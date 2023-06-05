وجودُ الغلوبولين الكِبرَويّ بالدم

كثيرٌ من الأشخاص المصابين بوُجود الغلوبولينِ الكِبرَوِيِّ بِالدَّم لا يكون لديهم أي أعراض، ويَجرِي اكتشافُ الاضطراب بالصدفة عند ملاحظة مستوى عال من بروتينات الدَّم خلال اختبارات الدَّم الروتينيَّة.

ولكنَّ البعضَ الآخر يكون لديه أعراض ناجمة عن إعاقة تدفُّق الدَّم إلى الجلد وأصابع اليد القدم والأنف والدماغ، والذي يحدث عندما تؤدِّي الكمية الكبيرة من الماكروغلوبولينات إلى زيادة لزوجة الدَّم (مُتلازمة فرط اللزوجة).وتشتمل هذه الأَعرَاضُ على النزف من الجلد والأغشية المخاطية (مثل بطانة الفم والأنف والقناة الهضمية) والتعب والضعف والصُّدَاع والتَّخليط الذهنِي والدوخة، وحتى الغيبوبة.كما قد يؤدِّي الدَّم اللزج إلى تفاقم أمراض القلب، ويسبب زيادة الضغط في الدماغ.ويمكن أن تصبح الأوعيةُ الدموية الصغيرة في الجزء الخلفي من العينين ممتلئةً بالدم، كما يمكن أن تنزف، ممَّا يؤدِّي إلى ضَرَر في شبكية العين وإضعاف البصر.

كما قد يكون لدى الأشخاص المصابين لديهم بوجود الماكروغلوبولينات (الغلوبولينات الكِبرويَّة) في الدَّم أيضًا تضخم في العُقَد اللِّمفِية والكبد والطحال بسبب الارتِشَاح بالخَلايا البلازميَّة السرطانية.قد تسبِّب العدوى البكتيرية المتكررة، الناتجة عن عدم كفاية إنتاج الأجسام المُضادَّة الطبيعية، الحمَّى والقشعريرة.يحدث فقرُ الدم، الذي قد يؤدي إلى الضعف والتعب، عندما تمنع الخَلايا البلازميَّة السرطانية إنتاجَ الخلايا الطبيعية المشكِّلة للدَّم في نِقي العَظم.وقد يؤدِّي ارتِشَاح العظام بالخَلايا البلازميَّة السرطانية إلى نقص كثافة العظام (هشاشة العظام)، والتي يمكن أن تضعف العظام وتؤدِّي إلى زيادة خطر الكسور.

ويظهر لدى بعض الأشخاص حالةٌ تُسمَّى وُجود الغلُوبوُلِيناتِ البَردِيَّةِ في الدَّم.ينطوي وُجودُ الغلُوبوُلِيناتِ البَردِيَّةِ في الدَّم على تشكُّل الأجسام المُضادَّة التي تسدّ الأوعيةَ الدموية في درجات الحرارة الباردة.