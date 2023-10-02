Thuốc điều trị trầm cảm

Những loại thuốc này ngăn ngừa tái hấp thu serotonin (5-hydroxytryptamine [5-HT]). SSRI bao gồm citalopram, escitalopram, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, và vilazodon. Mặc dù các loại thuốc này có cơ chế tác dụng giống nhau nhưng sự khác biệt về đặc tính lâm sàng của các thuốc này khiến việc lựa chọn trở nên quan trọng. Chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI) có biên độ điều trị rộng; chúng tương đối dễ sử dụng, ít cần điều chỉnh liều (ngoại trừ fluvoxamine).

Bằng cách ngăn ngừa tái hấp thu của 5-HT trước synap, SSRI đưa đến làm tăng nhiều hơn 5-HT để kích thích thụ thể 5-HT hậu synap. SSRI có chọn lọc với hệ thống 5-HT nhưng không đặc hiệu cho các thụ thể 5-HT khác nhau. Các thuốc kích thích thụ thể 5-HT 1 , có tác dụng chống trầm cảm và giải lo âu, nhưng cũng kích thích thụ thể 5-HT 2 thường gây lo âu, mất ngủ, rối loạn chức năng tình dục và các thụ thể 5-HT 3 thường gây buồn nôn và nhức đầu. Vì vậy, một cách nghịch lý, SSRI có thể làm giảm và gây lo âu.

Một vài bệnh nhân có thể bị kích động, chán nản và lo âu nhiều hơn trong vòng một tuần kể từ khi bắt đầu SSRI hoặc tăng liều.

Rối loạn chức năng tình dục (đặc biệt là khó đạt cực khoái nhưng cũng giảm ham muốn tình dục và rối loạn chức năng cương dương) xảy ra ở một phần ba hoặc nhiều bệnh nhân. Một số SSRI gây tăng cân. Những người khác, đặc biệt là fluoxetin, có thể gây chán ăn trong vài tháng đầu. Các thuốc SSRI có ít tác dụng kháng cholinergic, kháng adrenergic và dẫn truyền tim. Tác dụng gây ngủ thường ít hoặc không tồn tại, nhưng trong những tuần đầu điều trị, một số bệnh nhân có xu hướng buồn ngủ trong ngày. Phân lỏng hoặc tiêu chảy xảy ra ở một số bệnh nhân.

Tương tác thuốc tương đối ít gặp; tuy nhiên, fluoxetin, paroxetin và fluvoxamin có thể ức chế enzyme cytochrome P-450 (CYP450), có thể dẫn đến các tương tác thuốc nghiêm trọng. Ví dụ: những loại thuốc này có thể ức chế chuyển hóa của một số thuốc chẹn beta, bao gồm propranolol và metoprolol, có khả năng dẫn đến hạ huyết áp và nhịp tim chậm.

Các triệu chứng ngừng thuốc (ví dụ: khó chịu, lo lắng, buồn nôn) có thể xảy ra nếu ngừng thuốc đột ngột; những tác dụng như vậy ít xảy ra hơn với fluoxetine.