Prolactinoma

Prolactinomas là khối u không ung thư bao gồm lactotrophs, là u tuyến tiết prolactin. Prolactin được tạo ra trong các tế bào có tên là lactotrophs chiếm khoảng 30% số tế bào của thùy trước tuyến yên. Ở người, chức năng chính của prolactin là kích thích sản sinh sữa. Prolactin là hormone thường do các khối u tuyến yên tạo ra dư thừa nhất. Trái ngược với các hormone thùy trước tuyến yên khác, prolactin được điều chỉnh chủ yếu bằng cách ức chế dopamine, và không phải bởi phản hồi tiêu cực từ các kích thích tố ngoại vi.

Tiết sữa nói chung là do u tuyến yên tiết prolactin (u prolactin) nhưng có thể do bất kỳ nguyên nhân nào gây tăng prolactin máu (xem bảng Nguyên nhân gây tăng prolactin máu). Hầu hết các khối u ở nữ giới là các khối u tuyến nhỏ (đường kính < 10 mm), nhưng có một tỷ lệ nhỏ là u tuyến lớn (> 10 mm) khi có chẩn đoán. Tần suất của microadenomas ở nam giới thấp hơn nhiều, có lẽ do được công nhận muộn hơn; tuy nhiên, vì những lý do chưa rõ ràng, u tuyến tiết prolactin phát triển mạnh hơn và gây ra các triệu chứng nặng của hiệu ứng khối (ví dụ: đau đầu hoặc vấn đề về thị giác) và ít triệu chứng liên quan đến thiếu hụt hormone ở nam giới hơn. Tổn thương khối tuyến yên không hoạt động cũng có thể làm tăng nồng độ prolactin bằng cách chèn ép cuống tuyến yên và do đó làm gián đoạn hoạt động của dopamin, chất này thường ức chế tiết prolactin.

Tăng prolactin máu và tiết sữa cũng có thể do uống một số loại thuốc, bao gồm phenothiazin và một số thuốc chống loạn thần khác, một số thuốc hạ huyết áp (đặc biệt là alpha-methyldopa và verapamil) và thuốc phiện. Suy giáp nguyên phát có thể gây tăng prolactin máu và tiết sữa vì nồng độ hormone giải phóng tuyến giáp tăng làm tăng tiết prolactin cũng như hormone kích thích tuyến giáp (TSH). Nồng độ prolactin có thể tăng trong tuần hoàn do hậu quả của suy thận do suy giảm thanh thải prolactin ở thận. Kích thích núm vú và mang thai là nguyên nhân sinh lý làm tăng tiết prolactin. Tăng prolactin máu có thể liên quan đến suy giảm chức năng tuyến sinh dục và suy giảm chức năng sinh dục có thể là thông qua quá trình ức chế giải phóng ra hormone giải phóng gonadotrophin (GnRH) hoặc tác dụng trên các phần tuyến sinh dục của tuyến yên (xem bảng Nguyên nhân gây tăng prolactin máu).