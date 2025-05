Hoại tử ống thận cấp (ATN)

Chẩn đoán phân biệt với tăng nitơ máu trước thận dựa chủ yếu vào các xét nghiệm cận lâm sàng và trong trường hợp mất máu hoặc dịch thì tình trạng cải thiện với bù thể tích tuần hoàn.

Hoại tử ống thận cấp được nghĩ đến khi creatinin huyết thanh tăng ≥ 0,3 mg/dL/ngày (26,5 micromol/L[μmol/L]) so với giá trị nền hoặc tăng creatinine huyết thanh từ 1,5 đến 2 lần giá trị nền sau yếu tố khởi phát rõ ràng (ví dụ hạ huyết áp, tiếp xúc độc chất); sự gia tăng creatinine có thể xảy ra 1-2 ngày sau phơi nhiễm (ví dụ, thuốc cản quang đường tĩnh mạch) nhưng có thể chậm hơn sau phơi nhiễm với các độc chất với thận khác (ví dụ, aminoglycosides).

Hoại tử ống thận cấp cần phải được chẩn đoán phân biệt với tăng nitơ máu trước thận vì điều trị là khác nhau. Trong tăng urê máu trước thận, tưới máu thận giảm đủ để làm tăng urê máu không tương xứng với creatinine, nhưng không đủ để gây tổn thương thiếu máu cho các tế bào ống thận. Tăng nitơ máu trước thận có thể do mất dịch trong lòng mạch trực tiếp (ví dụ do xuất huyết, mất dịch qua đường tiêu hóa, mất dịch qua đường tiểu) hoặc do giảm tương đối thể tích tuần hoàn hiệu dụng không kèm mất tổng lượng dịch toàn cơ thể (ví dụ, trong suy tim, tăng áp tĩnh mạch cửa với cổ chướng). Nếu nguyên nhân là do mất dịch thì bù dịch bằng sử dụng dung dịch muối đẳng trương đường tĩnh mạch sẽ giúp làm tăng lượng nước tiểu và bình thường hóa nồng độ creatinin huyết thanh. Nếu nguyên nhân là hoại tử ống thận cấp thì bồi phụ thể tích bằng dung dịch muối đường tĩnh mạch không có hiệu quả làm tăng lượng nước tiểu và bình thường hóa nhanh creatinin huyết thanh. Tăng nitơ máu trước thận không được điều trị có thể tiến triển đến hoại tử ống thận cấp do thiếu máu.

Các kết quả xét nghiệm cũng có thể giúp phân biệt hoại tử ống thận cấp với tăng nitơ máu trước thận (xem bảng Các kết quả xét phân biệt hoại tử ống thận cấp và tăng nitơ máu trước thận.

Công cụ tính toán lâm sàng Phân số thải Natri (đơn vị SI)