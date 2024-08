Cách hút hoặc tiêm bao hoạt dịch mỏm khuỷu

Chọc hút bao hoạt dịch mỏm khuỷu được thực hiện cho mục đích chẩn đoán (ví dụ: để chẩn đoán viêm bao hoạt dịch nhiễm trùng, chẩn đoán bệnh gút). Thường tránh tiêm corticosteroid vào bao hoạt dịch mỏm khuỷu nhưng có thể được thực hiện một cách chọn lọc (ví dụ: ở những bệnh nhân bị tràn dịch nhiều, tái phát và gây đau đớn).

Bao hoạt dịch mỏm khuỷu nằm ngay dưới da. Vị trí nông này làm tăng nguy cơ tổn thương da, rò rỉ chất lỏng và nhiễm trùng do tiêm corticosteroid. Do đó, thường tránh tiêm corticosteroid đối với các túi hoạt dịch nông. Đôi khi, tiêm corticosteroid được sử dụng để điều trị viêm bao hoạt dịch khó chữa hoặc gây đau đớn do các tinh thể (ví dụ: bệnh gút) hoặc viêm khớp dạng thấp, hoặc nếu có tràn dịch bao hoạt dịch đáng kể tái phát không nhiễm trùng sau chấn thương.

Chỉ định chọc hút dịch hoặc tiêm bao hoạt dịch ở mỏm khuỷu Chọc hút dịch tràn dịch bao hoạt dịch xác định nguyên nhân viêm bao hoạt dịch

Hiếm khi tiêm corticosteroid để điều trị viêm bao hoạt dịch dai dẳng hoặc viêm bao hoạt dịch tái phát Chọc hút bao hoạt dịch mỏm khuỷu thường được thực hiện để chẩn đoán (ví dụ: để chẩn đoán viêm bao hoạt dịch do nhiễm trùng hoặc viêm bao hoạt dịch do tinh thể). Vì bao hoạt dịch mỏm khuỷu là vị trí phổ biến nhất của viêm bao hoạt dịch nhiễm trùng, dịch của tràn dịch màng mỏm khuỷu cần được gửi đến phòng thí nghiệm để đếm và phân tích tế bào, phân tích tinh thể, nhuộm Gram, nuôi cấy và xét nghiệm độ nhạy. Tiêm corticosteroid đôi khi cần thiết trong bao hoạt dịch mỏm khuỷu. Chỉ nên thực hiện tiêm điều trị nếu đáp ứng tất cả các tiêu chí sau đây: Nhiễm trùng đã được loại trừ bằng cách phân tích dịch bao hoạt dịch.

Dịch bao hoạt dịch tích tụ lại.

Các triệu chứng không thuyên giảm bằng các biện pháp tại chỗ như chườm đá lạnh, nâng cao chi, băng thun hoặc đeo dụng cụ chỉnh hình và thuốc chống viêm không steroid (nếu không có chống chỉ định). Khi cần thiết, tiêm bao hoạt dịch có thể giúp giảm đau nhanh chóng, điều này có thể đặc biệt có lợi đối với tràn dịch lớn hoặc tràn dịch gây đau đớn.

Chống chỉ định chọc hút hoặc tiêm bao hoạt dịch mỏm khuỷu Chống chỉ định tuyệt đối Quá mẫn với chất được tiêm

Đối với tiêm corticosteroid, nghi ngờ viêm bao thanh dịch nhiễm trùng Nên tránh đâm kim trực tiếp qua vùng da bị nhiễm bệnh; tuy nhiên, nếu có nghi ngờ trên lâm sàng về viêm bao hoạt dịch nhiễm trùng, thì cần phải chọc hút bao hoạt dịch, lý tưởng nhất là trước khi cho dùng kháng sinh theo đường toàn thân. Chống chỉ định tương đối Bệnh tiểu đường được kiểm soát kém: Bất kỳ lợi ích nào của corticosteroid đều được cân nhắc với nguy cơ làm trầm trọng hơn việc kiểm soát đường huyết và nguy cơ nhiễm trùng.

Tiêm corticosteroid gần đây (tức là trong vòng 3 tháng qua) vào cùng một vị trí (mặc dù không có bằng chứng nào đánh giá về việc này) Rối loạn đông máu không phải là chống chỉ định (1).

Biến chứng của chọc hút hoặc tiêm bao hoạt dịch mỏm khuỷu Các biến chứng không phổ biến nhưng bao gồm hở hai lá, tắc mạch, và chèn ép tim Teo mỡ dưới da, teo da và các vùng xoang, mất sắc tố da tạm thời và nhiễm trùng do tiêm corticosteroid ở nông (sâu < 0,5 cm)

Phản ứng tại chỗ gây đau đớn được cho là do viêm màng hoạt dịch do hóa chất phản ứng với các tinh thể trong dung dịch corticosteroid (đôi khi được gọi là bùng phát sau tiêm) xảy ra trong vòng vài giờ sau khi tiêm corticosteroid dạng dự trữ và thường kéo dài ≤ 48 giờ

Ở bệnh nhân tiểu đường, tăng đường huyết sau khi tiêm corticosteroid dạng dự trữ

Thiết bị dùng để chọc hút hoặc tiêm bao hoạt dịch mỏm khuỷu Dung dịch khử trùng (ví dụ, chlorhexidine, povidone iodine, cồn isopropyl)

Gạc vô trùng, găng tay, băng dính y tế

Ống tiêm 20 mL có kim 18 đến 20 gauge để hút dịch

Gây tê vị trí chọc kim (ví dụ, xịt đông lạnh tại chỗ và/hoặc tiêm lidocain 1% không có epinephrine, trong ống tiêm 3 mL)

Tùy chọn: Đối với dạng tiêm điều trị, ống tiêm 5 mL đến 10 mL kèm theo 2 mL đến 3 mL lidocaine 1% (không có epinephrine) được trộn với corticosteroid tiêm dạng dự trữ (ví dụ: triamcinolone acetonide, 20 mg)

Kẹp cầm máu, nếu dự kiến sẽ chuyển ống tiêm trong khi vẫn để kim đâm vào sau khi chọc hút

Một số ống tiêm 3, 5 và 10 mL

Để hút dịch chẩn đoán, các ống thích hợp để lấy bệnh phẩm, bao gồm cả chai cấy máu Cần có một trợ lý.

Cân nhắc bổ sung khi chọc hút hoặc tiêm bao hoạt dịch mỏm khuỷu Để tiêm bao hoạt dịch, thuốc gây tê tại chỗ và corticosteroid dạng dự trữ có thể được trộn lẫn trong một ống tiêm. Thêm thuốc tê giúp xác nhận vị trí kim tốt khi tiêm giảm đau ngay lập tức. Thêm thuốc tê cũng có thể làm giảm nguy cơ corticosteroid gây teo mỡ dưới da và nguy cơ bùng phát sau tiêm.

Tiêm corticosteroid hiếm khi cần thiết đối với bao hoạt dịch mỏm khuỷu (dựa trên tăng nguy cơ nhiễm trùng và teo da và một số ít dữ liệu cho thấy kết quả điều trị lâu dài được cải thiện).

Không thể loại trừ viêm bao hoạt dịch nhiễm trùng bằng cách kiểm tra đại thể và vi thể ban đầu đối với dịch của tràn dịch bao hoạt dịch được hút ra; dịch bị nhiễm khuẩn (thậm chí từ Staphylococcus aureus, sinh vật phổ biến nhất) có xu hướng tăng bạch cầu ở mức tối thiểu (mặc dù nhìn chung có tỷ lệ bạch cầu trung tính cao). Nếu tiền sử hoặc khám thực thể gợi ý viêm bao thanh dịch do nhiễm trùng, hãy ngừng tiêm corticosteroid. Viêm bao thanh dịch do nhiễm trùng cần dẫn lưu hoặc đôi khi cắt bao hoạt dịch ngoài việc dùng kháng sinh theo đường toàn thân.

Có thể cần phẫu thuật cắt bỏ bao hoạt dịch đối với tràn dịch vô trùng dai dẳng hoặc tràn dịch vô trùng tái phát hoặc nhiễm trùng không hồi phục.

Giải phẫu liên quan trong chọc hút hoặc tiêm bao hoạt dịch mỏm khuỷu Bao hoạt dịch mỏm khuỷu phủ lên chỏm mỏm khuỷu và ở nông.

Tạo tư thế chọc hút hoặc tiêm bao hoạt dịch mỏm khuỷu Bệnh nhân ngồi hoặc ngả một phần, cánh tay gập thoải mái khoảng 90° ở khuỷu tay và đặt trên bàn cạnh giường. Bệnh nhân cũng có thể nằm ngửa trên bàn khám, khuỷu tay gập.

Để tránh các cơn ngất do phản xạ phế vị, hãy quay đầu bệnh nhân và đặt hướng vùng làm việc sao cho bệnh nhân không nhìn thấy kim tiêm.

Mô tả từng bước chọc hút hoặc tiêm bao hoạt dịch mỏm khuỷu Chuẩn bị vị trí Xác định điểm đầy tối đa của bao hoạt dịch và hút ở đáy (đáy) của bao hoạt dịch căng phồng, cố gắng tránh các vùng da mỏng để hạn chế khả năng rò rỉ sau khi chọc hút.

Chuẩn bị khu vực đó bằng dung dịch sát trùng.

Xịt dung dịch làm đông lạnh tại vị trí đâm kim cho đến khi nó vừa trắng và/hoặc tiêm thuốc gây tê cục bộ tạo thành vết sẩn trên da (ví dụ: ≤ 1 mL). Chọc bao hoạt dịch Đeo găng tay.

Đâm kim (kim đã gắn với ống tiêm chọc hút) vào da ở đáy bao hoạt dịch.

Đẩy kim vào chính giữa bao hoạt dịch. Nhẹ nhàng rút pít-tông ra sau liên tục khi di chuyển đầu kim vào giữa chỗ sưng.

Dịch khớp sẽ được hút vào trong ống tiêm khi kim vào trong bao hoạt dịch.

Hút tất cả dịch khớp ra khỏi bao hoạt dịch. Dùng các đầu ngón tay ấn nhẹ bên ngoài bao hoạt dịch để làm chảy dịch về phía đầu kim.

Nếu tiêm bao hoạt dịch, hãy dùng tay giữ chặt đốc kim tiêm và đổi ống tiêm. Nếu kim quá chặt, hãy dùng dụng cụ cầm máu để giữ đốc kim.

Tiêm bất kỳ loại thuốc nào và rút kim.

Dán băng dính hoặc băng vô trùng.

Chuyển các mẫu tràn dịch màng hoạt dịch sang các ống nghiệm và các phương tiện vận chuyển khác để phân tích dịch. Kiểm tra dịch khớp xem có máu và mỡ không.

Chăm sóc sau khi chọc hút hoặc tiêm bao hoạt dịch mỏm khuỷu Nẹp quấn thun bảo vệ khuỷu tay hoặc băng ép có thể ngăn ngừa ứ đọng dịch.

Kê đơn hạn chế hoạt động, chườm đá lạnh, nâng cao chi và, nếu không chống chỉ định, thuốc chống viêm không steroid đường uống (NSAID) cho đến khi đau giảm bớt.

Hướng dẫn bệnh nhân quay lại để đánh giá lại để loại trừ nhiễm trùng nếu đau liên tục và tăng dần sau vài giờ hoặc kéo dài > 48 giờ.

Cảnh báo và các lỗi thường gặp của chọc hút hoặc tiêm bao hoạt dịch mỏm khuỷu Không tiêm corticosteroid khi có lực cản; nếu có lực cản, rút kim một chút.

Các mẹo và thủ thuật của chọc hút hoặc tiêm bao hoạt dịch mỏm khuỷu Cân nhắc làm siêu âm nếu không thấy rõ tràn dịch khớp nhiều.

Khi kiểm tra dịch khớp, hãy xem xét những phần sau: Máu do chấn thương đâm kim có xu hướng không đồng nhất và có xu hướng đông lại. Dịch không do chấn thương cần phải được đánh giá bằng kính hiển vi ánh sáng phân cực để tìm xem có các tinh thể không.