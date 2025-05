Cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua (TIA)

Các triệu chứng giống đột quỵ hồi phục trong vòng 1 giờ

Chẩn đoán hình ảnh thần kinh

Đánh giá để xác định nguyên nhân

Các cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua được chẩn đoán hồi cứu khi các cơn thiếu sót thần kinh đột ngột do thiếu máu não cục bộ ở một diện động mạch chi phối hồi phục trong vòng 1 giờ.

Liệt mặt ngoại biên đơn thuần, mất ý thức, hoặc suy giảm ý thức không phải là triệu chứng gợi ý TIA. TIA phải được phân biệt với các nguyên nhân khác gây ra các triệu chứng tương tự, ví dụ

Hạ đường huyết

Migraine có aura

Liệt Todd sau cơn động kinh (thiếu sót thần kinh thoáng qua, thường là liệt, của chi đối bên với ổ động kinh)

Vì nhồi máu não, chảy máu não nhỏ và thậm chí tổn thương khối choán chỗ không thể loại trừ được trên lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh là cần thiết. Thông thường, CT là thăm dò có nhiều khả năng thực hiện được ngay. Tuy nhiên, CT có thể không xác định được nhồi máu não trong > 24 giờ. MRI thường phát hiện thấy nhồi máu tiến triển trong vòng vài giờ. MRI xung khuyếch tán là hình ảnh chẩn đoán chính xác nhất để loại trừ nhồi máu não ở bệnh nhân theo dõi cơn TIA nhưng không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được ngay.

Nguyên nhân của TIA được tìm kiếm là nguyên nhân gây đột quỵ do thiếu máu não cục bộ; Đánh giá bao gồm các xét nghiệm về hẹp động mạch cảnh, nguồn gốc của cục nghẽn ở tim, rung nhĩ, các bất thường về huyết học và sàng lọc các yếu tố nguy cơ đột quỵ. Do nguy cơ đột quỵ thiếu máu cục bộ tái phát cao và sớm, cần phải tiến hành đánh giá nhanh, thường ngay trong thời gian điều trị nội trú. Không rõ là bệnh nhân có thể an toàn nếu ra viện từ khoa cấp cứu hay không. Nguy cơ đột quỵ sau TIA hoặc đột quỵ nhỏ là cao nhất trong vòng 24 đến 48 giờ đầu, do đó, nếu nghi ngờ, bệnh nhân cần được đưa vào bệnh viện để theo dõi và đánh giá.

Bệnh nhân có nguy cơ cao bị TIA nếu họ có điểm ABCD2 > 4.

Điểm ABCD2 được sử dụng để ước tính nguy cơ đột quỵ sau TIA và được tính bằng cách cộng các giá trị sau:

A (tuổi): ≥ 60 = 1

B (huyết áp): Huyết áp tâm thu ≥ 140 và/hoặc huyết áp tâm trương > 90 = 1

C (đặc điểm lâm sàng): Yếu = 2, rối loạn nói mà không yếu = 1

D (Thời lượng TIA): ≥ 60 phút = 2, 10 đến 59 phút = 1, < 10 phút = 0

D2 (tiểu đường) = 1

Nguy cơ đột quỵ trong vòng 2 ngày dựa trên thang điểm ABCD2

Cho điểm từ 6 đến 7: 8%

Cho điểm từ 4 đến 5: 4%

Cho điểm từ 0 đến 3: 1%

Tất cả các bệnh nhân đã từng bị TIA đều cần chụp CT mạch, chụp cộng hưởng từ mạch (MRA), hoặc MRI khuếch tán tuần hoàn não và động mạch cảnh.