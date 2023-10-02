Thuốc điều trị trầm cảm

Một số loại thuốc và thuốc có thể được sử dụng để điều trị trầm cảm:
Thuốc điều hòa serotonin (thuốc chẹn 5-HT2)
Chất ức chế tái hấp thu serotonin-norepinephrine (SNRI)
Chất ức chế monoamin oxidase (MAOI)
Việc lựa chọn thuốc có thể được hướng dẫn theo đáp ứng trước đây với một loại thuốc chống trầm cảm cụ thể. Mặt khác, SSRI thường là thuốc được lựa chọn đầu tiên. Mặc dù các SSRI khác nhau đều có hiệu quả như nhau đối với các trường hợp điển hình, nhưng một số đặc tính nhất định khiến các thuốc này ít nhiều phù hợp với một số bệnh nhân nhất định (xem bảng Thuốc chống trầm cảm và Rối loạn trầm cảm: điều trị).
Thuốc chống trầm cảm và nguy cơ tự tử
Bệnh nhân và người thân của họ nên được cảnh báo rằng một vài bệnh nhân có thể có vẻ kích động, chán nản và lo âu trong vòng một tuần sau khi bắt đầu dùng thuốc chống trầm cảm hoặc tăng liều; các triệu chứng xấu đi khi điều trị nên được báo cáo với bác sĩ. Tình trạng này cần được theo dõi chặt chẽ vì một số bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, ngày càng có xu hướng tự tử nếu tình trạng kích động, trầm cảm, lo âu gia tăng không được phát hiện và điều trị nhanh chóng.
Một số phân tích về cơ sở dữ liệu của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) về các thử nghiệm do ngành tài trợ đã đưa ra cảnh báo rằng thuốc chống trầm cảm nói chung có liên quan đến việc tăng nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử và toan tự sát ở bệnh nhân ≤ 24 tuổi. Phân tích tiếp theo của FDA và các dữ liệu khác đã nghi ngờ về kết luận này (1).
Bằng chứng cho thấy nguy cơ tự tử không khác nhau giữa các nhóm thuốc chống trầm cảm, bao gồm SSRI, SNRI, thuốc chống trầm cảm ba vòng và MAOI. Bằng chứng là không đủ để xác định về mặt định lượng nguy cơ liên quan đến thuốc chống trầm cảm cụ thể.
Tài liệu tham khảo chung
1. Dragioti E, Solmi M, Favaro A, et al: Association of antidepressant use with adverse health outcomes: A systematic umbrella review. JAMA Psychiatry 76(12):1241-1255, 2019 doi: 10.1001/jamapsychiatry.2019.2859
Các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI)
Những loại thuốc này ngăn ngừa tái hấp thu serotonin (5-hydroxytryptamine [5-HT]). SSRI bao gồm citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, và vilazodon. Mặc dù các loại thuốc này có cơ chế tác dụng giống nhau nhưng sự khác biệt về đặc tính lâm sàng của các thuốc này khiến việc lựa chọn trở nên quan trọng. Chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI) có biên độ điều trị rộng; chúng tương đối dễ sử dụng, ít cần điều chỉnh liều (ngoại trừ fluvoxamine).
Bằng cách ngăn ngừa tái hấp thu của 5-HT trước synap, SSRI đưa đến làm tăng nhiều hơn 5-HT để kích thích thụ thể 5-HT hậu synap. SSRI có chọn lọc với hệ thống 5-HT nhưng không đặc hiệu cho các thụ thể 5-HT khác nhau. Các thuốc kích thích thụ thể 5-HT1, có tác dụng chống trầm cảm và giải lo âu, nhưng cũng kích thích thụ thể 5-HT2 thường gây lo âu, mất ngủ, rối loạn chức năng tình dục và các thụ thể 5-HT3 thường gây buồn nôn và nhức đầu. Vì vậy, một cách nghịch lý, SSRI có thể làm giảm và gây lo âu.
Một vài bệnh nhân có thể bị kích động, chán nản và lo âu nhiều hơn trong vòng một tuần kể từ khi bắt đầu SSRI hoặc tăng liều.
Rối loạn chức năng tình dục (đặc biệt là khó đạt cực khoái nhưng cũng giảm ham muốn tình dục và rối loạn chức năng cương dương) xảy ra ở một phần ba hoặc nhiều bệnh nhân. Một số SSRI gây tăng cân. Những người khác, đặc biệt là fluoxetin, có thể gây chán ăn trong vài tháng đầu. Các thuốc SSRI có ít tác dụng kháng cholinergic, kháng adrenergic và dẫn truyền tim. Tác dụng gây ngủ thường ít hoặc không tồn tại, nhưng trong những tuần đầu điều trị, một số bệnh nhân có xu hướng buồn ngủ trong ngày. Phân lỏng hoặc tiêu chảy xảy ra ở một số bệnh nhân.
Tương tác thuốc tương đối ít gặp; tuy nhiên, fluoxetin, paroxetin và fluvoxamin có thể ức chế enzyme cytochrome P-450 (CYP450), có thể dẫn đến các tương tác thuốc nghiêm trọng. Ví dụ: những loại thuốc này có thể ức chế chuyển hóa của một số thuốc chẹn beta, bao gồm propranolol và metoprolol, có khả năng dẫn đến hạ huyết áp và nhịp tim chậm.
Các triệu chứng ngừng thuốc (ví dụ: khó chịu, lo lắng, buồn nôn) có thể xảy ra nếu ngừng thuốc đột ngột; những tác dụng như vậy ít xảy ra hơn với fluoxetine.
Thuốc điều hòa serotonin (thuốc chẹn 5-HT)
Những loại thuốc này chủ yếu ngăn chặn thụ thể 5-HT2 và ức chế tái hấp thu 5-HT và norepinephrine. Các chất điều hòa Serotonin bao gồm
Trazodone
Mirtazapine
Các chất điều hòa serotonin có tác dụng chống trầm cảm và giải lo âu nhưng không gây rối loạn chức năng tình dục.
Trazodone đã gây ra chứng cương dương kéo dài (1/1000) và, như một thuốc chẹn alpha-1 noradrenergic, có thể gây hạ huyết áp thế đứng (tư thế). Nó có tác dụng an thần rất tốt nên việc sử dụng thuốc ở liều chống trầm cảm (ví dụ: > 200 mg/ngày) bị hạn chế. Thuốc thường được dùng vào giờ đi ngủ cho những bệnh nhân trầm cảm bị mất ngủ.
Mirtazapine là một thuốc đối kháng 5-HT và ngăn chặn các thụ thể tự động alpha-2 adrenergic, cũng như các thụ thể 5-HT2 và 5-HT3. Kết quả là tăng chức năng serotonergic và tăng chức năng noradrenergic mà không có rối loạn chức năng tình dục hoặc buồn nôn. Nó không có tác dụng phụ về tim, có ít tương tác với men gan chuyển hóa thuốc, và nói chung dung nạp tốt, mặc dù nó gây ngủ và tăng cân, tác động bởi H1 (histamine).
Chất ức chế tái hấp thu serotonin-Norepinephrine (SNRI)
Những loại thuốc này (ví dụ: desvenlafaxine, duloxetine, levomilnacipran, venlafaxine, vortioxetine) có cơ chế tác dụng kép 5-HT và norepinephrine, cũng như thuốc chống trầm cảm ba vòng (TCA).
Tuy nhiên, độc tính của chúng tương đương với các SSRI. Buồn nôn là vấn đề phổ biến nhất trong 2 tuần đầu; tăng mức phụ thuộc liều xảy ra với liều cao. Các triệu chứng ngừng thuốc (ví dụ: khó chịu, lo lắng, buồn nôn) thường xảy ra nếu ngừng thuốc đột ngột.
Duloxetin tương tự như venlafaxin có hiệu quả và tác dụng phụ.
Chất ức chế tái hấp thu Norepinephrin-Dopamin
Theo các cơ chế chưa được hiểu rõ ràng, nhóm thuốc này ảnh hưởng tốt đến chức năng dopaminergic và noradrenergic và không ảnh hưởng đến hệ thống 5-HT.
Bupropion hiện đang là thuốc duy nhất trong nhóm này. Nó có thể giúp bệnh nhân trầm cảm với rối loạn tăng động/giảm chú ý hoặc rối loạn sử dụng cocain và những người đang nỗ lực cố gắng để bỏ hút thuốc. Bupropion gây tăng huyết áp ở một số rất ít bệnh nhân nhưng không có tác dụng khác lên hệ thống tim mạch. Bupropion có thể gây co giật ở 0,4% số bệnh nhân dùng liều > 150 mg ba lần mỗi ngày (hoặc > 200 mg phóng thích kéo dài [SR] hai lần mỗi ngày hoặc > 450 mg phóng thích kéo dài [XR] một lần một ngày) (1); nguy cơ tăng lên ở những bệnh nhân mắc chứng cuồng ăn. Bupropion không có tác dụng phụ về tình dục và tương tác ít với thuốc phối hợp, mặc dù nó ức chế men gan CYP2D6. Kích động, vốn là biểu hiện phổ biến, bị giảm đáng kể bằng cách sử dụng dạng SR hoặc XR.
Tham khảo chất ức chế tái hấp thu norepinephrine-dopamine
1. Dhillon S, Yang LP, Curran MP: Bupropion: A review of its use in the management of major depressive disorder. Drugs 68(5):653-689, 2008 doi: 10.2165/00003495-200868050-00011. Erratum in: Drugs 68(7):980, 2008.
Thuốc chống trầm cảm dị vòng (HCA)
Nhóm thuốc này, từng là phương pháp điều trị chính, bao gồm thuốc ba vòng (amine bậc ba amitriptyline và imipramine và các chất chuyển hóa amin thứ cấp của thuốc là nortriptyline và desipramine), thuốc chống trầm cảm ba vòng và bốn vòng biến đổi.
Các thuốc chống trầm cảm dị vòng có thể tăng norepinephrin nhanh và ở một mức độ nào đó cả 5-HT bằng việc chặn tái hấp thu ở khe synap. Sử dụng kéo dài làm giảm điều chỉnh thụ thể alpha-1 màng sau synap – một con đường chung cuối cùng có thể có của hoạt tính chống trầm cảm của chúng.
Mặc dù có hiệu quả nhưng những loại thuốc này hiện nay hiếm khi được sử dụng vì quá liều gây độc tính và có nhiều tác dụng bất lợi hơn các thuốc chống trầm cảm khác. Các tác dụng phụ thường gặp hơn của dị vòng là do sự ức chế muscarinic, ngăn chặn histamin, và các hoạt động adrenolytic alpha-1. Nhiều dị vòng có đặc tính kháng cholinergic mạnh và do đó không phù hợp với người già và đối với bệnh nhân phì đại tuyến tiền liệt lành tính, tăng nhãn áp, hoặc táo bón mạn tính. Tất cả các dị vòng, đặc biệt là maprotilin và clomipramin, làm giảm ngưỡng cho cơn co giật.
Chất ức chế Monoamine Oxidase (MAOI)
Những loại thuốc này ức chế quá trình khử amin oxy hóa của 3 loại amin sinh học (norepinephrine, dopamine, 5-HT) và các phenylethylamine khác.
Giá trị chính của các loại thuốc này là điều trị trầm cảm kháng trị hoặc trầm cảm không điển hình khi các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI), thuốc chống trầm cảm ba vòng và đôi khi thậm chí cả liệu pháp sốc điện (ECT) không hiệu quả.
Các chất ức chế monoamine oxidase (MAOI) được bán trên thị trường dưới dạng thuốc chống trầm cảm ở Hoa Kỳ (ví dụ: phenelzine, tranylcypromine, isocarboxazid) là không thể đảo ngược và không chọn lọc (ức chế MAO-A và MAO-B). Một loại MAOI khác (selegilin), ức chế chỉ MAO-B ở liều thấp, có sẵn ở dạng miếng dán.
Cơn tăng huyết áp có thể xảy ra nếu MAOI ức chế MAO-A và MAO-B được dùng đồng thời với thuốc kích thích giao cảm hoặc thực phẩm có chứa tyramine hoặc dopamine. Hiệu ứng này được gọi là phản ứng phô mát vì pho mát chín có hàm lượng cao tyramin. MAOI được sử dụng không thường xuyên vì lo lắng về phản ứng này. Liều thấp hơn của miếng selegilin được xem là an toàn khi sử dụng mà không có những hạn chế về chế độ ăn uống cụ thể, trừ khi liều lượng phải cao hơn mức khởi đầu (miếng dán 6 mg). Các MAOI chọn lọc và có thể đảo ngược hơn (ví dụ: moclobemide, befloxatone), có tác dụng ức chế MAO-A, tương đối không có các tương tác này nhưng không có sẵn ở Hoa Kỳ.
Để ngăn ngừa tăng huyết áp và sốt cao, bệnh nhân dùng MAOI nên tránh các thuốc kích thích giao cảm (ví dụ: pseudoephedrine), dextromethorphan, reserpine và meperidine cũng như bia mạch nha, rượu vang Chianti, rượu sherry, rượu mùi, và thực phẩm quá chín hoặc để lâu có chứa tyramine hoặc dopamine (ví dụ: đậu fava hoặc đậu rộng, chiết xuất từ men, quả sung đóng hộp, nho khô, sữa chua, pho mát, kem chua, nước tương, cá trích ngâm, trứng cá muối, gan, vỏ chuối, thịt được làm mềm kỹ).
Các tác dụng phụ thường gặp của MAOI gồm rối loạn cương dương (ít gặp nhất với tranylcypromin), lo âu, buồn nôn, chóng mặt, mất ngủ, phù phổi và tăng cân.
Không nên dùng MAOI cùng với các loại thuốc chống trầm cảm khác, và nên dừng ít nhất 2 tuần (5 tuần với fluoxetin, thuốc có thời gian bán hủy dài) giữa việc sử dụng 2 loại thuốc. MAOI được sử dụng với thuốc chống trầm cảm ảnh hưởng đến hệ thống 5-HT (ví dụ, SSRI) có thể gây ra hội chứng serotonin (một tình trạng có thể đe dọa tính mạng, theo đó bệnh nhân có thể biểu hiện thay đổi trạng thái tâm thần, tăng thân nhiệt, và tăng động thần kinh tự chủ và thần kinh cơ).
Những bệnh nhân đang dùng MAOI và cũng cần dùng thuốc chống hen hoặc chống dị ứng, gây tê cục bộ hoặc gây mê toàn thân nên được bác sĩ chuyên khoa tâm thần kết hợp với bác sĩ nội khoa, nha sĩ hoặc bác sĩ gây mê có chuyên môn về tâm thần kinh điều trị.
Thuốc chống trầm cảm Melatonergic
Agomelatine là thuốc chủ vận melatonergic (MT1/MT2) và chất đối kháng thụ thể 5-HT2C được dùng trước khi đi ngủ. Nó được sử dụng cho các giai đoạn trầm cảm chủ yếu.
Agomelatin ít có tác dụng phụ hơn hầu hết các thuốc chống trầm cảm và không gây buồn ngủ ban ngày, mất ngủ, tăng cân, rối loạn chức năng tình dục. Nó không gây nghiện và không gây triệu chứng cai nghiện. Nó có thể gây đau đầu, buồn nôn và tiêu chảy. Nó cũng có thể làm tăng men gan, và các men này phải được đo trước khi bắt đầu điều trị và sau mỗi 6 tuần. Không dùng cho bệnh nhân suy gan.
Ketamine và Esketamine
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, gây mê, thay vì gây mê, liều ketamine thường tạo ra sự giải quyết nhanh chóng các triệu chứng trầm cảm ở bệnh nhân có rối loạn trầm cảm chủ yếu. Đồng phân đối quang s của ketamine, esketamine, cũng có thể được sử dụng cho quần thể này.
Cơ chế tác dụng được cho là của ketamine dưới mức gây mê được đặc biệt quan tâm vì nó không chủ yếu liên quan đến tác dụng ở các thụ thể monoamine, như trường hợp của các thuốc chống trầm cảm khác hiện được phê duyệt. Thay vào đó, các hiệu ứng được cho là bắt đầu bằng việc phong tỏa axit N-methyl-D-aspartic (NMDA) thụ thể giải phóng glutamat. Điều này, đến lượt nó, làm tăng tổng hợp các yếu tố kích thích thần kinh có nguồn gốc từ não (BNF), và thông qua việc kích hoạt cả hai mục tiêu của động vật có vú là rapamycine (mTOR) và axit alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazoleproprionic (AMPA), dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng mật độ cột sống hình cây trong các tế bào hình chóp cụ thể bị ảnh hưởng bởi căng thẳng mạn tính và tăng cortisolemia.
Phần lớn bệnh nhân được cho dùng liều thuốc chống trầm cảm ketamine hoặc esketamine đều thấy có cải thiện các triệu chứng trầm cảm trong vòng 4 giờ (1, 2, 3). Việc dùng thuốc hàng tuần hoặc hai tuần một lần thường được áp dụng để duy trì mức cải thiện.
Tác dụng phụ thường giới hạn trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 giờ sau khi dùng và bao gồm dị tật, tăng huyết áp, buồn nôn và nôn. Bởi vì ketamine có khả năng lạm dụng nổi tiếng, nên quản lý tại bệnh viện hoặc bệnh viện.
Ketamine thường được cho dùng theo đường tĩnh mạch trong trường hợp này nhưng cũng có sẵn bằng đường uống hoặc qua đường mũi. Esketamine được cho dùng qua đường mũi.
Bệnh nhân nên được theo dõi trong phòng khám trong 2 giờ sau khi dùng thuốc và được khuyên không nên lái xe cho đến ngày hôm sau. Tăng huyết áp cấp tính có thể cần can thiệp.
Tài liệu tham khảo về Ketamine và esketamine
1. Caddy C, Amit BH, McCloud TL, et al: Ketamine và các thuốc điều biến thụ thể glutamate khác để điều trị trầm cảm ở người lớn. Cochrane Database Syst Rev 2015;(9):CD011612. Xuất bản ngày 23 tháng 9 năm 2015. doi:10.1002/14651858.CD011612.pub2
2. Fountoulakis KN, Saitis A, Schatzberg AF: Esketamine Treatment for Depression in Adults: A PRISMA Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Psychiatry. 2025;182(3):259-275. doi:10.1176/appi.ajp.20240515
3. McQuaid JR, Buelt A, Capaldi V, et al: The Management of Major Depressive Disorder: Synopsis of the 2022 U.S. Department of Veterans Affairs and U.S. Department of Defense Clinical Practice Guideline. Ann Intern Med. 2022;175(10):1440-1451. doi:10.7326/M22-1603
Lựa chọn và dùng thuốc chống trầm cảm
Việc lựa chọn thuốc có thể được hướng dẫn theo đáp ứng trước đây với một loại thuốc chống trầm cảm cụ thể. Mặt khác, chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI) thường là loại thuốc được lựa chọn đầu tiên. Mặc dù các SSRI khác nhau đều có hiệu quả như nhau đối với các trường hợp điển hình, nhưng một số đặc tính nhất định khiến thuốc ít nhiều phù hợp với một số bệnh nhân nhất định (xem bảng Thuốc chống trầm cảm).
Thuốc chống trầm cảm
Loại thuốc
Thuốc cụ thể
Các biện pháp phòng ngừa đã chọn*
Các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI)
Gây triệu chứng dừng thuốc† nếu ngừng đột ngột (ít có khả năng hơn với fluoxetin)
Citalopram
Khả năng tương tác thuốc thấp hơn bởi vì ít có tác dụng lên isoenzym CYP450
Nguy cơ kéo dài khoảng QT giới hạn liều đến ≤ 40 mg/ngày
Escitalopram
Khả năng tương tác thuốc thấp hơn bởi vì ít có tác dụng lên isoenzym CYP450
Fluoxetine
Có thời gian bán hủy dài
Ít có khả năng gây ra các triệu chứng ngừng thuốc†
Thuốc chống trầm cảm duy nhất đã được chứng minh hiệu quả ở trẻ em
Fluvoxamin
Có thể làm tăng đáng kể mức theophyllin, warfarin, và clozapin máu trên lâm sàng
Có nguy cơ tương tác giữa các chất chuyển hóa có hoạt tính của nó và HCA, carbamazepin, thuốc chống loạn thần hoặc loại thuốc chống loạn nhịp tim dạng 1C
Có đặc tính CYP450 tương tự fluoxetin
Paroxetin
Có nguy cơ tương tác giữa các chất chuyển hóa có hoạt tính của nó và HCA, carbamazepin, thuốc chống loạn thần hoặc loại thuốc chống loạn nhịp tim dạng 1C
Có đặc tính CYP450 tương tự fluoxetin
Trong SSRI, có thể gây tăng cân nhiều nhất
Sertraline
Trong số các SSRI, tỷ lệ bị tiêu chảy cao nhất
Vilazodon
Có thể làm tăng nguy cơ bị chảy máu nếu dùng chung với aspirin, NSAID khác hoặc các thuốc khác ảnh hưởng đến đông máu
Không nên dừng đột ngột; giảm dần liều
Thuốc điều hòa serotonin (thuốc chẹn 5-HT2)
Gây triệu chứng ngừng thuốc† nếu ngưng đột ngột
Mirtazapine
Gây tăng cân và yên dịu
Có ít tác dụng bất lợi về tình dục hơn SSRI và SNRI
Trazodone
Có thể gây ra chứng cương dương
Có thể gây tụt huyết áp tư thế
Chất ức chế tái hấp thu serotonin-norepinephrine (SNRI)
—
—
Desvenlafaxine
Có thể làm tăng BP hoặc HR (kiểm soát BP trước khi bắt đầu dùng thuốc và theo dõi BP và HR khi bệnh nhân đang dùng thuốc)
Duloxetine
Mức tăng phụ thuộc vào liều cao nhất trong huyết áp tâm thu và tâm trương
Có thể gây tiểu rắt ở nam giới
Ít có khả năng tương tác thuốc hơn vì thuốc này ít ảnh hưởng đến isoenzym CYP450 hơn
Levomilnacipran
Có thể làm tăng BP hoặc HR (kiểm soát BP trước khi bắt đầu dùng thuốc và theo dõi BP và HR khi bệnh nhân đang dùng thuốc)
Có thể làm tăng nguy cơ bị chảy máu nếu dùng chung với aspirin, NSAID khác hoặc thuốc chống đông máu
Có thể ảnh hưởng đến tình trạng tiểu dắt hoặc bí tiểu (cần thận trọng ở những bệnh nhân mắc chứng rối loạn tắc nghẽn đường tiết niệu; hãy dừng thuốc nếu có triệu chứng)
Venlafaxine
Phụ thuộc liều tăng huyết áp tâm trương
Tác dụng ức chế tái hấp thu kép norepinephrine và 5-HT ở khoảng 150 mg
Hiếm khi, tăng huyết áp tâm thu (không phụ thuộc vào liều)
Nếu dừng lại, nên giảm dần dần
Ít có khả năng tương tác thuốc hơn vì thuốc này ít ảnh hưởng đến isoenzym CYP450 hơn
Vortoxetin
Có thể làm tăng nguy cơ bị chảy máu nếu dùng chung với aspirin, NSAID khác hoặc các loại thuốc khác ảnh hưởng đến đông máu hoặc chảy máu
Chất ức chế tái hấp thu norepinephrine-dopamine
—
Bupropion
Chống chỉ định ở những bệnh nhân bị ăn vô độ tâm thần hoặc những người dễ bị co giật
Có thể tương tác với chống trầm cảm dị vòng, làm tăng nguy cơ co giật
Có thể gây mất trí gần phụ thuộc liều
Dị vòng
Chống chỉ định ở bệnh nhân bị bệnh động mạch vành, loạn nhịp tim gần đây, tăng nhãn áp góc đóng, phì đại tuyến tiền liệt lành tính, hoặc thoát vị qua khe thực quản
Có thể gây hạ huyết áp tư thế dẫn đến ngã và gãy xương, làm tăng ảnh hưởng của rượu, và làm tăng lượng thuốc chống loạn thần trong máu
Gây triệu chứng ngừng thuốc† nếu ngưng đột ngột
Với quá liều đáng kể, có khả năng gây tử vong
Amitriptyline
Nguyên nhân tăng cân
Amoxapine
Có thể có các tác dụng ngoại tháp
Clomipramine
Gây giảm ngưỡng co giật ở liều > 250 mg/ngày
Desipramine
Chuyển hóa chỉ qua isoenzym CYP2D6: Chất ức chế enzyme này làm tăng rõ rệt nồng độ trong huyết tương
Doxepin
Nguyên nhân tăng cân
Imipramine
Có thể gây ra mồ hôi nhiều và ác mộng
Maprotiline
Tăng nguy cơ co giật với liều tăng nhanh ở liều cao
Nortriptyline
Có thời gian bán hủy dài (74 giờ)
Protriptyline
Có thời gian bán hủy dài (74 giờ)
Trimipramine
Nguyên nhân tăng cân
Chất ức chế Monoamine Oxidase (MAO)
Hội chứng serotonin có thể xảy ra khi dùng với SSRI
Cơn tăng huyết áp có thể xảy ra khi dùng cùng với các thuốc chống trầm cảm khác, thuốc kích thích giao cảm hoặc các loại thuốc chọn lọc khác, hoặc một số loại thực phẩm và đồ uống
Với quá liều đáng kể, có khả năng gây tử vong
Isocarboxazid
Phenelzine
Selegilin, qua da
Có thể gây phản ứng tại chỗ và mất ngủ
Tranylcypromin
Có tác dụng kích thích kiểu amphetamin và có nguy cơ lạm dụng thuốc mức độ vừa
Thuốc chống trầm cảm Melatonergic
Agomelatin (đối vận thụ thể 5-HT2C)
Nên ngừng ngay nếu có triệu chứng hoặc dấu hiệu tiềm tàng tổn thương gan hoặc nếu men transaminase trong huyết thanh tăng > 3 lần giới hạn trên của bình thường
* Việc sử dụng thuốc chống trầm cảm có thể làm tăng nguy cơ có suy nghĩ và hành vi tự tử ở bệnh nhi và thanh niên mắc chứng rối loạn trầm cảm nặng và các rối loạn tâm thần khác. Tham khảo nguồn thông tin thuốc để biết thêm thông tin chi tiết về liều lượng, phản ứng bất lợi và các cân nhắc khác về an toàn.
† Các triệu chứng ngừng thuốc bao gồm buồn nôn, ớn lạnh, đau cơ, chóng mặt, lo âu, khó chịu, và mệt mỏi.
BP = huyết áp; CYP = hệ thống cytochrome P450; HCA = thuốc chống trầm cảm dị vòng; HR = nhịp tim; 5-HT = 5-hydroxytryptamine (serotonin); NSAID = thuốc chống viêm không steroid.
Nếu một SSRI không có hiệu quả, một SSRI khác có thể được thay thế, hoặc một thuốc chống trầm cảm khác nhóm có thể cân nhắc sử dụng. Tranylcypromine thường có hiệu quả đối với chứng trầm cảm khó chữa trước các thử nghiệm tuần tự của các thuốc chống trầm cảm khác; thuốc này phải được bác sĩ có kinh nghiệm sử dụng chất ức chế monoamine oxidase (MAOI) cho dùng. Hỗ trợ tâm lý của bệnh nhân và người thân là đặc biệt quan trọng trong các trường hợp kháng trị.
Mất ngủ, một tác dụng bất lợi thường gặp của SSRI, được kiểm soát bằng cách giảm liều, dùng thuốc vào buổi sáng hoặc thêm một liều thấp trazodone hoặc một thuốc chống trầm cảm an thần khác vào giờ đi ngủ. Cơn buồn nôn ban đầu và phân lỏng thường thuyên giảm, nhưng những cơn đau đầu nhói không phải lúc nào cũng thuyên giảm, đòi hỏi phải thay đổi nhóm thuốc. Một thuốc nhóm SSRI nên được dừng lại nếu nó gây ra kích động. Khi giảm ham muốn tình dục, bất lực, hoặc không thể đạt cực khoái trong quá trình điều trị bằng SSRI, giảm liều hoặc thay đổi sang thuốc điều hòa serotonin hoặc chất ức chế tái hấp thu norepinephrin-dopamine có thể giúp ích.
SSRI có xu hướng hoạt hóa ở bệnh nhân trầm cảm nên được cho vào buổi sáng. Dùng toàn bộ liều thuốc chống trầm cảm dị vòng lúc ngủ thường tránh được tác dụng yên dịu không cần thiết, giảm thiểu tác dụng phụ trong ngày, và cải thiện sự tuân thủ. Chất ức chế monoamine oxidase (MAOI) thường được dùng vào buổi sáng và đầu giờ chiều để tránh kích thích quá mức.
Với hầu hết các loại thuốc chống trầm cảm, đáp ứng điều trị thường xuất hiện trong khoảng từ 2 đến 3 tuần (đôi khi sớm nhất là 4 ngày hoặc muộn nhất là 8 tuần). Đối với một giai đoạn đầu tiên của chứng trầm cảm nhẹ hoặc trung bình, thuốc chống trầm cảm nên được cho trong 6 tháng, sau đó giảm dần dần trong vòng 2 tháng. Nếu đợt này nghiêm trọng hoặc tái phát hoặc nếu có nguy cơ tự tử, nên tiếp tục liều lượng gây thuyên giảm hoàn toàn làm liều duy trì.
Đối với trầm cảm loạn thần, phối hợp giữa thuốc chống trầm cảm và thuốc chống loạn thần sẽ hiệu quả hơn so với chỉ dùng đơn lẻ (1). Bệnh nhân đã hồi phục từ trầm cảm loạn thần có nguy cơ tái phát cao hơn những bệnh nhân trầm cảm không có loạn thần, do đó điều trị dự phòng là đặc biệt quan trọng.
Tiếp tục điều trị với thuốc chống trầm cảm từ 6 đến 12 tháng (đến 2 năm ở bệnh nhân > 50) thường là cần thiết để ngăn ngừa tái phát.
Hầu hết các thuốc chống trầm cảm, đặc biệt là SSRI, nên giảm dần (giảm liều khoảng 25%/tuần) thay vì ngừng đột ngột; ngưng thuốc SSRI đột ngột có thể dẫn đến hội chứng ngưng thuốc (buồn nôn, ớn lạnh, đau cơ, chóng mặt, lo âu, dễ cáu, mất ngủ, mệt mỏi). Khả năng và mức độ nghiêm trọng của việc hội chứng cai tương quan ngược với thời gian bán thải của SSRI.
Tham khảo lựa chọn và sử dụng thuốc chống trầm cảm
1. Kruizinga J, Liemburg E, Burger H, et al: Pharmacological treatment for psychotic depression. Cochrane Database Syst Rev12(12):CD004044, 2021 doi: 10.1002/14651858.CD004044.pub5