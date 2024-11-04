Ở những bệnh nhân bị bệnh lý rễ thần kinh thắt lưng – cùng, đau lan dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa (các triệu chứng liên quan đến rễ thần kinh L4, L5 và S1), thường lan xuống mông và mặt sau của chân đến dưới đầu gối. Đau thường cảm giác là rát, cảm giác kim đâm. Đau có thể xảy ra khi có hoặc không có đau thắt lưng. Nghiệm pháp Valsalva hoặc ho có thể làm triệu chứng đau do thoát vị đĩa đệm trở nên trầm trọng hơn. Bệnh nhân có thể có cảm giác tê và đôi khi yếu ở chân bị bệnh.

Chèn ép rễ thần kinh có thể gây ra bất thường cảm giác, vận động, hoặc khách quan nhất là bất thường phản xạ. Thoát vị đĩa đệm L5-S1 có thể ảnh hưởng đến phản xạ giật mắt cá chân; thoát vị đĩa đệm L3-L4 có thể ảnh hưởng đến phản xạ giật đầu gối.

Việc nâng chân thẳng có thể gây đau lan xuống chân khi chân được nâng từ từ lên góc 60° và đôi khi ít hơn. Dấu hiệu này nhạy cảm với bệnh lý rễ thần kinh thắt lưng – cùng; đau lan xuống chân bị thương tổn khi chân đối diện được nhấc lên (nâng chân thẳng bắt chéo) đặc hiệu hơn với bệnh lý rễ thần kinh thắt lưng – cùng. Test có thể được làm khi bệnh nhân ngồi với khớp háng gấp 90°; chân dưới được nâng lên từ từ cho đến khi khớp gối được duỗi hoàn toàn. Nếu có bệnh lý rễ thần kinh, đau ở cột sống (và thường là các triệu chứng ở rễ thần kinh) sẽ xảy ra khi duỗi chân.

Bài kiểm tra uốn tương tự như bài kiểm tra nâng chân thẳng nhưng được thực hiện với bệnh nhân "uốn" (với cột sống ngực và thắt lưng được uốn cong) và cổ uốn cong khi bệnh nhân ngồi. Kiểm tra độ võng nhạy hơn nhưng kém đặc hiệu hơn đối với thoát vị đĩa đệm so với kiểm tra nâng chân thẳng.