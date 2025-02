Thay đổi màu sắc lưỡi và các thay đổi khác

Những thay đổi trên bề mặt lưỡi phổ biến nhất, cả 3 đều lành tính, là

Lưỡi địa đồ (viêm lưỡi di chuyển lành tính, hoặc ban đỏ da)

Lưỡi nứt (thường liên quan đến lưỡi địa đồ)

Lưỡi lông

Ở lưỡi địa đồ, các vùng của lưỡi có màu đỏ và nhẵn (do teo nhú) và thường bao quanh là một đường viền màu vàng trắng. Các khu vực khác có thể là màu trắng hoặc màu vàng và thô ráp, đại diện cho những thay đổi dạng vẩy nến hoặc là bệnh vẩy nến cùng tồn tại. Các khu vực đổi màu có thể di chuyển trong một vài tuần tới nhiều năm. Tình trạng này thường không đau, và không cần điều trị. Lưỡi bản đồ phổ biến hơn ở nữ giới so với nam giới và nguy cơ mắc bệnh này thấp hơn ở những người hút thuốc (1).

Nếu mọi người có các triệu chứng, việc bôi corticosteroid tại chỗ liều thấp đôi khi sẽ có tác dụng.

Thay đổi ở bề mặt lưỡi Lưỡi bản đồ Bức ảnh này cho thấy một số đường viền trắng cao xung quanh các vùng teo nhẵn, đỏ và mất nhú. Các khu vực khác có bề mặt màu trắng hoặc vàng thô (thay đổi dạng vảy nến). Các tổn thương xảy ra ở nhiều vị trí trên lưỡi và có thể kết hợp lại với nhau để tạo thành dạng giống như bản đồ. ... đọc thêm © Springer Science+Business Media Lưỡi bản đồ (với Nứt lưỡi) Viêm lưỡi di trú lành tính (lưỡi địa lý) trong đó các gai lưỡi bình thường (nhú lưỡi) trên bề mặt lưỡi bị mất và có các vùng màu vàng trắng nhô lên bao quanh. Lưỡi cũng có vết nứt (rãnh sâu trên đầu và hai bên lưỡi), thường cùng tồn tại với lưỡi địa lý. © Springer Science+Business Media ... đọc thêm Lưỡi có lông Lưỡi có màu nâu và có lông do tích tụ chất sừng trên đầu lưỡi (nhú). Ảnh do Craig B. Fowler, DDS cung cấp Bạch sản dạng lông ở miệng Bạch sản dạng lông ở miệng xuất hiện dưới dạng mụn màu trắng nhô lên ở rìa bên của lưỡi. Hình ảnh của J.S. Greenspan, BDS, Đại học California, San Francisco và Sol Silverman, Jr., DDS thông qua Thư viện hình ảnh y tế công cộng của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh. Lưỡi bản đồ Bức ảnh này cho thấy một số đường viền trắng cao xung quanh các vùng teo nhẵn, đỏ và mất nhú. Các khu vực khác có bề mặt màu trắng hoặc vàng thô (thay đổi dạng vảy nến). Các tổn thương xảy ra ở nhiều vị trí trên lưỡi và có thể kết hợp lại với nhau để tạo thành dạng giống như bản đồ. ... đọc thêm © Springer Science+Business Media Lưỡi bản đồ (với Nứt lưỡi) Viêm lưỡi di trú lành tính (lưỡi địa lý) trong đó các gai lưỡi bình thường (nhú lưỡi) trên bề mặt lưỡi bị mất và có các vùng màu vàng trắng nhô lên bao quanh. Lưỡi cũng có vết nứt (rãnh sâu trên đầu và hai bên lưỡi), thường cùng tồn tại với lưỡi địa lý. © Springer Science+Business Media ... đọc thêm Lưỡi có lông Lưỡi có màu nâu và có lông do tích tụ chất sừng trên đầu lưỡi (nhú). Ảnh do Craig B. Fowler, DDS cung cấp Bạch sản dạng lông ở miệng Bạch sản dạng lông ở miệng xuất hiện dưới dạng mụn màu trắng nhô lên ở rìa bên của lưỡi. Hình ảnh của J.S. Greenspan, BDS, Đại học California, San Francisco và Sol Silverman, Jr., DDS thông qua Thư viện hình ảnh y tế công cộng của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh.

Lưỡi nứt là một tình trạng vô căn thường xảy ra ở khoảng 5% số người trưởng thành ở Hoa Kỳ (và ở 30% số người cao tuổi). Các rãnh sâu nằm dọc theo đường giữa hoặc được phân bố trên mặt lưng. Nứt lưỡi có thể xảy ra với lưỡi địa lý, Hội chứng Down, hoặc hội chứng Melkersson-Rosenthal, một hội chứng hiếm gặp cũng có biểu hiện liệt mặt và viêm hạt.

Lông lưỡi là do sự tích tụ keratin trên nhú gai hình bình thường làm cho lưỡi có lông. Lông lưỡi là do thiếu sự kích thích cơ học đối với lưỡi (ví dụ, do vệ sinh răng miệng không tốt) với bẫy của các mảnh vụn thức ăn còn sót lại giữa các nhú. Lông lưỡi cũng có thể xuất hiện sau khi sốt, điều trị kháng sinh, hoặc sử dụng quá nhiều nước súc miệng peroxide. Tình trạng này phổ biến ở những người hút thuốc nhiều. Không nên nhầm lẫn lưỡi có lông với bạch sản có lông, thường liên quan đến suy giảm miễn dịch (đặc biệt là nhiễm HIV) và do vi rút Epstein-Barr gây ra. Tình trạng này biểu hiện dưới dạng các mảng trắng, có lông ở một bên của lưỡi.

Những thay đổi khác trên bề mặt lưỡi bao gồm loét lưỡi, mảng trắng và mảng đỏ.

Loét lưỡi có thể là loét áp tơ dạng herpes (bề mặt lưỡi) hoặc do chấn thương do cắn hoặc do cọ xát vào răng bị gãy hoặc phục hình.

Các mảng trắng trên lưỡi, tương tự như các mảng trắng đôi khi thấy bên trong má, có thể là do

Thay đổi ở miệng và ở lưỡi Bệnh do nấm candida (miệng) Nhiễm nấm candida miệng có nhiều dạng, bao gồm chốc mép và các mảng giả mạc trên niêm mạc miệng, có thể liên quan đến răng giả, như trong hình ảnh này (trên), hoặc phát triển trên lưỡi (dưới) hoặc họng. ... đọc thêm Hình ảnh do bác sĩ Jonathan Ship cung cấp. Bệnh bạch sản Bức ảnh này cho thấy một mảng dày của bạch sản kéo dài ở mặt trên của lưỡi. © Springer Science+Business Media Hồng sản và ung thư biểu mô tế bào vảy Hồng sản là một thuật ngữ chung có thể dùng để mô tả các tổn thương màu đỏ, phẳng hoặc bị trợt phát triển trong miệng. Trong hình ảnh này, ung thư biểu mô tế bào vảy được bao quanh bởi một rìa hồng sản. ... đọc thêm Hình ảnh do bác sĩ nha khoa Jonathan A. Ship cung cấp. Bệnh do nấm candida (miệng) Nhiễm nấm candida miệng có nhiều dạng, bao gồm chốc mép và các mảng giả mạc trên niêm mạc miệng, có thể liên quan đến răng giả, như trong hình ảnh này (trên), hoặc phát triển trên lưỡi (dưới) hoặc họng. ... đọc thêm Hình ảnh do bác sĩ Jonathan Ship cung cấp. Bệnh bạch sản Bức ảnh này cho thấy một mảng dày của bạch sản kéo dài ở mặt trên của lưỡi. © Springer Science+Business Media Hồng sản và ung thư biểu mô tế bào vảy Hồng sản là một thuật ngữ chung có thể dùng để mô tả các tổn thương màu đỏ, phẳng hoặc bị trợt phát triển trong miệng. Trong hình ảnh này, ung thư biểu mô tế bào vảy được bao quanh bởi một rìa hồng sản. ... đọc thêm Hình ảnh do bác sĩ nha khoa Jonathan A. Ship cung cấp.

Các mảng màu đỏ trên lưỡi có thể chỉ ra

Bệnh hồng sản

Viêm lưỡi teo liên quan đến thiếu máu ác tính

Viêm lưỡi giữa hình trám (một dạng bệnh do nấm candida có ban đỏ)

Chấn thương loét do tai nạn cắn hoặc cọ xát vào răng sắc nhọn hoặc phục hình.

Bạch sản và hồng sản có thể là biểu hiện của ung thư biểu mô tế bào vẩy ở miệng; có chỉ định sinh thiết cho cả hai tình trạng này.