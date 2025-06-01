Tổng quan về Đột quỵ

Xét nghiệm

Đo đường máu tại gường để loại trừ tình trạng hạ đường máu. Đo lượng đường trong máu là xét nghiệm máu duy nhất cần thiết cho tất cả bệnh nhân trước khi dùng thuốc tiêu sợi huyết. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông máu, số lượng tiểu cầu, tỷ lệ chuẩn hóa quốc tế (INR) và thời gian Thromboplastin một phần sẽ được đo.

Nếu vẫn nghi ngờ đột quỵ, yêu cầu tiến hành ngay chẩn đoán hình ảnh thần kinh để phân biệt đột quỵ thiếu máu não cục bộ và chảy máu não và để phát hiện các dấu hiệu tăng áp lực nội sọ.

Chụp CT không chụp mạch máu có thể phát hiện máu nội sọ nhưng có thể bình thường hoặc chỉ cho thấy những thay đổi nhỏ trong những giờ đầu tiên xuất hiện triệu chứng sau đột quỵ thiếu máu cục bộ tuần hoàn trước. CT cũng bỏ lỡ một số trường hợp đột qụy vòng tuần hoàn sau. MRI nhạy cảm với máu trong sọ và có thể phát hiện các dấu hiệu đột quỵ do thiếu máu naaxo cục bộ mà CT bỏ sót, nhưng CT thường có thể được thực hiện nhanh hơn. Nếu CT không xác định chẩn đoán đột quỵ mà vẫn có nghi ngờ trên lâm sàng, MRI xung khuếch tán thường có thể phát hiện đột quỵ thiếu máu não cục bộ.

Chụp hình ảnh các mạch máu cổ và mạch máu nội sọ thường được khuyến nghị là một phần của quá trình kiểm tra thường quy để xác định nguyên nhân và hướng dẫn cách điều trị tiếp theo. Các hướng dẫn khuyến nghị rằng tất cả bệnh nhân có nghi ngờ lâm sàng về tắc mạch máu lớn cần phải chụp mạch máu (CTA hoặc MRA), đặc biệt là trong vòng 24 giờ sau khi xuất hiện triệu chứng do có những tiến bộ trong điều trị đột quỵ cấp tính.

Hình ảnh đột quỵ do thiếu máu não cục bộ Nhồi máu MCA bán cấp (CT) Hình ảnh này cho thấy tỷ trọng thấp trong phân bố của động mạch não giữa bên phải phù hợp với đột quỵ thiếu máu cục bộ bán cấp với xuất huyết phát triển ở những vùng thiếu máu cục bộ. ... đọc thêm © 2017 Bác sĩ Elliot K. Fishman. Đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tính (MRI) Chụp MRI này cho thấy một khu vực khuếch tán hạn chế phù hợp với đột quỵ thiếu máu não cục bộ ở thùy trái và thùy trán. Hình ảnh do bác sĩ Ji Y. Chong, MD cung cấp. Đột quỵ do thiếu máu não cục bộ ở động mạch não giữa bên trái (CT) Chụp CT sọ não không tiêm thuốc này cho thấy một động mạch não giữa tăng áp. Phát hiện này cho thấy một cục máu đông trong động mạch não trái (mũi tên). ... đọc thêm Hình ảnh do bác sĩ Ji Y. Chong, MD cung cấp.

Nếu ý thức bị suy giảm và các dấu hiệu bên không có hoặc không rõ ràng, cần thực hiện thêm các kiểm tra để xem xét các nguyên nhân khác ngoài đột quỵ (ví dụ: trạng thái sau cơn động kinh, bệnh não do chuyển hóa, thuốc và độc tố):

Xét nghiệm máu: Bảng xét nghiệm chuyển hóa toàn diện (bao gồm ít nhất là nồng độ các chất điện giải, nitơ urê máu [BUN], creatinine, đường huyết và canxi trong huyết thanh), công thức máu (CBC) có công thức bạch cầu và tiểu cầu, xét nghiệm chức năng gan và nồng độ amoniac

Khí máu động mạch (ABGs)

Cấy máu, nước tiểu và xét nghiệm độc tính thường quy

Điện tâm đồ (ECG) để kiểm tra nhồi máu cơ tim và loạn nhịp tim mới

Chụp X-quang ngực để kiểm tra bệnh phổi mới có thể ảnh hưởng đến quá trình oxy hóa não.

Kiểm tra chẩn đoán hình ảnh để kiểm tra các khối, xuất huyết, phù nề, bằng chứng chấn thương xương và não úng thủy (đầu tiên, chụp CT đầu không thuốc cản quang, tiếp theo là MRI hoặc CT co thuốc cản quang nếu cần để chẩn đoán)

Siêu âm tim để kiểm tra tim xem có cục máu đông, các bất thường về chức năng bơm máu hoặc cấu trúc và rối loạn van tim không

Điện não đồ

Sau khi xác định được đột quỵ là do thiếu máu não cục bộ hoặc xuất huyết, các xét nghiệm sẽ được thực hiện để xác định nguyên nhân. Bệnh nhân cũng được đánh giá về những tình trạng cấp tính chung (như nhiễm trùng, mất nước, giảm oxy máu, tăng đường máu, tăng huyết áp). Bệnh nhân được hỏi bệnh đánh giá trầm cảm, thường xảy ra sau đột quỵ. Một đội chuyên về nuốt khó sẽ đánh giá nuốt; đôi khi nghiệm pháp nuốt với barium là cần thiết.