لمحة عامّة عن فقر الدَّم

تتفاوت الأَعرَاضُ حسب شدَّة فقر الدم، وسرعة ظهوره؛فبعضُ الأشخاص المصابين بفقر دم خفيف، لاسيَّما عندما يحدث ببطء، لا يكون لديهم أعراضٌ مطلقًا؛بينما قد يعاني بعضُهم الآخر من أعراض تظهر مع المجهود البدني فقط.وقد يؤدِّي فقرُ الدَّم الأكثر شدَّةً إلى أعراض حتى خلال الراحة،وتكون الأَعرَاضُ أكثرَ شدَّةً عندما يحدث فقرُ الدَّم الخفيف أو الشديد بسرعة، كما في النزف الذي يحصل عندَ تمزُّق وعاءٍ دمويّ.

غالباً ما يؤدِّي فقرُ الدَّم الخفيف إلى التعب والإرهاق والشُّحوب.وبالإضافة إلى هذه الأَعرَاض، قَد يؤدِّي فقرُ الدَّم الأكثر شدَّةً إلى الإغماء والدوخة والعطش الشديد والتعرُّق وتسرُّع النبض وضعفه وتسرُّع التنفُّس.وقد يُؤدي فقرُ الدَّم الشديد إلى تشنُّجات مؤلمة في الساقين في أثناء ممارسة التمارين، وضيق النَّفس وألم في الصدر، لاسيَّما عندَ وجود اضطراب في الدوران الدموي في الساقين أو بعض أنماط أمراض الرئتين أو القلب.

كما قد تعطي بعضُ الأَعرَاض مؤشِّرات على سبب فقر الدَّم أيضًا؛فعلى سبيل المثال، يشير البرازُ القطراني الأسود، أو وجود دم في البول أو البراز، أو السعال المدمَّى، إلى أنَّ فقر الدَّم ناجمٌ عن النَّزف.يشير البولُ الداكن أو اليرقان (اصفرار الجلد أو بياض العينين) إلى أنَّ تخرُّبَ خلايا الدَّم الحمراء قد يكون هو سبب فقر الدم.كما قد يشير الشعورُ بالحرق أو النخز في اليدين أو القدمين إلى عوز فيتامين B12.