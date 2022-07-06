فقرُ الدَّم الناجم عن النزف المفرِط

تكون الأَعرَاضُ شبيهةً بأنواع أخرى من فقر الدم، وتتفاوت ما بين الخفيفة والشديدة استناداً إلى

كم هو مقدارُ فقدان الدم

مدى سرعة فقدان الدم

عندما يكون فقدانُ الدَّم سريعًا، على مدى عدَّة ساعات أو أقلّ من ذلك، قد يكون فقدانُ ثُلث حجم الدَّم فقط سببًا في الوفاة.ومن الشائع حدوثُ الدوخة عندَ الجلوس أو الوقوف (انخفاض الضغط القِياميّ orthostatic hypotension) عندما يكون النزفُ سريعًا.أمَّا عندما يكون فقدانُ الدَّم أبطأ، على مدى عدَّة أسابيع أو أكثر من ذلك، فإنَّ فقدانَ زُهاء ثلثي حجم الدَّم يمكن ألاَّ يؤدِّي إلاَّ إلى التعب والضعف أو لا يؤدِّي إلى أيِّة أعراض، إذا كان الشخصُ يشرب ما يكفي من السوائل.

قد تحدث أعراضٌ أخرى بسبب النزف أو الاضطراب الذي أدَّى إليه؛فالأشخاصُ قد يلاحظون برازًا أسودَ قطرانيًا إذا كان لديهم نزفٌ من المعدة أو الأمعاء الدقيقة.كما أنَّ النزفَ من الكلى أو المثانة قد يؤدِّي إلى بول أحمر أو بنِّي.وقد تلاحظ النساءُ دوراتٍ طمثيَّة غزيرة ومديدة.تؤدِّي بعضُ الاضطرابات المسبِّبة للنزف المزمن إلى الانزعاج، مثل قرحات المعدة؛بينما لا تسبِّب اضطراباتٌ أخرى، مثل داء الرُّتوج والسرطانات المعويَّة والبوليبات، أيَّة أعراض في المرحلة الباكرة.