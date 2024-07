Phù gai là tình trạng phù của gai thị do tăng áp lực nội sọ. Gai thị phồng lên không do tăng áp lực nội so (ví dụ tăng huyết áp ác tính, tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc) không được coi là phù gai. Không thường có triệu chứng thị lực sớm, mặc dù thị lực có thể bị ảnh hưởng trong vài giây. Phù gai đòi hỏi phải tìm kiếm ngay nguyên nhân. Chẩn đoán là dựa vào soi đáy mắt phối hợp với các xét nghiệm khác, thường là chẩn đoán hình ảnh sọ não và đôi lúc là chọc dịch não tủy sau đó để xác định nguyên nhân. Điều trị là tập trung vào giải quyết bệnh nền.

Phù gai là triệu chứng của tăng áp lực nội sọ và luôn là hai bên. Nguyên nhân bao gồm:

Các triệu chứng và dấu hiệu của phù Papilledema Ở những bệnh nhân phù gai, thị lực thường không bị ảnh hưởng ban đầu, nhưng có thể có hiện tượng nhìn mờ thoáng qua hoặc song thị. Bệnh nhân có thể có các triệu chứng tăng áp lực nội sọ như đau đầu hoặc nôn và buồn nôn. Không đau tại chỗ. Soi đáy mắt thấy tĩnh mạch võng mạc giãn ngoằn ngoèo, gai thị phù và cương tụ, xuất huyết võng mạc quanh gai nhưng không lan ra chu biên. Phù đĩa đệm cô lập (ví dụ, do viêm dây thần kinh thị giác hoặc bệnh thần kinh thị giác do thiếu máu cục bộ) mà không có phát hiện võng mạc cho thấy áp lực dịch não tủy tăng cao thì không được coi là phù gai thị (trừ khi áp lực nội sọ tăng cao khi chọc thủng thắt lưng đồng thời). Phù gai thị Hình ảnh Hình ảnh được bác sỹ David M. Martin cung cấp. Trong giai đoạn ban đầu của phù gai, thị lực và phản xạ đồng tử bình thường và bất thường chỉ khi bệnh đã tiến triển nặng. Đánh giá thị trường có thể thấy điểm mù mở rộng. Sau đó, kiểm tra trường thị giác có thể cho thấy mất thị lực ngoại vi với các khuyết tật vòng cung kéo theo các khuyết tật bó sợi thần kinh.

Chẩn đoán phù Papilledema Đánh giá lâm sàng

Lập tức thực hiện chẩn đoán hình ảnh Mức độ phù gai có thể được định lượng bằng kính cộng cần dùng trên soi đáy mắt để hội tụ vào điểm gồ cao nhất trên gai thị và vào phần bình thường của võng mạc. Mức độ phù cũng có thể được định lượng bằng cách đo độ dày lớp sợi thần kinh thông qua sử dụng chụp cắt lớp quang học (OCT); OCT được thực hiện để định lượng mức độ phù gai để theo dõi tiến triển của bệnh. Phân biệt phù gai thị do áp lực nội sọ tăng cao với các nguyên nhân khác gây sưng đĩa thị giác, chẳng hạn như viêm dây thần kinh thị giác, bệnh thần kinh thị giác do thiếu máu cục bộ, nhược điểm (nhãn áp ≤ 5 mm Hg), tắc tĩnh mạch võng mạc trung tâm, viêm màng bồ đào, hoặc các đĩa đệm bị sưng giả (ví dụ: drusen dây thần kinh thị giác), cần được đánh giá nhãn khoa kỹ lưỡng. Nếu nghi ngờ phù gai thị trên lâm sàng, chụp cộng hưởng từ (MRI) não có thuốc cản quang gadolinium hoặc chụp cắt lớp vi tính (CT) có thuốc cản quang được thực hiện ngay để loại trừ các nguyên nhân như khối nội sọ. Chụp tĩnh mạch MR hoặc chụp CT tĩnh mạch thường được thực hiện để loại trừ huyết khối xoang tĩnh mạch màng cứng. Chọc dịch não tủy chỉ chọc dịch não tủy khi đã loại trừ u nội nhãn. Chọc dò thắt lưng ở bệnh nhân có u nội sọ có thể dẫn đến thoát vị thân não. Nếu không thấy khối trên MRI, áp lực mở tăng cao và các nguyên nhân khác gây tăng áp lực nội sọ đã được loại trừ thì chẩn đoán là tăng áp lực nội sọ vô căn. Siêu âm B-scan, OCT, và tự phát huỳnh quang Fundus là những công cụ chẩn đoán tốt nhất cho chứng phù đĩa đệm giả của drusen dây thần kinh thị giác.

Điều trị phù nề Điều trị bệnh nền Điều trị khẩn cấp bệnh nền gây tăng áp lực nội sọ. Nếu áp lực nội sọ không giảm, cuối cùng sẽ xảy ra teo dây thần kinh thị giác thứ cấp và mất thị lực.