Hẹp chủ bẩm sinh thường không có triệu chứng cho đến khi 10 tuổi hay 20 tuổi, khi các triệu chứng tiến triển xuất hiện. Ở tất cả các dạng, hẹp van động mạch chủ không điều trị tiến triển dẫn đến tình trạng ngất, đau thắt ngực, và khó thở (tam chứng hẹp chủ). Các triệu chứng cơ năng và thực thể khác có thể bao gồm những triệu chứng suy tim và loạn nhịp, rung thất dẫn đến đột tử.

Ngất khi gắng sức xảy ra vì cung lượng tim không đủ đáp ứng nhu cầu cơ thể. Ngất khi không gắng sức có thể là kết quả của đáp ứng thay đổi receptor nhận cảm áp suất hoặc nhịp nhanh thất. Đau ngực khi gắng sức xuất hiện ở khoảng 2/3 bệnh nhân; khoảng một nửa có xơ vữa động mạch vành, và một nửa có động mạch vành bình thường nhưng thiếu máu cục bộ do phì đại thất trái và sự thay đổi dòng chảy trong mạch vành.

Không có dấu hiệu quan sát được của hẹp động mạch chủ. Các dấu hiệu sờ thấy bao gồm mạch cảnh và mạch ngoại vi giảm biên độ và tăng chậm (mạch parvus et tardus) và xung mỏm tim được duy trì (dùng lực đẩy với âm thanh tim đầu tiên [S1] và giãn ra với âm thanh tim thứ hai [S2]) do phì đại thất trái. Mỏm đập thất trái có thể biến mất khi rối loạn chức năng tâm trương tiến triển. Có thể sờ thấy tiếng tim thứ tư (S4), cảm nhận rõ nhất ở mỏm tim và rung miu tâm thu, tương ứng với tiếng thổi của AS và cảm nhận rõ nhất ở bờ trên xương ức bên trái, đôi khi xuất hiện trong những trường hợp nặng. Huyết áp tâm thu có thể cao thậm chí cả khi hẹp chủ nặng nhưng cuối cùng sẽ hạ xuống khi suy tim trái.

Nghe tim thấy tiếng S1 bình thường và S2 không tách đôi vì đóng van động mạch chủ chậm và tiếng đóng van này sáp nhập với thành phần van động mạch phổi (P2) của S2. Thành phần động mạch chủ cũng êm dịu. Có thể nghe thấy S2 tách đôi ngược. S2 tách đôi bình thường là triệu chứng tin cậy duy nhất để loại trừ hẹp chủ nặng. Tiếng S4 có thể nghe thấy được. Tiếng click tống máu cũng có thể nghe được sau tiếng S1 ở những bệnh nhân có van động mạch chủ hai lá van, khi các cánh van đều cứng nhưng không hoàn toàn bất động. Tiếng click không thay đổi với các nghiệm pháp huyết động.

Dấu hiệu đặc trưng là tiếng thổi tống máu tăng dần-giảm dần, nghe rõ nhất khi màng của ống nghe ở bờ trên phải và trái của xương ức khi bệnh nhân ngồi thẳng, nghiêng người về phía trước. Tiếng thổi thường lan tới xương đòn phải và cả hai động mạch cảnh (bên trái thường to hơn bên phải) và có tính chất thô ráp.

Ở những bệnh nhân cao tuổi, rung động các múi van không hợp nhất của các lá van động mạch chủ bị vôi hóa có thể truyền âm thanh to hơn, the thé hơn, “thủ thỉ” hoặc âm điệu đến mỏm tim, làm dịu đi hoặc không có tiếng thổi cạnh ức (hiện tượng Gallavardin), do đó giống hở van hai lá. Tiếng thổi êm dịu khi hẹp nhẹ, trở nên to hơn khi hẹp tiến triển và trở nên dài hơn và tăng âm lượng trong giai đoạn tâm thu (tức là pha giảm dần trở nên dài hơn và pha tăng dần trở nên ngắn hơn) khi hẹp nặng hơn. Khi khả năng co bóp của thất trái giảm xuống trong hẹp chủ, tiếng thổi sẽ trở nên êm dịu và ngắn hơn. Do đó, cường độ của tiếng thổi có thể gây hiểu nhầm trong những trường hợp này.

Tiếng thổi của hẹp chủ thường tăng lên cùng với các nghiệm pháp làm tăng thể tích thất trái và tăng co bóp (ví dụ như nâng chân, ngồi xổm, nghiệm pháp Valsalva, sau ngoại tâm thu thất) và giảm đi do nghiệm pháp làm giảm thể tích thất trái (nghiệm pháp Valsalva) hoặc tăng hậu gánh (nắm chặt tay bằng dụng cụ). Những nghiệm pháp huyết động này có tác động đối ngược đối với tiếng thổi của bệnh cơ tim phì đại, với bệnh cảnh có thể giống với hẹp chủ. Tiếng thổi của hở hai lá do sa lá sau cũng tương tự hẹp chủ.