Thiếu dinh dưỡng protein-năng lượng (PEU)

Các rối loạn ảnh hưởng đến chức năng dạ đay ruột: Những rối loạn này có thể gây trở ngại cho việc tiêu hóa (ví dụ, suy tụy), sự hấp thu (ví dụ, viêm ruột do virut, bệnh lý ruột) hoặc vận chuyển các chất dinh dưỡng theo đường bạch huyết (ví dụ, xơ hóa sau phúc mạc, bệnh Milroy).

Các rối loạn hao mòn: Trong các rối loạn có suy mòn (ví dụ: AIDS, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) và suy thận, tình trạng dị hóa gây ra quá nhiều cytokine, dẫn đến thiếu dinh dưỡng do chán ăn và suy mòn (suy mòn cơ và suy mòn mỡ). Suy tim giai đoạn cuối có thể gây ra chứng suy mòn do tim, một dạng thiếu dinh dưỡng nặng; tỷ lệ tử vong là đặc biệt cao. Các yếu tố đóng góp vào chứng suy mòn tim có thể bao gồm tắc nghẽn gan thụ động (gây chán ăn), phù đường ruột (làm suy giảm hấp thu) và khi bệnh tiến triển, làm tăng nhu cầu O2 do chuyển hóa kỵ khí. Các rối loạn hao mòn có thể giảm sự thèm ăn hoặc giảm chuyển hóa các chất dinh dưỡng.