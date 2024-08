Rối loạn chức năng gan sau mổ

Chẩn đoán vàng da sau khi phẫu thuật cần xét nghiệm gan. Thời điểm triệu chứng cũng giúp chẩn đoán.

Tăng bilirubin máu do nhiều yếu tố phối hợp là lý do phổ biến nhất cho vàng da sau mổ. Đó là do tăng hình thành bilirubin và giảm độ thanh thải của gan. Rối loạn này thường gặp nhất sau đại phẫu hoặc chấn thương cần nhiều lần truyền máu. Tan máu, nhiễm khuẩn huyết, tái hấp thu khối máu tụ, và truyền máu có thể làm tăng lượng bilirubin; đồng thời, thiếu oxy, thiếu máu cục bộ ở gan, và các yếu tố chưa được biết rõ khác làm suy giảm chức năng gan. Tình trạng này thường đạt đỉnh điểm trong vòng vài ngày sau phẫu thuật. Suy gan hiếm gặp và tăng bilirubin máu thường hồi phục chậm nhưng hoàn toàn. Xét nghiệm về gan thường phân biệt giữa các nguyên nhân khác nhau gây tăng bilirubin máu với viêm gan. Trong tăng bilirubin máu do nhiều nguyên nhân, tăng bilirubin máu nặng với tăng men aminotransferase nhẹ và phosphatase kiềm tăng là phổ biến. Trong viêm gan, nồng độ aminotransferase thường rất cao.