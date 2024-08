Viêm tổ chức hốc mắt và viêm tổ chức trước vách

Vì viêm tổ chức hốc mắt xuất phát từ các nhiễm trùng kế cận hoặc nhiễm trùng cấp tính ở xoang liền kề ngăn cách bởi một vách xương mỏng nên nhiễm trùng trong hốc mắt có thể lan rộng và rất nghiêm trọng. Có thể xuất hiện áp xe dưới màng xương hốc mắt vô khuẩn hoặc nhiễm khuẩn.

Viêm tổ chức trước vách và hốc mắt

Biến chứng của viêm tổ chức hốc mắt gồm giảm thị lực (3 đến 11%) do thiếu máu võng mạc và bệnh lý thị thần kinh do tăng áp lực trong hốc mắt; hạn chế vận nhãn do viêm tổ chức phần mềm và các biến chứng nội sọ do sự lây lan nhiễm trùng gồm huyết khối xoang hang, viêm màng não và áp xe não.