبل الشوكي والأعصاب الشوكيَّة.
أحد الإجراءات الجراحية هو استئصال الصفيحة الفقرية الرقبية (cervical laminectomy)، وفيه يجري استئصال جزء من الفقرات يُسمَّى الصفيحة (lamina)، ممَّا يؤدي إلى تخفيف الضغط عن الحبل الشوكي والأعصاب الشوكيَّة.ينطوي استئصال الصَّفيحَة الفقريَّة في الجزء الرقبي من العمود الفقري بشكلٍ دائمٍ تقريبًا على ربط الفقرة المجاورة (دمج fusion)، وذلك لتجنُّب أحد العواقب الشائعة للانحناء غير الطبيعي للعمود الفقري في الرقبة (الحداب العنقي).الطريقة الأكثر شيوعًا هي تخفيف الضغط العنقي من الأمام مع إزالة القرص والدمج.