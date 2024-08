Bệnh thận chuyển hóa

Bệnh lý này không phải là một dạng của viêm thận kẽ-ống thận cấp tính mà là một bệnh thận do tắc nghẽn trong lòng ống gây ra bởi sự lắng đọng các tinh thể axit uric trong lòng ống thận, kết quả là tổn thương thận có thiểu niệu hoặc vô niệu.

Nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh thận do urat cấp tính là

Hội chứng ly giải khối u sau khi điều trị ung thư hạch, bệnh bạch cầu hoặc các bệnh lý tăng sinh tủy khác

Các nguyên nhân khác của bệnh thận do urat cấp tính bao gồm co giật, điều trị các khối u đặc, các rối loạn tăng tổng hợp urat tiên phát hiếm gặp (thiếu hụt hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase) và các rối loạn tăng đào thải urat do giảm tái hấp thu ở ống lượn gần tiểu tiện quá mức do giảm tái hấp thu tại ống lượn gần (hội chứng giống Fanconi).

Các bệnh lý tăng sản xuất và tăng đào thải urat hiếm gặp.

Thông thường, không có triệu chứng biểu hiện.

Chẩn đoán được nghĩ đến khi có tổn thương thận cấp xuất hiện ở những bệnh nhân có tăng axit uric máu đáng kể (> 15 mg/dL). Kết quả xét nghiệm nước tiểu có thể là bình thường hoặc có thể có các tinh thể urat.

Tiên lượng phục hồi hoàn toàn chức năng thận tốt nếu được điều trị nhanh chóng kịp thời.

Ở những bệnh nhân có chức năng tim và thận bình thường, điều trị thường với allopurinol cùng với bù dịch tích cực bằng dung dịch muối sinh lý bình thường. Allopurinol được cho dùng để giúp ngăn ngừa bệnh thận do urat. Trong trường hợp bệnh thận do urat cấp tính xảy ra, urat oxidase (rasburicase), chất xúc tác urat thành hợp chất dễ hòa tan hơn, thường được sử dụng.

Bệnh nhân cần được theo dõi cẩn thận về các tác dụng bất lợi, bao gồm phản vệ và tan máu. Lọc máu có thể được khuyến cáo để loại bỏ lượng urat trong tuần hoàn máu quá mức trong những trường hợp không thể làm tăng số lượng nước tiểu bằng thuốc lợi tiểu quai và truyền dịch muối đẳng trương. Việc kiềm hóa nước tiểu bằng truyền natri bicarbonate không còn được khuyến cáo vì ngay cả khi nó làm tăng khả năng hòa tan của urat, nó có nguy cơ gây ra sự lắng đọng các muối canxi phosphat ở ống thận.

Điều trị dự phòng bệnh thận do urat cấp tính được chỉ định ở những bệnh nhân có nguy cơ cao (ví dụ ở những bệnh nhân có nguy cơ có hội chứng ly giải u). Phòng ngừa bằng cách sử dụng allopurinol 2 lần đến 3 lần mỗi ngày cộng với truyền nước muối sinh lý để duy trì lượng nước tiểu > 2,5 L/ngày trước khi hóa trị hoặc xạ trị. Urat oxidase cũng được chỉ định để phòng ngừa bệnh thận cấp thứ phát do urat sau khi bị hội chứng ly giải khối u ở những bệnh nhân có nguy cơ cao.