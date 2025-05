Tiểu buốt là kết quả của việc kích thích vùng tam giác cổ bàng quang hoặc niệu đạo. Viêm hoặc đè ép niệu đạo gây khó khăn trong việc bắt đầu đi tiểu và cảm giác nóng rát khi đi tiểu. Kích ứng vào vùng cổ bàng quang gây co thắt bàng quang, dẫn đến đau khi đi tiểu, tiểu nhiều lần. Tiểu khó thường là do nhiễm trùng và viêm ở đường tiết niệu dưới, nhưng cũng có thể do nhiễm trùng đường tiết niệu trên (UTI) và sỏi thận.