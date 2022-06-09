لِمفومَة لاهودجكين

اللِّمفَوماتُ اللاهودجكينيَّة (Non-Hodgkin lymphomas) هي مجموعة متنوِّعة من أنواع سرطانات خلايا الدم البيضاء التي تُسمى الخلايا اللمفاوية.

وفي كثير من الأحيان، تتضخَّم العُقَدُ اللِّمفِية في الرقبة، أو تحت الذراعين، أو في أعلى الفخذ بسرعة ومن دون ألم.

ولكن، قد يشكو المرضى من الألم أو ضيق التنفُّس أو من أعراض أخرى عندما تضغط العُقَدُ اللِّمفية المتضخِّمة على الأَعضَاء.

وتكون هناك حاجةٌ إلى خزعة من إحدى العُقد اللِّمفيَّة أو خزعة من نقي العظم لوضع لتشخيص.

قد ينطوي العلاجُ على المُعالجة الشعاعيَّة، أو المُعالجة الكِيميائيَّة، أو العلاج المناعي بالأجسام المضادَّة أحادية النسيلة، أو توليفة من كلِّ ذلك.

ويشفى معظمُ الأشخاص أو يبقونَ على قيد الحياة لسنواتٍ عديدة.

المرضى الذين نكست الحالة لديهم يُعالجون بزرع الخلايا الجذعية.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اللمفومة و لِمفومَة هُودجكِين).

الأورامُ اللمفاوية هي سرطانات من نوعٍ معيَّن لخلايا الدم البيضاء، تُعرَف باسم الخلايا اللِّمفَاوية.وتساعد هذه الخلايا على مكافحة العدوى.يمكن أن تنشأ اللمفومات إمَّا من الخَلايا اللِّمفَاوية البائيَّة B أو التائيَّة T، وهما النوعان الرئيسيان للخلايا اللمفاوية.تعدُّ الخلايا اللمفية أو اللمفاويَّات التائية مهمَّة في تنظيم عمل الجهاز المناعي، ومكافحة العدوى الفيروسية.تقوم الخلايا اللمفية البائية بإنتاج الأجسام المضادة، التي تعد أساسيةً لمكافحة بعض أنواع العدوى.

الأورام اللمفاوية اللاهودجكينية هي في الواقع أكثر من 50 مرضًا مختلفًا تؤثر في الخلايا اللمفاوية البائية أو التائية.ويكون لكلٍّ من هذه الأورام اللمفاوية مظهرٌ مميَّز تحت المجهر، ونمط خلوي مختلف، ونمط مختلف من الأَعرَاض والتفاقم.ومعظمُ اللِّمفَومات اللاهودجكينيَّة (80 إلى 85٪) هي على حِساب الخلايا البائيَّة؛بينما يكون أقل من 15 إلى 20٪ على حِساب الخلايا التائيَّة.

وتعدُّ لِمفومَة لاهُودجكين أكثرَ شُيُوعًا من لِمفومَة هُودجكِين.وهي سادس أكثر السرطانات شُيُوعًا في الولايات المتحدة، وتسبِّب 4٪ من حالات الوفاة الناجمة عن السرطان.وتكون أكثَر شُيُوعًا بين كبار السن.

في الولايات المتحدة، يَجرِي تشخيص أكثر من 80,000 حالة جديدة كلَّ سنة، ويُعدُّ عددُ الحالات الجديدة في تزايد، لاسيَّما بين كبار السن والأشخاص الذين لا يعمل نظامهم المناعي بصورةٍ طبيعية.ويكون الأشخاصُ الذين خضعوا لزرع الأعضاء وبعض الأشخاص المُصابين بفيروس التهاب الكبد C أو فيروس العَوَز المَناعي البَشَري معرَّضين لخطر الإصابة بلِمفومَة لاهُودجكين.

ابيِضَاضات الدَّم هي أنواع من السرطانات تصيب خلايا الدَّم البيض أيضًا.في ابيضاضات الدم، تكون معظمُ الكريَّات البيض السرطانية في مجرى الدم ونقي العظام.أمَّا في اللمفومات، فتكون معظمُ الكريَّات البيض السرطانية داخل العُقَد اللِّمفِية والأعضاء، مثل الطحال والكبد.ولكن، يتداخل في بعض الأحيان ابيِضَاض الدَّم و لِمفومَة لاهُودجكين، لأن الأشخاص الذين يعانون من للمفومة قد يكون لديهم خلايا دم بيضاء سرطانية في مجرى الدم، كما قد يكون لدى الأشخاص المصابين بابيضاض الدَّم خلايا سرطانية في العُقَد اللِّمفِية والأعضاء.

لِمفومَة لاهُودجكين فيديو

هل تعلم...

أعراضُ اللِمفومات اللاهُودجكينية غالبًا ما تكون الأَعرَاضُ الأولى سريعةً بشكل تَضخُّم غير مؤلم في العُقَد اللِّمفِية في الرقبة، أو تحت الذراعين، أو في أعلى الفخذ (المنطقة المغبنيَّة) عادة.قد يضغط تضخُّم العُقَد اللِّمفِية داخل الصدر على المَسالِك الهَوائيَّة أو التنفُّسية، ممَّا يسبِّب السُّعال وصعوبة التنفُّس؛ أو على الأوعية الدموية في الصدر، ممَّا يتسبَّب في تورُّم الوجه والرقبة والذراعين (مُتلازمة الوريد الأجوف العلوي superior vena cava syndrome).كما قد تضغط العُقَدُ اللِّمفِية العَميقة داخل البطن على أعضاء مختلفة، ممَّا يتسبَّب في نقص الشهية أو الإمساك أو ألم البطن أو التورُّم التَّدريجي في السَّاقين. لِمفومَة لاهُودجكين الصورة DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY قد تظهر بعض الأورام اللمفية في مجرى الدم ونقي العظام. قد تؤثر خلايا الورم اللمفي في نقي العظام في قدرة نقِي العِظام على إنتاج ما يكفي من خلايا الدَّم الطبيعية. قد تشير الحمَّى والتعرُّق المفرط إلى العَدوى، والتي قد تنجم عن النقص الشديد في عدد خلايا الدم البيضاء الطبيعية.

قد تنجم أعراضُ الضعف والتعب والشحوب عن النقص الشَّديد في خلايا الدَّم الحمراء (فقر الدم).وفي بعضِ الأشخاص، قد تحدث زيادة في معدَّل ضربات القلب أو ألم في الصدر.

سهولة حدوث الكدمات والنَزف، والتي تكون بشكل نزف من الأنف أو نزف من اللثة أحيَانًا، والتي قد تنجم عن النقص الشَّديد في الصُّفَيحات الدَّمويَّة (قلة الصفيحات).وفي بعض الحالات، قد ينزف الأشخاص داخل الدماغ أو البطن. يمكن أن تغزو الأورام اللمفاوية غير الهودجكينية السبيلَ الهضمي والجلد، والجهاز العصبي أحيَانًا، ممَّا يتسبَّب في أعراض مختلفة.يكون لدى بعض الأشخاص حمَّى مستمرة دون سببٍ واضح، وهذا ما يُسمَّى الحمَّى مجهولة السبب.ويدلُّ هذا النوعُ من الحمَّى على مرحلة متقدِّمة من المرض عادة. في الأطفال، من المرجَّح أن تكونَ الأَعرَاضُ الأولى - فقر الدم والطفح الجلدي والأَعرَاض العصبية، مثل الضعف والإحساس غير الطبيعي - ناجمةً عن ارتشاح خلايا اللمفومة في نقِي العِظام والدم والجلد والأمعاء والدماغ والحبل الشوكي.تكون العُقَد اللِّمفِية التي تتضخَّم عميقة عادة، ممَّا يؤدِّي إلى ما يلي: تراكم السَّوائل حولَ الرئتين، ممَّا يسبِّب صعوبةً في التنفُّس

الضغط على الأمعاء، والذي يسبِّب نَقص الشَّهية أو التقيُّؤ

انسداد الأوعيَة اللِّمفيَّة، الذي يتسبَّب في احتباس السَّوائل بما يُسمّى الوذمة اللمفية، لاسيَّما في الذراعين والساقين الجدول أعراضُ لِمفومَة لاهُودجكين

التَّشخيصُ والتَّصنيف خزعة من العقدة اللمفية يشتبه الأطباءُ بلِمفومَة لاهُودجكِين عندما يحدث لدى شخصٍ غير مصاب بعدوى واضحة تَضخُّم مستمرّ وغير مؤلم في العُقَد اللِّمفية، ويدوم ذلك عدَّةَ أسابيع.وفي بعض الأحيَان، تُكتَشف عُقَد لمفيَّة متضخِّمة عميقة داخل الصدر أو البطن بشكل غير متوقَّع عند إجراء تصوير بالأشعَّة السِّينية أو تصوير مقطعي محوسب (CT) للصدر لسببٍ آخر. يأخذ الأطباءُ خزعةً من عُقدَةٍ لمفيَّة متضخِّمة لتشخيص اللمفومات اللاهودجكينيَّة، وتمييزها عن لِمفومَة هُودجكِين وغيرها من الاضطرابات التي تسبِّب تضخُّم العُقَد اللِّمفِية. يعتمد نوعُ الخزعة على العقدة المتضخّمة وكمية الأنسجة المطلوبة.يجب على الأطبّاء إزالة ما يكفي من الأنسجة حتى يتمكّنوا من التمييز بين اللمفومة اللاهودجكينية والاضطرابات الأخرى التي يمكن أن تسبب تضخم العقد اللمفية، بما في ذلك اللمفوماتُ الهودجكينية أو العدوى أو الالتهاب، أو أنواع السرطان الأخرى.وأفضل طريقة للحصول على ما يكفي من الأنسجة هو أخذ خزعة استئصالية (شق صغير يُجرى لاستئصال قطعة من العُقدَة اللِّمفَية).في بعض الأحيان، عندما تكون العُقدَة اللِّمفيَّة المتضخِّمة قريبةً من سطح الجسم، يمكن الحصولُ على كمية كافية من الأنسجة عن طريق إدخال إبرة جوفاء (عادة تحت توجيه الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية) من خلال الجلد نحوَ العُقدَة اللِّمفيَّة (الخزعة اللبّية بالإبرة).عندما تكون العُقدَةُ اللِّمفيَّة المتضخِّمة عميقة داخل البطن أو الصدر، قد تكون هناك حاجةٌ لعملية جراحية للحصول على قطعة من الأنسجة. على الرغم من أنَّ هناك أكثر من 50 اضطرابًا مختلفًا يمكن أن يُسمَّى اللمفومات اللاهودجكينيَّة، لكنَّ الأطباءَ في بعض الأحيان يصنَّفونها إلى فئتين واسعتين. تتميز الأورام اللمفاوية الخاملة تتميَّز بما يلي: فترة البقاء على قيد الحياة طويلة (سنوات عديدة)

الاستجابة السريعة لعددٍ من المعالجات

فترات مُتغيِّرة من الهَدأَة مع عدم الشفاء بالعلاجات المعيارية الحالية الأورام اللمفاوية العدوانية التي تتميَّز بما يلي: التفاقم السَّريع إذا لم تُعالَج

معدَّلات شفاء مرتفعة بالمُعالجة الكِيميائيَّة القياسية، لكن البُقيا قصيرة عندما لا يتحقّق الشفاء على الرغم من أنَّ لِمفومَات لاهُودجكِين هي أمراض تحدث في منتصف العمر وكبار السن عادة، لكن قد يُصاب بها الأطفال والشباب؛وتُعدُّ الأورامُ اللمفاوية (اللِمفومَات) التي تحدث في الأطفال والشباب من الأنواع الفرعية العدوانية عادة.

تحديد مراحل اللِمفومات اللاهُودجكينية اختبارات التصوير

خزعة نِقي العَظم

الاختبارات الدَّمويَّة (بما فيها اختبارات وظائف الكبد والكُلَى) في كثيرٍ من الأشخاص الذين يعانون من لِمفومَة لاهُودجكِين، يكون المرضُ قد انتشر عندَ التَّشخيص.ولكن، في 10 إلى 30٪ فقط من الأشخاص، يقتصر المرضُ على منطقة واحدة.يخضع الأشخاصُ الذين يعانون من هذه الأورام اللمفاوية لإجراءات عندَ تحديد المرحلة مماثلة للأشخاص الذين يعانون من لمفومة هودجكين. يعد تحديد المرحلة أمراً هامًا لأن العلاج والمَآل يستندان على المرحلة.وتُستخدَم عدَّة إجراءات لتحديد مرحلة لِمفومَة لاهُودجكين أو تقييمها؛تُجرى اختبارات دمويَّة، بما في ذلك تعداد الدَّم الكامِل (CBC) واختبارات الوظيفة الكبدية والكلوية جنبا إلى جنب مع اختبارات فيروس عوز المناعة البشري (HIV)، والتهاب الكبد B، وعدوى التهاب الكبد C. يُعد التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني المشترك مع التصوير المقطعي المحوسب (PET-CT) التقنية الأكثر حساسية لتحديد موقع وحجم الآفات السرطانية ومدى نشاط الخلايا السرطانية.وفي حال عدم توفُُّّر التصوير المقطعي المحوسب والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني PET-CT، يتمُّ إجراء الأشعَّة المقطعية الظليلة CT للصدر والبطن والحوض.تُجرى اختبارات أخرى، مثل تصوير الدماغ أو الحبل الشوكي بالرنين المغناطيسي (MRI)، إذا وُجُدت أعراض في الجهاز العصبي. كما قد تُجرى خزعة نِقي العَظم، وخاصة عندما تُظهِر اختبارات الدَّم وجود فقر دم أو انخفاض عدد الصُّفَيحات الدَّمويَّة.وفي بعض أنواع لِمفومَة لاهُودجكين، يُمكن أن يكشف التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني المشترك مع التصوير المقطعي المحوسَب PET-CT بشكلٍ موثوق إصابة نِقي العَظم، لذلك قد لا تكون خزعة نِقي العَظم ضرورية دائمًا.ولكن، في الأنواع الأخرى من لِمفومَة لاهُودجكين، لا يمكن أن يكشف التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني المشترك مع التصوير المقطعي المحوسَب PET-CT بشكلٍ موثوق اكتناف نقي العظم، ولذلك قد يكون من الضروري إجراء خزعة لنقي العظم إذا كان تحديد المرحلة سيغير الخطة العلاجية. يُصنَّف المرضُ إلى أربع مَراحِل على أساس مدى انتشاره (الأولى والثانية والثالثة والرابعة).وكلَّما زاد رقم المرحلة، كان سرطانُ العُقَد اللِّمفِية أكثرَ انتشارًا. تُصنف المرحلتان الأولى والثانية على أنهما من المراحل الأولية للمرض؛ في حين تُصنف المرحلتان الثالثة والرابعة على أنهما من المراحل المتقدمة للمرض.في المرحلتين الأولى والثانية، إذا كانت اللِمفومَة اللاهُودجكينية موجودة في عضو خارج النظام اللمفي، يجري تصنيفها على أنها المرحلة IE (الأولى E) أو IIE (الثانية E).الدَّاء الضَّخم هو المصطلح المُستخدَم عند وجود كتلة ورمية في الصدر، والتي قد يتفاوت حجمها بحسب الأنواع المختلفة من اللمفومات. الجدول مَراحِلُ لِمفومَة لاهُودجكين

علاج اللِمفومَات اللاهُودجكينية المُعالجة الكِيميائيَّة أو المُعالجة الشعاعيَّة أو كلاهما

العلاج المناعي (الأدوية التي تتكوّن من الأجسام المضادة التي تهاجم الخلايا السرطانية)، مع أو من دون العلاج الكيميائي

زرع الخلايا الجذعية أحيَانًا تختلف معالجةُ لِمفومَة لاهُودجكين اختلافًا كبيرًا استنادًا إلى النوع الفرعي. بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من الأورام اللمفاوية الخاملة، لا حاجةَ للعلاج عند بداية تشخيص اللمفومة؛تُشير الدراساتُ إلى أنّ الانتظار لا يؤثر سلبًا في النتائج، بل يمنع الشخص من التعرّض للآثار الجانبية للعلاج بشكل أبكر من الضروري.ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأورام اللمفاوية الخاملة، فإنَّ العلاجَ، عندَ الحاجة إليه، يطيل الحياة ويخفِّف من الأعراض لسنوات عديدة. ويكون الشفاءُ ممكنًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الأورام اللمفاوية العدوانية. ولذلك لا يُلجأ إلى الانتظار من دون معالجة عادة. تعتمد احتماليةُ الشفاء أو البقاء على المدى الطويل على نوع لمفومة لاهودجكين والمرحلة التي يبدأ فيها العلاج.ومن الُمفارقات إلى حد ما أنَّ اللمفومات الخاملة تستجيب عادة بسهولة للعلاج عن طريق الدخول في هَدأَة (يكون فيها المرض تحت السيطرة)، وغالبًا ما يتبع ذلك بقاء على قيدة الحياة على المدى الطويل، ولكنَّ هذا المرض لا يَشفى عادة.وعلى النقيض من ذلك، يكون للِمفومَة لاهُودجكين العدوانيَّة، والتي تتطلب مُعالَجَة مكثفة جدًّا لتحقيق الهدأة عادة، فرصةٌ جيِّدة للشفاء. المرحلةُ الأولى من لمفومات لاهودجكين: المرض المحدود غالبًا ما يُعالج الأشخاصُ الذين يعانون من الأورام اللِّمفاوِيَّة الخاملة، والذين لديهم مرضٌ محدود جدًّا (في المرحلة الأولى)، بالمُعالجة الشعاعيَّة المقتصرَة على موقع اللمفومة والمناطق المجاورة.وفي هذا الأسلوب، لا يحدث في معظم الأشخاص تكرار أو انتكاس للمرض في المنطقة المشعَّعة. إلا أن اللِّمفومات اللاهودجكينيَّة قد تعاود الظهور في مكانٍ آخر من الجسم بعد 10 سنوات من العِلاج، لذلك يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى مراقبة طويلة الأجل.يحتاج المرضى الذين يعانون من الأورام اللمفاوية العدوانية، في مرحلة مبكرة جدًّا من المرض، إلى المُعالجة الكِيميائيَّة المشتركَة، وإلى المُعالجة الشعاعيَّة أحيَانًا. المرحلةُ الثانية من لمفومات لاهودجكين: المرض المحدود أو المتقدم تتصرف المرحلة الثانية من لمفومة اللاهودجكين عادةً مثل المرض المحدود (المرحلة الأولى)، ولكنها تتصرف أحيانًا مثل المرض المتقدم.يختار الأطباء العلاج اعتمادًا على سلوك المرض. اللِمفومَاتُ اللاهُودجكينيَّة من المرحلتين الثالثة إلى الرابعة: المرض المتقدِّم في جميع الأشخاص الذين يعانون من الأورام اللِّمفاوِيَّة الخاملة تقريبًا، يكون المرض في المرحلة الثالثة الى الرابعة.وهم لا يحتاجون دائمًا إلى العلاج في البداية، ولكن تجرِي مُراقبتُهم بالنسبة للأدلَّة على تفاقم اللِّمفومة، ممَّا قد يشير إلى الحاجة للعلاج عندئذٍ، وبعدَ سنوات من التَّشخيص الأولي أحيَانًا.ليس هناك دليلٌ على أنَّ العلاج المبكِّر يطيل البقاءَ على قيد الحياة في الأشخاص الذين يعانون من الأورام اللمفاوية الخاملة في المراحل الأكثر تقدُّمًا.إذا بدأ المرضُ في التفاقم، فهناك العديد من الخيارات العلاجيَّة. توجد خيارات علاجية متعددة، وقد يعتمد اختيار العلاج على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك النوع الفرعي من اللمفومة، ومدى انتشارها، وأعراض الشخص، والحالات الطبية المترافقة.قد تشتمل المعالجةُ على العِلاج بالأجسام المضادَّة وحيدة النسيلة (مثل ريتوكسيماب) وحدَها أو بالمشاركة مع العلاج الكيميائي.تُعطى معظم أنواع العلاج عن طريق الوريد.تُستخدم الأدوية الفموية في بعض الأحيان.ويؤدِّي العلاج إلى هَدأَة عادة.يعتمد متوسِّط طول هذه الهَدأَة على شدة المعالجة.وقد تشتمل المعالجةُ في بعض الأحيَان أيضًا على عِلاج الصيانة أو المداومة (عِلاج يُعطى بعد العلاج الأولي للمساعدة على منع الانتكاس). بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأورام اللمفية العدوانية، المرحلة الثانية إلى الرابعة، تُعطَى مشاركات من أدوية المُعالجة الكِيميائيَّة على الفور، مع ريتوكسيماب غالبًا.يتوفَّر العديدُ من المُشاركات أو التوليفات الفعَّالة لعقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة.وغالبًا ما تعطى توليفات عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة أسماء يجري إنشاؤها باستخدام الحرف الأوَّل من كل دواء في هذه التوليفات؛فعلى سَبيل المثال، يعدُّ تشوب CHOP (سيكلوفوسفاميد، [هيدروكسي] دوكسوروبيسين، فينكريستين [أونكوفين]، بريدنيزون) واحدًا من أقدم وأكثر التوليفات المعروفَة استخدامًا، ولا يزال.ولقد تبيَّن أنَّ ريتوكسيماب يؤدِّي إلى تحسين نتائج توليفة تشوب CHOP، وهو يضاف الآن بشكلٍ روتيني إلى هذه التوليفة (تحت اسم R-CHOP).ويشفى نحو 60-70٪ من الأشخاص الذين يعانون من لمفومة لاهودجكين العدوانية، في مرحلة متقدِّمة، بالمُعالجة الكِيميائيَّة من نوع R-CHOP.وتجري حاليًا دراسة مشاركات أخرى من العَقاقير.تكون المُعالجةُ الكِيميائيَّة، التي غالبًا ما تسبِّب انخفاضًا في عدد من أنواع مختلفة من خلايا الدَّم، أفضلَ تحمُّلاً أحيَانًا إذا ما جرى إعطاءُ بروتينات خاصَّة (تُسمَّى عوامل النمو) أيضًا لتحفيز نموِّ وتخلُّق خلايا الدم. هل تعلم... استراتيجيات ما بعد المعالجة وبعدَ المُعالجة الشعاعيَّة، هناك خطر مرتفع للإصابة بالسرطانات الثانوية التي تحدث بعدَ 10 سنوات أو أكثر من العِلاج في الأعضاء التي كانت ضمنَ مجال الإشعاع.قد تظهر ابيضاضات الدم في بعض الأشخاص بعدَ سنوات عديدة من العِلاج الناجح للمفِومَة اللاهودجكينية، بغضِّ النظر عن العلاج المستخدَم. بعدَ الانتهاء من العلاج، يتبغي أن يخضعَ الأشخاص لفحوصات واختبارات دوريَّة لدى الطبيب لتَحرِّي عودة اللمفومة (المراقبة ما بعد العلاج).يعتمد نوع الاختبارات على عوامل الخطر عندَ المريض ونوع العلاج الذي يتلقّاه. الانتكاس يتلقَّى معظمُ الأشخاص الذين يُصابون بانتكاس اللمفومة العدوانية جرعات عالية من عَقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة جنبًا إلى جنب مع زرع الخلايا الجذعية الذاتية، الذي ينطوي على الخلايا الجذعية للشخص نفسه.في هذا النوع من العِلاج، يمكن أن يشفى بعض الأشخاص.وفي بعض الأحيان، يمكن استخدامُ الخلايا الجذعية من الأخ أو حتى من متبرِّع غير قريب (الزرع الخيفي)، ولكنَّ هذا النوعَ من الزرع يحمل خطرًا أكبر للمُضَاعَفات.في بعض الأحيان، يُعالج الأشخاص بالخلايا التائية ذات مستقبلات المستضد الخيمري (CAR)، وهي خلايا تائية جرى تعديلها جينيًا لمكافحة اللمفومة.