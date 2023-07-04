Hội chứng xanh tím đầu chi là tình trạng tím mạn tính, không đau, đối xứng ở các bàn tay, bàn chân, hoặc mặt, gây ra bởi sự co thắt các mạch máu nhỏ dưới da khi phản ứng với lạnh.

Chứng xanh tím đầu chi ở bàn tay Hình ảnh © Springer Science+Business Media

Hội chứng xanh tím đầu chi thường xảy ra ở phụ nữ và không liên quan đến bệnh lý tắc nghẽn động mạch. Các ngón tay và hoặc ngón chân luôn lạnh và xanh, mồ hôi nhiều và có thể sưng. Ở những bệnh nhân có làn da sẫm màu hơn, da có thể không có màu xanh nhưng vẫn có sự tương phản rõ rệt về màu sắc. Các biểu hiện lâm sàng là do co thắt mạch máu nhỏ và có thể xảy ra do tiếp xúc với lạnh hoặc căng thẳng. Nguyên nhân chưa được hiểu rõ.

Trong chứng xanh tím đầu chi, không giống như Hội chứng Raynaud, tím dai dẳng và không dễ dàng hồi phục, các rối loạn dinh dưỡng và loét không xảy ra, và không đau. Bắt mạch bình thường. Ngược lại với chứng xanh tím xảy ra trong các tình trạng toàn thân (ví dụ như nhiễm trùng huyết, hạ oxy máu), chứng xanh tím đầu chi chỉ liên quan đến bàn tay và bàn chân.

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe chẩn đoán rối loạn này dựa trên các triệu chứng giới hạn ở thương tổn đối xứng ở bàn tay hoặc bàn chân của bệnh nhân và vẫn tồn tại ngay cả khi mạch ở các động mạch lớn hơn (như ở cổ tay và cổ chân) vẫn bình thường.

Việc điều trị thường không cần thiết, ngoại trừ sự bảo đảm và tránh tiếp xúc lạnh. Thuốc giãn mạch có thể được sử dụng nhưng thường không có hiệu quả.