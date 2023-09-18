Viêm phúc mạc tự phát do vi khuẩn (SBP)

Cefotaxime hoặc kháng sinh khác

Albumin để phòng ngừa hội chứng gan thận

Nếu được chẩn đoán SBP, dùng một loại kháng sinh như ceftriaxone hoặc cefotaxime 2 g IV từ 4 đến 8 giờ (chờ kết quả nhuộm Gram và kết quả nuôi cấy) trong ít nhất 5 ngày và cho đến khi dịch cổ trướng có < 250 PMNs/mcL. Thuốc kháng sinh làm tăng cơ hội sống sót. Vì SBP tái phát trong vòng một năm lên tới 70% bệnh nhân, nên cần chỉ định kháng sinh dự phòng; quinolones (ví dụ, norfloxacin 400 mg uống 1 lần/ngày) được sử dụng rộng rãi nhất.

Bệnh nhân có SBP cần phải được tiêm 1,5 gam/kg albumin (25%) vào ngày 1 và 1 gm/kg vào ngày 3 để làm giảm nguy cơ bị hội chứng gan thận.

Dự phòng kháng sinh ở bệnh nhân cổ trướng có vỡ giãn tĩnh mạch thực quản làm giảm nguy cơ SBP.