Bệnh gan sung huyết

Hầu hết bệnh nhân đều không có triệu chứng. Tuy nhiên, tắc nghẽn mức độ vừa gây khó chịu ở hạ sườn phải (do căng giãn bao gan) và gan to. Tắc nghẽn nghiêm trọng dẫn đến gan to và vàng da. Cổ trướng có thể là hậu quả của tăng áp lực tĩnh mạch trung tâm lan tỏa; ít khi dẫn đến lách to. Với tình trạng tăng áp lực tĩnh mạch trung tâm lan tỏa, phản hồi gan tĩnh mạch sẽ xuất hiện, không giống như sung huyết gan do Hội chứng Budd-Chiari.