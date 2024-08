Tổng quan bệnh lý ống kẽ thận

Hai thận phơi nhiễm với nồng độ độc chất cao bất thường. Thận là mô có nguồn cấp máu cao nhất trong số tất cả các mô (khoảng 1,25 L/phút hoặc 25% cung lượng tim) và các chất tan tự do được lọc khỏi tuần hoàn máu bởi cầu thận với lưu lượng ≥ 100 mL/phút; kết quả là các độc tố được đào thải với tốc độ cao gấp 50 lần so với các mô khác và với nồng độ cao hơn nhiều. Khi nước tiểu cô đặc, mặt trong các tế bào ống thận có thể tiếp xúc với các nồng độ phân tử cao gấp 300 đến 1000 lần so với ở huyết tương. Vùng diềm bàn chải mịn của các tế bào ống lượn gần có diện tích bề mặt lớn. Cơ chế dòng chảy ngược làm tăng nồng độ ion trong dịch kẽ tủy thận (và do đó làm tăng sự cô đặc nước tiểu) gấp 4 lần so với nồng độ trong huyết tương.

Ngoài ra, có các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tính dễ tổn thương của tế bào sau khi tiếp xúc với độc chất: