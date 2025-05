Rối loạn sử dụng chất kích thích

Rối loạn tâm thần do chất kích thích

Rối loạn tâm thần do sử dụng chất kích thích là những thay đổi về tâm thần gây ra do sử dụng chất kích thích hoặc cai nghiện mà giống với rối loạn tâm thần độc lập (ví dụ, trầm cảm, loạn thần, lo âu, hoặc các rối loạn nhận thức).

Để một rối loạn tâm thần được coi là do chất kích thích gây ra, chất kích thích liên quan phải được biết là có khả năng gây ra rối loạn. Các chất có thể nằm trong danh sách 10 nhóm chất thường gây rối loạn liên quan đến sử dụng chất hoặc nhiều thuốc khác (ví dụ, thuốc kháng cholinergic và corticosteroid có thể gây các hội chứng loạn thần tạm thời). Ngoài ra, rối loạn tâm thần này nên

Xuất hiện trong vòng 1 tháng sau ngộ độc chất hoặc cai chất

Gây ra tình trạng đau khổ đáng kể hoặc suy giảm chức năng

Không có biểu hiện trước sử dụng chất

Không chỉ xảy ra trong tình trạng mê sảng cấp gây ra do các chất

Không kéo dài trong một khoảng thời gian đáng kể*

* Một số rối loạn nhận thức thần kinh do rượu, chất hít, hoặc chất gây an dịu-gây ngủ và rối loạn tri giác gây ra do các chất gây ảo giác có thể kéo dài.