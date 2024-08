Trong giai đoạn đầu của bào thai, ống noãn hoàng hoặc ống mạc treo ruột kết nối giữa phần ruột giữa với túi trứng sẽ bị thoái hóa vào tuần thứ 6 của thai kỳ. Nếu phần kết nối với hồi tràng không bị teo, sẽ tạo thành túi thừa Meckel. Túi thừa bẩm sinh này xuất phát từ bờ đối mạc treo của ruột non và chứa tất cả các lớp của ruột bình thường và do đó là một túi thừa thật. Trong dưới 25% số bệnh nhân, túi thừa Meckel cũng chứa các mô lạc chỗ của dạ dày (và do đó chứa các tế bào thành tiết ra axit clohydric), các mô lạc chỗ của tuyến tụy, hoặc cả hai.

Chỉ có khoảng 2% số người có túi thừa Meckel có biến chứng. Mặc dù bệnh túi thừa ở nam và nữ đều phổ biến như nhau, nhưng nam giới có nguy cơ bị biến chứng cao gấp 2 đến 3 lần. Các biến chứng của màng bọc Meckel bao gồm

Chảy máu thường xảy ra ở trẻ nhỏ (< 5 tuổi) và xảy ra khi axit tiết ra từ niêm mạc dạ dày lạc chỗ trong túi thừa gây loét hồi tràng liền kề.

Tắc nghẽn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến hơn ở trẻ lớn và người lớn. Ở trẻ em, tắc nghẽn có thể do lồng ruột của túi thừa gây ra. Tắc nghẽn cũng có thể là do dính, xoắn, dị vật bị giữ lại, khối u hoặc bị kẹt trong một khối thoát vị (thoát vị Littre).

Viêm túi thừa Meckel cấp có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng tỷ lệ mắc của nó cao hơn ở trẻ lớn.

Thủng túi thừa gây viêm phúc mạc.

Khối u, bao gồm khối u tế bào ưa bạc, rất hiếm và xảy ra chủ yếu ở người lớn.