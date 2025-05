Thông khí thất bại

Bệnh nhân bị cơn hen cần được điều trị trong khoa hồi sức tích cực bởi các nhân viên có kỹ năng kiểm soát đường thở. (Xem thêm Điều trị các cơn hen cấp)

Thông khí áp lực dương không xâm lấn (NIPPV) có thể làm giảm ngay công thở và có thể ngăn chặn việc đặt nội khí quản cho đến khi điều trị bằng thuốc có hiệu quả. Việc sử dụng mặt nạ phải được thực hiện cẩn thận để nâng cao cảm giác thoải mái bằng cách có lẽ chỉ bắt đầu bằng việc chuẩn độ áp lực dương thở ra (EPAP) vì một trong những chức năng chính của áp lực dương thở vào (IPAP) là tăng thể tích khí lưu thông và ở những bệnh nhân có tình trạng hen suyễn, thể tích phổi cuối thì thở ra đạt đến tổng dung tích phổi (xem thêm Cơ chế hô hấp).

Sau khi giải thích về lợi ích của nó, bệnh nhân giữ mặt nạ trên mặt trong khi áp lực nhỏ được áp dụng (áp lực dương liên tục [CPAP] 3-5 cm H2O). Sau khi được dung nạp, mặt nạ được gắn chặt vào vị trí trong khi áp lực tăng dần tới khi BN thấy thoải mái và làm giảm công thở qua đánh giá theo tần số thở và sử dụng các cơ hô hấp phụ. Bệnh nhân cần phải được lựa chọn cẩn thận (ví dụ: tránh những bệnh nhân sắp cần đặt nội khí quản) và nên điều chỉnh cài đặt trên cơ sở từng cá nhân.

Thông khí cơ học qua ống nội khí quản được chỉ định cho suy hô hấp sắp xảy ra trên lâm sàng bằng các dấu hiệu như là mất ý thức, nói từng từ đơn, tư thế cúi người, và thở nông. Các giá trị ABG cho thấy tình trạng tăng CO2 máu ngày càng trầm trọng cũng là một dấu hiệu, mặc dù việc xác nhận bằng cách đo ABG là không cần thiết và không nên thay thế phán đoán của bác sĩ. Đặt nội khí quản miệng hơn mũi vì sẽ có một ống nội khí quản lớn hơn, làm giảm sức cản đường thở và cho phép hút qua ống dễ dàng hơn, có thể được sử dụng.

Tụt huyết áp và tràn khí màng phổi đôi khi xảy ra sau khi đặt nội khí quản đối với tình trạng hen suyễn và đợt cấp của COPD (xem thêm Biến chứng của thông khí cơ học và biện pháp bảo vệ). Những biến chứng và tỷ lệ tử vong tương ứng đã giảm đáng kể do chiến lược thở máy nhấn mạnh đến việc hạn chế căng phồng quá mức trong việc đạt mức CO2 bình thường. Trong cơn hen cấp, thông khí đủ để đạt được một pH bình thường thường gây ra tình trạng căng phồng phổi quá mức. Để tránh căng phồng quá mức, cài đặt máy thở ban đầu bao gồm

Thể tích khí lưu thông từ 5 đến 7 mL/kg

Nhịp thở từ 10 đến 18 lần/phút

Dòng thở vào có thể cần khá cao (ví dụ, 70 đến 120 L/phút) với một mẫu sóng vuông để tạo điều kiện cho thời gian thở ra tối đa.

Căng phồng quá mức động nguy hiểm khó có thể xảy ra miễn là áp lực cao nguyên đo được là < 30 đến 35 cm H2O và áp lực dương cuối thì thở ra nội tại (PEEP nội tại) là < 15 cm H2O. Tuy nhiên, những áp lực này có thể khó đo do hoạt động của cơ hô hấp hít vào và thở ra. Áp lực cao nguyên > 35 cm H2O được kiểm soát bằng cách giảm thể tích thông khí (giả định rằng đánh giá lâm sàng không chỉ ra áp lực cao là kết quả của sự giảm giãn nở của thành ngực hoặc bụng) hoặc tần số thở.

Mặc dù có thể giảm áp lực đường thở đỉnh bằng cách giảm tốc độ dòng đỉnh hoặc bằng cách thay đổi dạng sóng dòng thành dạng giảm dần (tức là sao cho tốc độ dòng cao khi bắt đầu thở và giảm dần theo thời gian), không nên thực hiện những thay đổi như vậy. Mặc dù tốc độ dòng cao đòi hỏi áp lực cao để vượt qua được sức cản đường thở cao của cơn hen cấp, áp lực này sẽ bị phân tán qua các đường dẫn khí lớn, có sụn. Tốc độ dòng thấp hơn (ví dụ, < 60 L/phút) làm giảm thời gian thở ra, do đó tăng thể tích cuối kỳ thở ra (và gây PEEP nội sinh) và cho phép lượng khí thở ra lớn hơn trong nhịp thở kế tiếp. Đôi khi, những bệnh nhân có PEEP nội sinh cao có thể cần phải tăng PEEP trên máy thở để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kích hoạt và giảm công việc thở của máy thở.

Sử dụng thể tích thông khí thấp thường gây ra tình trạng tăng CO2, điều này được cho phép vì mục đích tốt hơn là làm giảm thiểu mức căng phồng động quá mức. pH động mạch > 7,15 nói chung dung nạp tốt về mặt sinh lý nhưng thường đòi hỏi phải dùng nhiều thuốc an thần và opioid. Nên tránh các thuốc chẹn thần kinh cơ sau khi đặt nội khí quản bởi vì sử dụng các thuốc này kết hợp với corticosteroid có thể gây ra bệnh cơ nghiêm trọng và đôi khi không hồi phục, đặc biệt là sau 24 giờ sử dụng kết hợp. Bệnh nhân kích thích cần được điều trị bằng an thần chứ không phải là giãn cơ, nhưng tốt nhất là điều chỉnh được máy thở theo nhu cầu của bệnh nhân để giảm sự cần thiết phải dùng an thần.

Hầu hết bệnh nhân có tình trạng hen suyễn đều cải thiện đến mức không cần thở máy (ví dụ: trong vòng 2 ngày đến 5 ngày), mặc dù một số ít gặp phải tình trạng tắc nghẽn luồng khí nặng kéo dài. Xem Giải phóng khỏi thông khí cơ học để thảo luận về cách tiếp cận chung.