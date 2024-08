Nhiễm trùng vết thương do cắn của bàn tay

Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania

Một vết thương nhỏ, đặc biệt là do người hoặc mèo cắn, có thể gây tổn thương nặng gân, bao khớp hoặc sụn khớp. Nguyên nhân phổ biến nhất của vết người cắn là vết thương do răng tại khớp bàn ngón tay do đấm vào miệng (chấn thương tay do đấm). Hệ vi khuẩn khoang miệng của con người bao gồm Eikenella corrodens, tụ cầu, liên cầu và các vi khuẩn kỵ khí. Trước khi cần đến chăm sóc y tế, những bệnh nhân bị vết thương bàn tay do đấm có xu hướng trì hoãn vài giờ hoặc vài ngày sau khi vết thương xảy ra, điều này làm nặng thêm tình trạng nhiễm trùng. Các vết cắn động vật thường chứa nhiều mầm bệnh tiềm ẩn, bao gồm Pasteurella multocida (đặc biệt là do mèo cắn), tụ cầu, liên cầu, và vi khuẩn kỵ khí. Các biến chứng nghiêm trọng bao gồm viêm khớp nhiễm trùng và viêm tủy xương.

(Xem thêm Tổng quan và đánh giá các bệnh lý bàn tay.)

Chẩn đoán nhiễm trùng vết thương do cắn Đánh giá lâm sàng

Thường là chụp Xquang

Nuôi cấy dịch vết thương là thường quy Ban đỏ và đau khu trú quanh vết cắn gợi ý tình trạng nhiễm trùng. Căng đau dọc theo đường đi của gân gợi ý lan truyền đến bao gân. Đau tăng lên nhiều khi vận động gợi ý tình trạng nhiễm trùng khớp và bao gân. Mặc dù chẩn đoán nhiễm khuẩn vết cắn bàn tay dựa vào lâm sàng, vẫn nên chụp X-quang để phát hiện gãy xương hoặc răng hoặc các dị vật có thể là ổ gây nhiễm khuẩn.