Chấn thương lưỡi

Làm nhẵn răng

Liền do dự định phụ

Đôi khi khâu

Chảy máu thường dừng lại khi bệnh nhân có mặt. Các vết rách chảy máu đơn độc thường có thể được nén bằng gạc. Chấn thương ở vùng miệng nhiều thường cần được đánh giá và xử trí trong phòng mổ với gây tê và bảo vệ đường thở.

Việc xem xét chính cho tổn thương lưỡi là liệu có cần phải sửa chữa hay không. Quyết định này được thực hiện cẩn thận hơn so với các vết rách da có kích thước tương tự vì sửa chữa lưỡi đòi hỏi một bệnh nhân rất hợp tác hoặc sử dụng thuốc an thần hoặc gây tê. Do đó, một vết rách có thể được sửa chữa trên cánh tay có thể được tự chữa khỏi.

Các vết rách âm đạo có thể cần phải được sửa chữa bằng phẫu thuật.

Các vết rách lưỡi cần được sửa chữa bao gồm

gồ lên hoặc cắt cụt

Chảy máu dai dẳng

Các cấu hình có vấn đề (ví dụ, các vết rách bị chẻ đôi, gờ, hình chữ u hoặc bao gồm các vạt lớn)

Kích thước vết thương > 2 cm (nhỏ hơn, nếu có chẻ đôi đầu lưỡi)

Điều trị không phẫu thuật Các vết rách lưỡi nông do vỡ răng hoặc trám được điều trị bằng cách mài (mài) răng hoặc sửa chữa hàn răng. Việc chữa lành các vết rách tuyến tính đơn giản được tạo thuận lợi bằng cách sử dụng các dụng cụ bảo vệ răng hoặc bảo vệ miệng.