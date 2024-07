Tiểu dắt ở nam giới cao tuổi thường do tắc nghẽn ở cổ bàng quang thứ phát do phì đại tuyến tiền liệt hoặc do ung thư. Những bệnh nhân này thường cần phải siêu âm bàng quang để xác định lượng nước tiểu còn lại sau khi đi tiểu. Nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc sử dụng thuốc lợi tiểu có thể là nguyên nhân ở cả hai giới.