Tổng quan về bệnh lý cơ tim

Bệnh cơ tim là rối loạn nguyên phát của cơ tim. Bệnh lý cơ tim khác với rối loạn khác của tim mạch như bệnh mạch vành, bệnh lý van tim, và bệnh tim bẩm sinh do cấu trúc cơ tim. Bệnh cơ tim được chia thành 3 loại chính dựa trên đặc điểm bệnh lý (xem hình Các dạng bệnh cơ tim):

Thuật ngữ bệnh lý cơ tim thiếu máu cục bộ đề cập đến cơ tim bị giãn, giảm sức co bóp có thể xảy ra ở bệnh nhân trầm bị mắc bệnh động mạch vành nặng (có hoặc không có khu vực nhồi máu). Bệnh cơ tim thiếu máu trong phân loại cổ điển không phải là một bệnh cơ tim nguyên phát do không phải rối loạn nguyên phát của cơ tim mà do bệnh lý mạch vành gây ra.

Các biểu hiện của bệnh tim thường là những triệu chứng của suy tim và thay đổi tùy thuộc vào liệu có rối loạn chức năng tâm thu, rối loạn chức năng tâm trương, hoặc cả hai. Một số bệnh cơ tim cũng có thể gây ra tức ngực, ngất, loạn nhịp, hoặc chết đột ngột.

Đánh giá thường bao gồm tiền sử gia đình, xét nghiệm máu, ECG, chụp X-quang ngực, siêu âm tim và MRI tim Một số bệnh nhân cần làm sinh thiết cơ tim Các xét nghiệm khác được thực hiện khi cần để xác định nguyên nhân. Một số bệnh nhân cần làm sinh thiết cơ tim. Các xét nghiệm khác được thực hiện khi cần để xác định nguyên nhân. Điều trị tùy thuộc vào loại bệnh cụ thể và nguyên nhân của bệnh cơ tim (xem bảng Chẩn đoán và điều trị bệnh cơ tim).

Các dạng bệnh cơ tim