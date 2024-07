Nhiều tổn thương phình nhánh động mạch chủ không có triệu chứng. Các triệu chứng (khi xuất hiện) thay đổi tùy theo vị trí và động mạch bị tổn thương.

Phình động mạch dưới đòn có thể gây ra đau tại chỗ, khối phình có thể sờ được, huyết khối tĩnh mạch hoặc phù (do chèn ép các tĩnh mạch lân cận), các triệu chứng thiếu máu cục bộ phía xa, cơn thiếu máu não thoáng qua, đột quỵ, khàn tiếng (do chèn ép dây thần kinh thanh quản quặt ngược) hoặc giảm chức năng vận động và cảm giác (do chèn ép vào đám rối cánh tay).

Phình động mạch lách có thể gây ra đau góc phần tư bụng trên bên trái. Phình động mạch gan có thể gây đau ở góc phần tư bụng trên bên phải. Phình động mạch mạc treo tràng trên có thể gây đau bụng và viên ruột do thiếu máu cục bộ.

Bất kể vị trí, phình động mạch do viêm hoặc nhiễm trùng có thể gây ra đau khu trú và hậu quả của nhiễm trùng hệ thống (ví dụ, sốt, mệt mỏi, giảm cân).