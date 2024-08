Bôi trơn để bảo vệ giác mạc là cần thiết trong trường hợp nặng. Khi bôi trơn không đủ, cần phẫu thuật để che phủ giác mạc hoặc giảm lồi mắt. Corticosteroid toàn thân (ví dụ: prednisone) thường hữu ích trong việc kiểm soát phù nề và sung huyết hốc mắt do bệnh về mắt do tuyến giáp hoặc viêm giả u hốc mắt. Các can thiệp khác thay đổi theo nguyên nhân. Lồi mắt do bệnh Graves không cải thiện với các điều trị của tuyến giáp nhưng có thể đỡ dần qua thời gian. Khối u phải được phẫu thuật cắt bỏ. Nút mạch chọn lọc hoặc hiếm hơn là phẫu thuật cô lập (trapping procedure) có thê hiệu quả trong các trường hợp thông động tĩnh mạch liên quan đến xoang hang.