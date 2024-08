Nạo viêm

Nhỏ tai bằng Axit axetic và corticosteroid

Đôi khi kháng sinh tại chỗ cần thiết

(Xem thêm Hướng dẫn thực hành lâm sàng: Viêm tai ngoài cấp tính.)

Trong viêm tai ngoài cấp tính nhẹ và trung bình, thuốc kháng sinh và corticosteroid bôi tại chỗ có hiệu quả. Đầu tiên, các mảnh biểu bì và tổ chức bệnh phải được lấy nhẹ nhàng và triệt để từ ống tai bằng ống hút hoặc que tăm bông dưới ánh sáng đầy đủ. Chống chỉ định bơm nước vào ống tai.

Bệnh viêm ống tai ngoài nhẹ có thể được điều trị bằng cách thay đổi độ pH của ống tai bằng axit axetic 2% (hoặc dung dịch dấm) và bằng cách làm giảm viêm với hydrocortisone tại chỗ; liều là 5 giọt 3 lần ngày trong vòng 7 ngày.

Viêm tai ngoài mức độ vừa phải cần bổ sung thêm dung dịch kháng khuẩn hoặc huyền dịch, chẳng hạn như ciprofloxacin hoặc ofloxacin. Neomycin/polymyxin không còn được khuyến nghị sử dụng vì thành phần neomycin rất nhạy cảm và thường gây phản ứng dị ứng. Khi viêm ống tai tương đối nặng, nên đặt một meches tai vào ống tai và nhỏ với dung dịch Burow (5% nhôm acetate) hoặc thuốc kháng sinh 4 lần mỗi ngày. Meches tai giúp những giọt thuốc sâu hơn vào trong ống tai ngoài khi ống tai bị sưng lên rất nhiều. Bấc được giữ nguyên trong vòng 24 tiếng đến 72 tiếng (hoặc có thể tự rơi ra); sau thời gian này, vết sưng có thể đã giảm đủ để có thể nhỏ thuốc trực tiếp vào ống tai.

Viêm tai ngoài nặng hoặc sự hiện diện của viêm mô tế bào lan ra ngoài ống tai có thể cần dùng kháng sinh toàn thân, chẳng hạn như cehalexin 500 mg đường uống 4 lần/ngày trong 10 ngày hoặc ciprofloxacin 500 mg đường uống 2 lần/ngày trong 10 ngày. Việc sử dụng cehalexin hay ciprofloxacin có thể dựa trên kết quả nuôi cấy và độ nhạy. Thuốc kháng sinh quinolone không được khuyến nghị cho trẻ em vì nguy cơ tổn thương gân và sụn (1). Một thuốc giảm đau, chẳng hạn như NSAID hoặc thậm chí là thuốc uống opioid, có thể là cần thiết trong 24 đến 48 giờ đầu tiên.

Viêm tai ngoài do nấm đòi hỏi phải làm sạch toàn bộ ống tai và dùng thuốc chống nấm tại chỗ (ví dụ như tím gentian, cresylate acetate, nystatin, clotrimazole, hoặc thậm chí là cả axit acetic và rượu isopropyl). Tuy nhiên, những dung dịch này không nên sử dụng nếu màng nhĩ bị thủng vì có thể gây đau dữ dội hoặc làm tổn thương tai trong. Làm thuốc tai hàng ngày và điều trị là cần thiết để có thể loại bỏ hoàn toàn nhiễm trùng.

Tránh nước vào tai (ví dụ, đội mũ tắm, tránh bơi) được khuyên với bệnh nhân viêm tai ngoài và viêm tai ngoài do nấm. Một máy sấy thổi ở chế độ thấp cũng có thể được sử dụng để giảm độ ẩm và độ ẩm trong ống tai.

Nhọt ống tai, nếu rõ ràng, nên được trích rạch và dẫn lưu mủ. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân được khám ở giai đoạn đầu thì chích rạch ít có giá trị. Thuốc kháng sinh tại chỗ không có hiệu quả; kháng sinh đường uống chống tụ cầu cần được dùng. Analgesics may be necessary for pain relief. Nhiệt khô cũng có thể làm giảm bớt đau đớn và nhanh hồi phục hơn.

Ngọc trai & cạm bẫy