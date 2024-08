Endoscopy

Đánh giá bệnh đông máu

(Xem thêm 2014 guidelines on the role of endoscopy in the management of variceal hemorrhage của American Society for Gastrointestinal Endoscopy.)

Chẩn đoán hiệu quả nhất cho cả giãn tĩnh mạch thực quản và dạ dày là bằng nội soi, phương pháp này cũng có thể xác định được các giãn tĩnh mạch có nguy cơ chảy máu cao (ví dụ như những chỗ có dấu đỏ). Nội soi cũng rất quan trọng để loại trừ các nguyên nhân khác gây ra chảy máu cấp tính khác (ví dụ như loét dạ dày), thậm chí ở những bệnh nhân đã biết là bị giãn tĩnh mạch; có lẽ là khoảng 1/3 số bệnh nhân có giãn tĩnh mạch bị chảy máu đường tiêu hoá không có nguồn gốc giãn tĩnh mạch.

Chảy máu giãn tĩnh mạch thực quản Dấu các chi tiết Xuất huyết do vỡ giãn tĩnh mạch (mũi tên). Hình ảnh do bác sĩ David M. Martin cung cấp.

Vì giãn tĩnh mạch thường liên quan đến bệnh nghiêm trọng ở gan, nên điều quan trọng là phải đánh giá bệnh đông máu. Xét nghiệm bao gồm công thức máu (CBC) kèm theo tiểu cầu, thời gian prothrombin (PT), thời gian thromboplastin riêng phần (PTT) và các xét nghiệm về gan. Bệnh nhân đang chảy máu cần phải có xét nghiệm nhóm máu và xét nghiệm đọ chéo để truyền nhiều (thường là ≥ 6) đơn vị khối hồng cầu.