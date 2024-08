Tiếng thổi tâm trương cao, giảm dần

Nghe tim thấy tiếng tim thứ nhất (S1) bình thường. Tiếng S2 có thể tách đôi hoặc đơn độc. Khi có tiếng S2 tách đôi, thành phần P2 có thể nghe thấy to và rõ ngay sau thành phần động mạch chủ của S2 (A2) do tăng áp phổi, hoặc P2 có thể đến muộn vì tăng thể tích nhát bóp thất phải. S2 có thể đơn độc vì tiếng van động mạch phổi đến sớm sát nhập với thành phần van động mạch chủ A2-P2 hoặc, hiếm khi, do sự vắng mặt bẩm sinh của thành phần van động mạch phổi. Tiếng tim thứ ba của RV (S3), tiếng tim thứ tư (S4), hoặc cả hai có thể nghe được khi bị rối loạn chức năng RV do HF hoặc phì đại RV; các tiếng tim này có thể được phân biệt với tiếng tâm thất trái vì tiếng tim nằm ở khoang liên sườn 4 cạnh xương ức bên trái và vì tiếng tim to hơn khi hít vào.

Tiếng thổi hở van động mạch phổi do tăng áp phổi là tiếng thôi có âm sắc cao, giảm dần, diễn ra vào đầu thì tâm trương, khởi đầu từ tiếng P2 và kết thúc trước tiếng S1, lan về phía giữa cạnh ức phải (tiếng thổi Graham Steell); nghe rõ nhất ở phía trên ức trái với phần màng của ống nghe khi bệnh nhân nín thở cuối thì thở ra và ngồi thẳng.

Tiếng thổi do hở phổi không có tăng áp phổi sẽ ngắn hơn, tần số thấp (thô hơn), và bắt đầu sau P2. Cả hai đều có thể giống với tiếng thổi của hở van động mạch chủ nhưng có thể phân biệt bằng cách cho bệnh nhân hít vào (làm cho tiếng thổi do hở van động mạch phổi to hơn) hoặc bằng cách làm nghiệm pháp Valsalva. Khi làm nghiệm pháp Valsalva, tiếng thổi do hở van động mạch phổi ngay lập tức to hơn (bởi máu tĩnh mạch ngay lập tức quay lại tim phải), nhưng hở chủ cần đến 4-5 nhịp. Ngoài ra, tiếng thổi PR nhẹ đôi khi có thể trở nên nhẹ hơn khi hít vào vì tiếng thổi này thường được nghe rõ nhất ở khoang liên sườn thứ hai bên trái, nơi hít vào đẩy ống nghe ra xa tim. Trong một số dạng bệnh tim bẩm sinh, tiếng thổi do hở phổi nặng diễn ra khá ngắn vì chênh áp giữa động mạch phổi và thất phải cân bằng nhanh chóng trong thì tâm trương.