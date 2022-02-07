منتَجات الدَّم

يُعطى المرضى في بعض الأحيان الدم من كامل الدَّم في أثناء النزف الشديد (على سبيل المثال بعد إصابة أو مضاعفات الحمل)، ولكن عادةً ما يُعطَون مُكوِّن الدَّم الذي يحتاجونه فقط.تشتمل المكوِّناتُ المختلفة للدم على:

وتحتوي البلازما على الأجسام المُضادَّة (الغلوبولينات المناعيَّة) وعوامل التخثُّر التي تُفصَل عن البلازما أحيانًا.

لا يَجرِي إنتاجُ أو تحضير جميع المكوِّنات من وحدة معيَّنة من الدَّم المتبرع به؛فعلى سَبيل المثال، يمكن تحضيرُ الغلوبولينات المناعية وعوامل التخثُّر من البلازما المجمَّعة معا من عددٍ من المتبرِّعين.ويَجرِي الحُصُول على الكريَّات البيض والصُّفَيحات الدَّمويَّة عن طريق فِصادَة الدَّم.واعتمادًا على الوَضع أو الحالة، قد يتلقَّى المَرضَى خلايا الدَّم الحمر أو الصُّفَيحات الدَّمويَّة أو البلازما أو الرسابة المبرّدة.يسمح نقلُ مكوِّنات مُختارة من الدَّم فقط بجعل المعالجة محدَّدة أو نوعيَّة، ويقلِّل من مخاطرالتأثيرات الجانبية؛ كما يمكن استخدامُ المكوِّنات المختلفة بكفاءة من وحدة واحِدة من الدَّم لعِلاج العَديد من الأشخاص.

وفي بعض الأحيان، تجرِي معالجةُ منتجات الدَّم بالإشعاع للحدِّ من خطر مهاجمة الكريَّات البيض المنقولة للمتلقِّي (داء الطُّعم حِيَال الثَّوي).

يمكن معالجةُ بعض منتجات الدَّم بمادة كيميائية تقلِّل من خطر انتقال الكائنات الحية الدقيقة المسبّبة للعدوى.وفي هذا الإجراء، الذي يُسمَّى تكنولوجيا تقليل المُمرضات، تجري مُعالَجة بعض مُنتجات الدَّم بمادة كيميائية تقلِّل من خطر انتقال جميع الكائنات الحية الدقيقة تقريبًا.

خلايا الدَّم الحمر يمكن لخَلايا الدَّم الحمراء المكدَّسة، وهي المكوِّن الدَّموي الأكثر نقلًا، استعادة القدرة على حمل الأكسجين في الدم.كما يمكن إعطاءُ هذا المكوِّن لشخص نازِف أو لديه فقر دم شديد.يجري فصلُ خَلايا الدَّم الحمراء عن المكوِّن السائل في الدَّم (البلازما)، والمُكَوِّنات الخلوية الأخرى.وتركِّز هذه الخطوةُ خَلايا الدَّم الحمراء بحيث تشغل حيِّزًا أقل، ومن هنا يأتي مصطلح "مكدَّسة أو مَكدوسَة". في بعض الأحيان، يَجرِي تحضيرُ خَلايا الدَّم الحمر بشكلٍ خاص (غَسلها)، بحيث يمكن أن تُعطَى للأشخاص الذين لديهم ردود فعل شَديدة تجاه البلازما.تعدُّ خَلايا الدَّم الحمر المغسولة خاليةً من جميع آثار البلازما، ومعظم خلايا الدَّم البيض، والصُّفَيحات الدَّمويَّة. تُستخدَم مرشِّحات خاصَّة بشكل روتيني لإزالة الكريَّات البيض، بهدف الحدِّ من عددٍ من أنواع التأثيرات الجانبية، بما في ذلك الحمَّى والقشعريرة وعدوى الفيروس المضخِّم للخلايا وتَشكُّل الأجسام المضادَّة لمستضدَّات الكريَّات البيض البشرية (هلا HLA).ومستضدَّات التوافق النسيجي HLA هي واسِمات كيميائية تتوضَّع على سطح الخلايا، وتعدُّ فريدة من نوعها في كلِّ كائن حي، ممَّا يمكِّن الجسم من تمييز الذات عن السِّوي (الآخر). يمكن تبريدُ خلايا الدَّم الحمر لمدة تصل إلى 42 يومًا.وفي حالاتٍ خاصة - على سبيل المثال: للحفاظ على نوعٍ نادر من الدَّم - يمكن تجميدُ خَلايا الدَّم الحمر لمدَّة تصل إلى 10 سَنوات. كيس الدم الصورة

الصُّفَيحات الدَّمويَّة الصُّفَيحاتُ الدَّمويَّة هي جزيئاتٌ صَغيرة في الدَّم تشبه الخلايا، تساعد على تكوين الجُلطات.يَجرِي إِعطاءُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة عادة للأشخاص الذين يعانون من نقص شَديد في الصُّفَيحات الدَّمويَّة (قلَّة الصفيحات)، ممَّا قد يؤدِّي إلى نزف شَديد وتلقائي.يمكن تخزينُ الصُّفَيحات الدَّمويَّة لمدة 5 أيام فقط. في الماضي، كانت هناك حاجةٌ إلى عدَّة متبرِّعين لتوفير ما يكفي من الصُّفَيحات الدَّمويَّة لصالِح شخصٍ واحد؛تسمح تقنيات جمع الفصادة الحالية التي تفصل الصفائح الدموية بشكل أفضل عن مكونات الدم الأخرى للمتبرع الواحد بتوفير عدد كافٍ من الصفائح الدموية لاحتياجات شخص واحد. نَقل الدَّم فيديو

البلازما تحتوي البلازما، وهي المكوِّن السائل للدم، على عددٍ من البروتينات، بما في ذلك عواملُ تخثر الدم.عواملُ تخثر الدَّم هي بروتيناتٌ موجودة في بلازما الدَّم، تعمل مع الصُّفَيحات الدَّمويَّة عادة للمساعدة على تجلُّط الدم.ومن دون عوامل التخثُّر هذه، لن يتوقَّف النزف بعدَ الإصابات والرضوض. يجري تجميدُ البلازما عادة بعدَ فصلها عن الدَّم الطازج (البلازما الطازجة المجمَّدة).ويمكن تخزينُ البلازما المجمَّدة في غضون 24 ساعة من الجمع لمدَّة تصل إلى سنة كاملة.وهي تُستخدَم في اضطرابات النزف التي يكون فيها عامل التخثُّر المفقود غيرَ معروف، أو عندما يكون عامل التخثُّر المحدَّد غيرَ متوفِّر.كما تُستخدَم البلازما عندما يحدث النزف بسبب عدم كفاية إنتاج جميع أو عدد من عوامل التخثُّر المختلفة نتيجةً اضطرابات مثل فشل الكبد. هل تعلم...

الرسابة البَردِيَّة Cryoprecipitate عندما يجري إذابة البلازما الطازجة المجمدة لأول مرة، فإن بعض عوامل التخثر (بشكل رئيسي الفبرينوجين fibrinogen والعامل الثامن والعامل الثالث عشر وعامل فون ويليبراند) تشكل كتل صلبة في قاع البلازما السائلة.وتسمَّى التكتُّلات التي تتشكَّل بهذه الطريقة "راسب أو رسابة". ويُشير مصطلح "القرّ" إلى البرد ، ومن هنا جاء اسم الرسابة البردية أو القرّية.وغالبًا ما تُعطَى الرُّسابَات البَردِيَّة للأشخاص الذين يعانون من نزف حاد بسبب قلة الفيبرينوجين، وهو عامل تخثُّر مهم (في المَرضَى المُصابين بالتخثُّر المنتشر داخل الأوعية أو انفصال المشيمة، على سبيل المثال). كما يمكن تنقية بروتينات التخثُّر بشكلٍ منفرد أيضًا من البلازما المجمَّعة، أو تصنيعها باستخدام طرائق التأشيب الجينيّ.يمكن إعطاءُ عوامل تخثر الدَّم المركَّزة كل على حِدَة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب نزفي موروث، مثل مرض النَّاعُور أو داء فون ويليبراند، ولإزالة تأثيرات الأدوية التي تمنع تخثرَ الدَّم (مضادَّات التخثُّر، مثل الوارفارين).

الأجسامُ المضادَّة أو الأَضداد يَجرِي إِعطاءُ الأجسام المضادَّة (الغلوبولينات المناعية)، وهي المُكَوِّنات الدمويَّة لمكافحة المَرض، في بعض الأحيان لتوفير مناعة مؤقَّتة للأشخاص الذين تعرَّضوا لأمراض مُعدِية أو الذين لديهم مستوياتٌ منخفضة من الأجسام المضادَّة.يجري إنتاجُ الأجسام المضادَّة من البلازما المعالَجة المتبرِّع بها من عدَّة متبرِّعين. وتشتمل حالاتُ العدوى التي تتوفَّر لها أجسام مضادة على: جدري الماء (الحُماق) والتهاب الكبد وداء الكَلَب والكزاز.

خلايا الدَّم البَيض (الكريَّات البيض) تُنقَل الكريَّاتُ البيض لعلاج حالات العدوى المهدِّدة للحياة في الأشخاص الذين لديهم انخفاضٌ كبير في تعداد الكريَّات البيض، أو الذين لا تعمل الكريَّاتُ البيض لديهم بشكلٍ طبيعي.يُعَدُّ نقلُ الكريَّات البيض أمرًا نادرَ الحدوث، بسبب تحسُّن المضادَّات الحيوية واستخدام عوامِل النمو السيتوكينيَّة التي تحفِّز إنتاجَ المزيد من الكريَّات البيض الخاصَّة بالأشخاص، ممَّا قلَّل إلى حدٍّ كبير الحاجةَ إلى مثل عمليَّات نقل الدم هذه.يَجرِي الحُصُول على الكريَّات البيض عن طريق فصادَة الدَّم، ويمكن تخزينها لمدة تصل إلى 24 ساعة.