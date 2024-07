Hạ canxi máu

Thiếu hụt và phụ thuộc Vitamin D được thảo luận đầy đủ ở nơi khác.

Vitamin D được ăn vào trong thực phẩm có hàm lượng vitamin D cao tự nhiên hoặc được bổ sung thêm vitamin D. Vitamin D cũng được hình thành trong da dưới tác dụng của ánh sáng mặt trời (tia cực tím). Thiếu vitamin D có thể do chế độ ăn uống không đủ hoặc giảm hấp thu do bệnh gan mật hoặc kém hấp thu ở ruột. Nó cũng có thể là kết quả của sự thay đổi trong quá trình chuyển hóa vitamin D xảy ra với một số loại thuốc (ví dụ: phenytoin, phenobarbital, rifampin) hoặc do giảm sự hình thành ở da do thiếu tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Người cao tuổi cũng làm giảm khả năng tổng hợp qua da.

Giảm tổng hợp ở da là nguyên nhân quan trọng gây thiếu vitamin D ở những người dành nhiều thời gian trong nhà, những người sống ở vĩ độ cao phía bắc hoặc phía nam và những người mặc quần áo che phủ hoàn toàn hoặc thường xuyên sử dụng các chất chống nắng. Theo đó, tình trạng thiếu vitamin D cận lâm sàng khá phổ biến, đặc biệt là trong những tháng mùa đông ở vùng khí hậu ôn đới ở người cao tuổi. Người cao tuổi tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại khu dân cư có nguy cơ đặc biệt do khả năng tổng hợp giảm ở da, suy dinh dưỡng và thiếu ánh nắng mặt trời. Trên thực tế, hầu hết những người thiếu hụt vitamin D đều có cả giảm tổng hợp da và thiếu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, hầu hết các bác sĩ lâm sàng đều cảm thấy rằng mối nguy hiểm đáng kể của bệnh ung thư da lớn hơn nguy cơ chưa được chứng minh về nồng độ vitamin D thấp vừa phải, do đó không nên tăng cường tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc không dùng kem chống nắng; các chất bổ sung vitamin D luôn có sẵn cho những bệnh nhân có vấn đề.

Phụ thuộc vitamin D là do không có khả năng chuyển đổi vitamin D thành dạng hoạt động hoặc giảm khả năng đáp ứng của các cơ quan nội tạng với mức vitamin hoạt động đầy đủ.