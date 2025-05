Chảy máu dưới nhện (SAH)

1. Greenberg SM, Ziai WC, Cordonnier C, et al: 2022 Guideline for the management of patients with spontaneous intracerebral hemorrhage: A guideline from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 53 (7):e282–e361, 2022 doi: 10.1161/STR.0000000000000407 Xuất bản điện tử ngày 17 tháng 5 năm 2022.