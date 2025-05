Thông thường, các triệu chứng xuất hiện trong khoảng từ 20 tuổi đến 40 tuổi và khi gắng sức, nhưng các triệu chứng có thể rất khác nhau. Các triệu chứng bao gồm khó thở, đau ngực (thường giống với đau thắt ngực điển hình), đánh trống ngực và ngất. Do chức năng tâm thu được bảo tồn bệnh nhân,triệu chứng mệt biếm khi được báo cáo. Hầu hết triệu chứng gây ra chủ yếu do rối loạn chức năng tâm trương. Ở những bệnh nhân bị tắc nghẽn đường ra, phân biệt các triệu chứng do tắc nghẽn với những triệu chứng gây ra do rối loạn chức năng tâm trương có thể khó khăn.

Ngất có thể xảy ra trong quá trình gắng sức do tắc nghẽn đường ra trở lên nặng hơn khi cơ tim tăng co bóp hoặc do các rối loạn nhịp thất hay nhĩ không bền bỉ. Ngất là dấu hiệu gia tăng nguy cơ đột tử.

Huyết áp và nhịp tim thường là bình thường, và dấu hiệu tăng áp lực tĩnh mạch rất hiếm gặp. Khi đường ra bị tắc nghẽn, tiếng đập mạch cảnh mạch cảnh có lên nhanh, hai đỉnh, và xuống nhanh. Tiếng tim ở mỏm có thể có nhịp đập mạnh do phì đại thất trái. Tiếng tim thứ 4 (S4) thường có mặt và thường do co thắt ở nhĩ chống lại đáp ứng kém của thất trái ở giai đoạn muộn thì tâm trương.

Ở những bệnh nhân mắc bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn, có thể nghe thấy tiếng thổi tâm thu không lan ra cổ. Tiếng thét này được nghe rõ nhất ở khoang liên sườn 3 hoặc 4 đường cạnh ức trái. Có thể nghe thấy tiếng thổi do hở hai lá do rối loạn kênh van hai lá nghe thấy được ở mỏm tim. Tiếng thổi do hẹp đường ra thất trái có thể được tăng lên qua nghiệm pháp Valsalva (làm giảm máu trở về tĩnh mạch và thể tích thất trái cuối tâm trương), các biện pháp giảm áp lực động mạch chủ (ví dụ nitroglycerin) hoặc tăng các biện pháp làm tăng co bóp sau tâm thu (làm tăng gradient qua đường ra). Nắm chặt tay làm tăng áp lực động mạch chủ, do đó làm giảm cường độ tiếng thổi.