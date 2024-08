Tổng quan về đau

Đau cấp tính, thường xuất hiện trong đáp ứng với tổn thương mô, xảy ra do kích hoạt các thụ thể đau ngoại vi và các sợi thần kinh cảm giác chuyên biệt C và delta A (các thụ thể nhận cảm đau).

Đau mạn tính liên quan đến tổn thương mô tiếp diễn dẫn đến hoạt hóa dai dẳng của các sợi này. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của tổn thương mô không phải lúc nào cũng tương xứng với mức độ nghiêm trọng của đau mạn tính hoặc cấp tính. Đau mạn tính cũng có thể là kết quả của quá trình tổn thương tiếp diễn dẫn tới hoặc rối loạn chức năng thần kinh ngoại biên hoặc hệ thống thần kinh trung ương (gây ra chứng đau thần kinh.

Đau do cảm thụ đau (đau do thương tổn mô) có thể là thân thể hoặc nội tạng. Các thụ thể nhận cảm đau thân thể nằm ở da, mô dưới da, mô mạc, các mô liên kết khác, phúc mạc, màng xương và bao khớp. Sự kích thích các thụ thể này thường gây đau chói hoặc đau âm ỉ; cảm giác bỏng rát nếu có tổn thương da hoặc mô dưới da. Các thụ thể đau nội tạng nằm ở hầu hết các tế bào nội tạng và các mô liên kết xung quanh. Đau nội tạng do tắc nghẽn của một tạng rỗng thường khó định vị, nằm sâu và cảm giác bóp chặt và đôi khi có thể lan đến các vùng da ở xa. Đau nội tạng do tổn thương của các màng cơ quan nội tạng hoặc các mô liên kết sâu khác có thể khu trú và rõ ràng hơn.

Các yếu tố tâm lý điều chỉnh cường độ đau ở mức biến thiên cao. Suy nghĩ và cảm xúc có một vai trò quan trọng trong nhận thức của đau. Nhiều bệnh nhân bị đau mạn tính cũng có chứng đau tâm thần, đặc biệt là trầm cảm và lo lắng. Một số hội chứng nhất định được mô tả giống với các bệnh lý tâm thần (ví dụ: một số rối loạn triệu chứng thực thể), được định nghĩa là cơn đau tự báo cáo, những bệnh nhân với cơn đau khó giải thích thường bị hiểu nhầm là có bệnh lý tâm thần và do đó không được chăm sóc thích hợp.

Đau làm suy yếu

hiều lĩnh vực nhận thức bao gồm sự chú ý, trí nhớ, sự tập trung và nội dung suy nghĩ, có thể bằng cách đòi hỏi các nguồn nhận thức.

Nhiều hội chứng đau là đa yếu tố. Ví dụ: đau thắt lưng mạn tính và hầu hết các hội chứng đau do ung thư đều có một thành phần cảm thụ cảm giác rõ rệt nhưng cũng có thể liên quan đến đau nguồn gốc thần kinh (do tổn thương thần kinh).