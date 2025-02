Đồng tử không đều

Nếu sự khác biệt về kích thước lớn hơn trong bóng tối, đồng tử nhỏ hơn là bất thường (vì đồng tử sẽ giãn ra trong bóng tối để đón nhiều ánh sáng hơn). Các nguyên nhân thường gặp bao gồm hội chứng Horner và bất đồng kích thước sinh lý. Các bác sĩ mắt có thể phân biệt giữa hai biểu hiện vì đồng tử co trong hội chứng Horner không giãn sau khi tra thuốc giao cảm (ví dụ, cocaine 10%). Trong bất đồng kích thước sinh lý, sự khác biệt không thay đổi giữa ánh sáng và bóng tối.

Nếu sự khác biệt về kích thước đồng tử trong ánh sáng càng lớn thì đồng tử càng lớn là bất thường (vì đồng tử co lại trong ánh sáng để lọt vào ít ánh sáng hơn). Nếu khả năng vận động của mắt bị suy giảm, đặc biệt là khi bị sa mí mắt, có thể xảy ra liệt dây thần kinh sọ thứ ba. Nếu vận nhãn bình thường, bác sĩ mắt có thể phân biệt rõ hơn giữa các nguyên nhân bằng cách đắp một giọt thuốc cường phó giao cảm làm co đồng tử (ví dụ pilocarpine 0,1%). Nếu đồng tử lớn co lại thì nguyên nhân có thể là do đồng tử tăng trương lực Adie; nếu đồng tử lớn không co lại, nguyên nhân có thể là do tổn thương về mặt dược lý hoặc cấu trúc (ví dụ: chấn thương, phẫu thuật) của mống mắt.