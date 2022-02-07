الفَصَّد Apheresis

في فِصادة الدم، يَجرِي سحبُ الدَّم من الشخص، ومن ثم يُعاد إليه بعدَ إزالة المواد الموجودة منه.

يمكن استخدامُ الفَصَادة في

الحصول على مكوِّنات دمويَّة صحيَّة من متبرِّع لنقلها لشخص لديه اضطراب

إزالة المواد الضارة أو الأعداد المفرطة لخلايا الدم من دم شخص مصاب باضطراب ما (تسمَّى الفُصَادة العلاجية)

تشتمل المكوِّناتُ الرئيسية للدم التي يمكن فصلها على:

وتحتوي البلازما على الأجسام المُضادَّة (الغلوبولينات المناعيَّة) وعوامل التخثُّر التي تُفصل عن البلازما أحيانًا.

والنوعان الأكثر شُيُوعًا لفِصادَة الدَّم اللذان يُستخدمان لتنقية الدَّم هما تَبادُل البلازما plasma exchange وفِصادَةُ الكُرَيَّات cytapheresis.

تبديل البلازما

فِصادَةُ الخَلاَيا

وقد يختلف اسم فِصادَةُ الخَلاَيا حسب نوع الخلية التي فُصلت من الدم.

فِصادَةُ الصُّفَيحَات: إزالة الصفيحات

فِصادَةُ الكريات البيض: إزالة خلايا الدم البيض

عندما يَجرِي فصل البلازما عن الدم، يُسمَّى هذه الإجراء فصادة البلازما plasmapheresis.وغالبًا ما تُجرى فَصَادَةُ البلازما على الدَّم المأخوذ من المتبرِّعين الأصحاء للحصول على البلازما للتبرُّع بها أو للحصول على مواد محدَّدة مثل عوامل التخثُّر.

كما ينطوي تبادل خلايا الدَّم الحمر على الفِصادَة أيضًا.

تَبَادُلُ البلاَزْما Plasma exchange في تبادُل البلازما، يُسحَب الدم من الشخص، ويَجرِي فصلُ البلازما عن خلايا الدَّم والصُّفَيحات الدَّمويَّة.يجري التخلُّصُ من البلازما، وتُعاد خَلايا الدَّم والصُّفَيحات الدَّمويَّة إلى الشخص مع سائل مُعيض عن البلازما، مثل الألبومين. يُستخدَم تبادل البلازما لعلاج الاضطرابات التي تحتوي فيها بلازما الشخص على مواد ضارة (غالبًا الأجسام المضادة).تشتمل هذه الاضطرابات على التصلُّب المتعدِّد والوَهن العضلي الوبيل ومتلازمة غيلان باريه (اضطرابات عصبية تسبِّب ضعف العضلات)، ومتلازمة غُودباستشر (اضطراب في المناعة الذاتية ينطوي على النزف في الرئتين والفشل الكلوي)، ووُجود الغلُوبوُلِيناتِ البَردِيَّةِ في الدَّم (اضطراب ينطوي على تكوين أجسام مضادة غير طبيعية)، وفُرفرية قلَّة الصفيحات الخثارية (اضطراب نادر في التخثُّر).يمكن أن تساعد الفصادة في السيطرة على بعض الأمراض المزمنة ولكنها لا تعالجها بشكل عام.ولكن فرفريَّة قلَّة الصفيحات الخثاريَّة يمكن عكسها مع فصل مكونات الدم. وحتى يكونَ تَبَادُلُ البلاَزْما مفيدًا لتنقية الدم، يجب أن تزيلَ المادَّة غير المرغوب فيها بأسرع ممَّا ينتجه الجسم.ولكن، يجري تكرارُ فِصادَة الدَّم كلما كان ذلك ضروريًا فقط، لأن التغيُّرات الكبيرة في حركة السوائل بين الأوعية الدموية والأنسجة - والتي تحدث عندَ سحب الدَّم وإعادته - قد تتسبَّب في مُضَاعَفات لدى الأشخاص المَرضَى بالفعل.

فِصادَةُ الخَلاَيا Cytapheresis في فِصادَة الكُرَيَّات، تَجرِي إزالة الأعداد الزائدة من بعض خلايا الدم.يمكن استخدام فِصادَة الكُرَيَّات لعلاج كثرة الحُمر (فرط خلايا الدَّم الحمراء)، وأنواع معيَّنة من ابيِضَاض الدَّم (نوع من السرطان الذي تُوجد فيه خلايا دم بيضاء زائدة)، وكَثرة الصفيحات (زيادة مفرطة في الصُّفَيحات الدَّمويَّة).