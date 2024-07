Bệnh amidan vòm

Phì đại hoặc viêm các amidan thường gặp ở trẻ em. Các triệu chứng bao gồm tắc nghẽn mũi, rối loạn giấc ngủ và tràn dịch tai giữa kèm theo điếc. Chẩn đoán được tăng cường bằng phương pháp nội soi vòm họng sợi quang ống mềm. Điều trị thường bao gồm corticosteroid trong mũi, thuốc kháng sinh, và đối với những trường hợp tắc nghẽn đáng kể ở mũi hoặc viêm tai giữa cấp tính tái phát dai dẳng hoặc tràn dịch tai giữa, phẫu thuật cắt bỏ amidan.

Các amidan là một khối mô bạch huyết hình chữ nhật ở phía sau của vòm họng. Các amidan có kích thước lớn nhất ở trẻ 2 đến 6 tuổi. Tình trạng phì đại có thể là do sinh lý hoặc thứ phát do nhiễm vi rút hoặc vi khuẩn, dị ứng, chất kích thích và có thể là tình trạng viêm do trào ngược dạ dày-thực quản. Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm phơi nhiễm liên tục với những người bị nhiễm vi khuẩn hoặc virus (ví dụ: với nhiều trẻ em tại trung tâm chăm sóc trẻ em). Phì đại nặng có thể làm tắc vòi eustachian (gây viêm tai giữa) và/hoặc lỗ tai sau (gây viêm xoang hoặc tắc nghẽn ngưng thở khi ngủ).

Giải phẫu amidan, VA và họng (phim đứng dọc) Hình ảnh

Các triệu chứng và dấu hiệu của bệnh amidan Mặc dù bệnh nhân phì đại VA có thể không phàn nàn về các triệu chứng, nhưng họ thường thở bằng miệng lâu dài, ngáy, rối loạn giấc ngủ, hôi miệng, viêm tai giữa cấp tính tái phát, nghe kém dẫn truyền (thứ phát sau viêm tai giữa tái phát hoặc tràn dịch tai giữa dai dẳng) và chất lượng giọng mũi trầm. Viêm VA mạn tính cũng có thể gây ra viêm mũi họng mạn tính hoặc tái phát, viêm mũi họng, chảy máu cam và ho.

Chẩn đoán bệnh amidan Nội soi vòm họng ống mềm Nghi ngờ phì đại amidan ở trẻ em và thanh thiếu niên có các triệu chứng đặc trưng, tràn dịch tai giữa dai dẳng, hoặc viêm tai giữa cấp tính tái phát hoặc viêm mũi-viêm xoang. Các triệu chứng và dấu hiệu tương tự ở thanh thiếu niên nam có thể là kết quả của u xơ mạch vòm họng ở thanh thiếu niên. Trẻ bị thiểu năng vòm họng (ví dụ: do hội chứng vòm-tim-mặt) có thể có giọng mũi cao (nghĩa là nghe như thể có quá nhiều không khí thoát ra qua mũi), và phải được phân biệt với giọng mũi trầm (ví dụ: mũi bị tắc nghẽn) do phì đại VA. Amidan phì đại (X-quang) Hình ảnh © Springer Science+Business Media Tiêu chuẩn đánh giá tại phòng khám chuyên khoa mũi họng là nội soi vòm họng ống mềm. Băng ghi âm giấc ngủ, thường được sử dụng để ghi lại chứng ngủ ngáy, không chính xác hoặc không cụ thể. Một nghiên cứu về giấc ngủ có thể giúp xác định mức độ nặng của bất kỳ tình trạng rối loạn giấc ngủ nào do tắc nghẽn mạn tính. Chụp X-quang phim nghiêng là một phương pháp thay thế hữu ích để đánh giá kích thước VA, đặc biệt là khi trẻ không thể chịu đựng được việc khám nội soi. Chụp CT hoặc MRI có thể được xem xét ở trẻ em khi có chỉ số nghi ngờ u xơ mạch hoặc ung thư cao.