وراثةُ اضطراباتِ الجينات المُفرَدة

الجينات هي أجزاءٌ من الحَمض النَّووي الرِّيبي منزوع الأكسجين (الدَّنا)، تحتوي على شيفرة بروتين معين يعمل في واحد أو أكثر من أنواع الخلايا في الجسم أو تحتوي على شيفرة لجزيئات وظيفية للحمض النووي RNA.

تتكوَّن الكروموسومات أو الصبغيات من ضفيرة أو طاق طويل جدًّا من الحَمض النَّووي الرِّيبي منزوع الأكسجين، وتحتوي على العديد من الجينات (مئات إلى آلاف).باستثناء خلايا معيَّنة (على سبيل المثال، الحيوانات المنوية أو البويضات أو خلايا الدَّم الحمراء)، تحتوي نواةُ كلِّ خلية سويَّة طبيعية في الإنسان على 23 زوجًا من الصبغيات.وهناك 22 زوجًا من الصبغيات غير الجنسيَّة (الجسديَّة) وزوج واحد من الصبغيات الجنسية، أي ما مجموعه 46 صبغيًا.ويتكوَّن كلُّ زوج عادة من صبغي واحد من الأم وآخر من الأب.

يحدِّد الصبغيات الجنسيَّة ما إذا كان الجنينُ سيصبح ذكرًا أم أنثى؛فالذكورُ لديهم صبغي X واحد وصبغي Y واحد.ويأتي الصبغي X في الذكور من الأمِّ، والصبغي Y من الأب.أمَّا الإناث فيكون لديهنَّ اثنان من الصبغيات X،حيث يأتي واحد من الأمِّ والآخر من الأب.

يمكن وصفُ السِّمات أو الصِّفات (أية خاصيَّة محدَّدة بالجينات، مثل لون العين) التي تنتجها الجينات بأنها:

سائِدَة

متنحِّية

يجري التعبيرُ عن الصفات السائدة عندَ وجود نسخة واحدة من الجين لهذه السِّمة.

أمَّا الصفاتُ المتنحِّية المحمولة على الصبغيات الجسديَّة، فيمكن التعبيرُ عنها عند وجود نسختين من الجين لهذه الصفة فقط، نسخة على كل من شفعيّ الصبغيات.ويُسمَّى الأشخاص الذين لديهم نسخةٌ واحدة من جين غير طبيعي لصفة متنحِّية (والذين ليس لديهم هذا الاضطراب) حَمَلة carriers.

ومع وجود صفات السِّيادَةِ المُشتَرِكَة codominant traits، يجري التعبيرُ عن نسختين من الجين بدرجةٍ ما؛مثل فصيلة الدم، فهي سمة ذات سيادَةِ مُشتَرِكَة؛فإذا كان الشخص لديه ترميز جين واحد لفصيلة الدَّم A وترميز جين واحد لفصيلة الدَّم B، يجري التعبيرُ عن كلا فصيلتي الدَّم (فصيلة الدَّم AB).

الجينُ المرتبط بالجنس (المرتبط بالصبغي X) هو جين محمول على الكروموسوم إكس؛والارتباط بالصبغي X يحدِّد نوعَ التعبير أيضًا.وبين الذكور، يَجرِي التعبيرُ عن كلِّ الجينات الموجودة على الصبغي X تقريبًا، سواءٌ أكانت السِّمة سائدة أم متنحِّية، لأنه لا يوجد جين مزدوج لمواجهة هذا التعبير.

الانتِفاذ والتَّعبيريَّة يُعرّف الانتِفاذ بأنه النسبة المئوية للأشخاص الذين لديهم الأليل (الشكل المعين للجينة المسؤولة عن الأنماط التي يمكن من خلالها التعبير عن سمة معينة) والذين يطورون النمط الظاهري المقابل (السمة).على سبيل المثال، وإذا أظهر نصفُ الأشخاص الذين لديهم الأليل السمة الخاصة به،فإن انتفاذَه هو 50٪. وقد يكون الانتِفاذ كاملاً أو غيرَ كامِل.لا يَجرِي التعبيرُ عن الجين ذي الانتفاذ غير الكامِل دائمًا، حتى عندما تكون السِّمة التي ينتجها سائِدة، أو عندما تكون السِّمة متنحِّية وموجودة على كلا الصبغيَين.قد يختلف انتفاذ جين معين من شخص لآخر وقد يعتمد على عمر الشخص.حتى عندما لا يجري التعبير عن أليل مُعيَّن، يمكن للشخص الناقل غير المتأثر بالأليل تمريره إلى أطفاله الذين قد يكون لديهم السمة. يشير مصطلحٌ التَّعبيرية أو التعبُّر إلى مدى تأثير السِّمة في الشَّخص، سواءٌ أكان تأثُّرُ هذا الشخص بها كبيرًا أم متوسِّطًا أم خفيفًا. كيف تؤثِّر الجينات في النَّاس: الانتِفاذ والتعبيرية