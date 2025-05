Bệnh cơ tim hạn chế

Triệu chứng là khó thở khi gắng sức, khó thở khi nằm, khó thở về đêm, và phù ngoại biên. Mệt mỏi là do cung lượng tim cố định do sức cản làm giảm khả năng đổ đầy thất. Rối loạn nhịp nhĩ và nhịp thất, và block nhĩ thất là phổ biến; đau thắt ngực và ngất ít gặp. Triệu chứng và dấu hiệu gần giống với các triệu chứng viêm màng ngoài tim co thắt.

Khám thực thể phát hiện vùng trước tim yên tĩnh, mạch cảnh nhanh và cường độ thấp, ran ở phổi và tĩnh mạch cổ nổi rõ với sóng y giảm nhanh (xem hình Sóng tĩnh mạch cổ bình thường). Tiếng tim thứ ba (S3) và/hoặc tiếng tim thứ tư (S4) có thể xảy ra và phải được phân biệt với tiếng gõ vùng trước tim của viêm màng ngoài tim co thắt. Trong một số trường hợp, một tiếng thổi do hở van hai lá hoặc van ba lá do thâm nhiễm cơ tim hoặc nội mạc hoặc do xơ hóa làm thay đổi dây chằng và hình dạng tâm thất. Mạch nghịch thường không xảy ra.