Cách thực hiện chọc dịch não tủy

Thuốc gây tê tại chỗ (tiêu chuẩn cho trẻ em): Dụng cụ phun khí lidocain không cần kim, gel lidocain-epinephrin-tetracaine (LET) hoặc kem lidocain-prilocaine

4 ống thu thập dịch não tủy (được dán nhãn từ 1 đến 4) cho các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm; các ống bổ sung nếu cần thu thập dịch não tủy với khối lượng lớn (ví dụ: 30 đến 40 mL) hoặc cần các xét nghiệm đặc biệt bổ sung. Có thể cần lấy một thể tích lớn từ 30 đến 40 mL dịch não tủy khi nghi ngờ viêm màng não mạn tính (ví dụ, viêm màng não do lao hoặc viêm màng não do nấm) hoặc viêm màng não do ung thư. Các ống bổ sung (đủ để chứa từ 30 đến 40 mL dịch não tủy) cũng có thể cần thiết nếu một LP dung tích cao được lên kế hoạch để chẩn đoán não úng thủy áp lực bình thường.